За крок від втрати Гуляйполя: у Deepstate розповіли про ситуацію на фронті

Події, які відбулися за останній тиждень могли б завершитися повною втратою міста вже в цьому місяці.

Ситуація на фронті 27 листопада / Колаж: главред, фото: DeepState

Коротко про головне:

На Запоріжжі росіяни окупували Зелений Гай і просунулась біля Високого та Яблукового

Протягом минулого тижня була загроза повної втрати Гуляйполя

Наразі фронт стабілізовано, ворог зупинений та виставлено нову лінію оборони

На Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай та просунулась поблизу сіл Високе та Яблукове. Фактично, росіяни захопили майже всі селища поблизу Гуляйполя.

Попри важкі втрати та хаос, сили оборони змогли злагодити дії та стабілізувати фронт. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

"Події, які відбулися за останній тиждень могли б завершитися повною втратою міста вже в цьому місяці. Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії", - йдеться в повідомленні

Минулого тижня ситуація під Гуляйполем різко загострилася. Після втрати Полтавки та Успенівки українські сили кілька разів намагалися повернути позиції, але успіху це не дало. Одні з підрозділів оперативно вирішили укріпити нові рубежі південніше Новоуспенівського. Тим часом 102-га ОБр ТрО стримувала російський наступ на своєму напрямку, відходячи під тиском, але зберігаючи порядок.

Зазначається, що критичний момент настав тоді, коли противник прорвав сусідні позиції ліворуч від 102-ї бригади. Це дозволило ворожим інфільтрованим групам вийти на фланг та у тил підрозділів.

Паралельно з цим, один із батальйонів 102 ОБр ТрО втратив управління. Майже дві роти почали залишати район Зеленого Гаю та Високого невеликими групами.Через дезорганізацію та самовільні переміщення на ділянці виникли випадки дружнього вогню.

Командування, усвідомлюючи ризик прориву безпосередньо до Гуляйполя, завчасно спрямувало додаткові сили з 225-го ОШП та однієї з механізованих бригад. Вони швидко розгорнули новий рубіж оборони перед містом.

Для прикриття відходу висунули спеціальні групи. Одна з таких груп потрапила у засідку - п’ятьох бійців західніше Зеленого Гаю ворог взяв у полон та розстріляв. Аналітики DeepState також повідомили, що в тилу диверсійна група РФ схопила й розстріляла чотирьох українських пілотів.

Попри важкі втрати та хаос, підрозділи ОК "Південь", 225 ОШП і залучених бригад змогли стабілізувати ситуацію. ворог загальмував наступ, а нова лінія оборони виставлена.

До подій залучені правоохоронні органи та військовий омбудсмен для оцінки реальних обставин.

Наступ РФ на Запоріжжя - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Як ми бачимо, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - зазначає Коваленко.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред, на Запорізькому напрямку українські сили зберігають оборону, проте ситуація ускладнюється. Російські війська наступають на Приморськ і намагаються обійти Степногірськ, а найбільша загроза наразі виникла східніше – у районі Гуляйполя та Покровського. Як повідомив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, противник активізував дії поблизу дна Каховського водосховища, де можливі диверсійно-розвідувальні операції.

Нагадаємо, що ситуація в Куп’янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, окупаційна армія РФ нещодавно мала успіх на Лиманському напрямку в Донецькій області. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські підрозділи просунулися в центральній частині Новоселівки та на північному заході від Лимана. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

