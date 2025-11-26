'Я не сумніваюсь': розкрито, хто 'злив' переговори Віткоффа з помічником Путіна

Витоки в ЗМІ вигідні "партії війни" РФ, яка прагне зірвати мирні процеси та усунути США від впливу на врегулювання конфлікту, зазначив Подоляк.

Подоляк розповів, хто "злив" переговори Віткоффа з помічником Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Подоляк:

"Злив" переговорів Віткоффа і Ушакова вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Росії та США

Стояти за цим скандалом може російська "партія війни"

Ціль "зливу" полягає в тому, щоб зірвати мирні процеси

Росіяни могли навмисне "злити" переговори спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і помічника російського диктатора та воєнного злочинця Путіна в ЗМІ, щоб загальмувати мирний процес. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, численні інформаційні витоки про підготовку пропозицій у США та двосторонні відносини між Вашингтоном і Москвою впливатимуть насамперед на внутрішню політичну ситуацію цих країн.

Він наголосив, що це не стосується України, а лише порядку денного всередині інших держав.

"Я не сумніваюся, що за зливом стоїть "партія війни" в самій Російській Федерації. Вони не зацікавлені в закінченні війни. І сам Путін, м’яко кажучи, не зацікавлений, він зацікавлений у продовженні війни. Війна дає йому суб’єктність. Війна дає йому можливість контролювати й внутрішній простір, і бути в глобальному порядку денному наскількись значущим", — вважає гість ефіру.

Подоляк також зазначив, що війна створює можливості для заробітку окремих росіян, які будуть активно заважати мирному процесу та шкодити репутації Трампа і США загалом.

"Тому я вважаю, що переважна більшість аргументів свідчить про те, що сама Росія і частина російської еліти й здійснили цей злив", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що головна мета росіян — повернути ситуацію до інтенсивної, руйнівної фази війни. Друге завдання Кремля, і особисто Путіна, полягає в тому, щоб усунути Сполучені Штати від процесу врегулювання, адже саме вони мають найбільші ресурси та істотний вплив на Росію.

За йоо словами, Москва прагне вибити США з актуального порядку денного, позбавити Україну американської військової підтримки, обмежити продаж озброєння Європі та зменшити тиск Вашингтона щодо санкцій, зокрема у сфері нафти й газу.

"Ці сливи дозволяють в Росії "партії війни" відмовлятися від спроб знайти якесь рішення в рамках заморожування війни, в рамках зупинки бойових дій і так далі", — резюмував він.

Що змусить Кремль відступити у війні - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 каналу наголосив, що європейські заяви про намір послабити Росію мають супроводжуватися реальними діями.

Він вважає, що саме санкції здатні стати головним інструментом впливу на Кремль, тим більше що торговельний обіг між США та Росією зараз фактично мізерний — близько 3–4 мільярдів доларів на рік.

Клочок переконаний, що посилення санкцій може змусити Росію йти на поступки, оскільки військове розв’язання конфлікту він не вважає реалістичним. На його думку, російська економіка вже перебуває на межі, хоча цей критичний стан вимірюється не днями, а місяцями.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Злив" переговорів Віткоффа і Ушакова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 14 жовтня провів телефонну розмову з помічником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, під час якої радив, як Росії правильно подавати Трампу пропозиції щодо "мирної угоди" з Україною. Про це повідомляє Bloomberg, у розпорядженні якого опинився запис цієї розмови.

Президент США Дональд Трамп прокоментував на оприлюднену Bloomberg стенограму спілкування Віткоффа з помічником Путіна. Трамп не вбачає в діях свого представника нічого надзвичайного, назвавши це "стандартною практикою" та особливістю роботи посередника.

Також опубліковано запис переговорів Ушакова з спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, у якому обговорювалося, як видати російський план завершення війни за американський.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

