Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО назвали терміни і вказали на нюанс

Генсек НАТО поділився досить оптимістичним прогнозом щодо термінів закінчення війни.

Союзники України мають унеможливити повторний напад Росії

Що сказав Рютте:

До кінця року війна в Україні може закінчитися

Росія залишатиметься небезпечною для країн НАТО і ЄС ще довго

Україні треба надати такі гарантії безпеки, які будуть стримувати РФ від нового нападу

Війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Таким прогнозом в інтерв'ю El País поділився генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Однак високопосадовець вказав на тривожний нюанс.

Навіть, якщо війна і закінчиться у поточному році, країна-агресорка Росія ще довго залишатиметься загрозою для НАТО та країн Європи, стверджує він.

"Ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти реалізувати бачення президента Трампа щодо досягнення цієї мети. Я повністю поділяю бачення Трампа: це кровопролиття має припинитися", - наголосив Рютте.

Генсек розповів, що після успішних обговорень мирного плану для України в Женеві, в НАТО планують провести обговорення з ЄС і НАТО щодо "певних питань".

Чому Росія буде залишатися серйозною загрозою

Рютте зауважив, що альянс і європейська спільнота завжди мають бути готові, поки кремлівський диктатор Володимир Путін готовий пожертвувати мільйоном своїх громадян заради "хибної ідеї виправлення історії".

Тому НАТО має витрачати значно більше на оборону. Водночас альянс зобов'язується надати достатньо надійні гарантії безпеки для України, щоб Росія більше ніколи не здійснювала спроб нападу на країну.

"Коли йдеться про довгострокове перемир'я або, краще, про повний мирний договір в Україні, ми повинні переконатися, що він ніколи не спробує знову, бо знає, що наслідки для нього будуть руйнівними", - додав генсек.

Як мирні зусилля для закінчення війни в Україні оцінює експерт

Главред писав, що на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, так званий мирний план президента США Дональда Трампа є елементом системного тиску і на Україну, і на РФ з метою заморозити війну.

За його словами, для президента США Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни. При цьому американському лідеру байдуже на умови миру.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прагне використати посилення тиску Сполучених Штатів на Росію, щоб активізувати дипломатичні зусилля щодо завершення війни.

Нагадаємо, Главред писав, що після переговорів зі США у Женеві перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Чутливі пункти плану буде обговорено під час особистої зустрічі з президентом США очільника України Володимира Зеленського.

Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що війна Росії проти України завершиться лише після повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України.

