Регіон у небезпеці, РФ стягує сили на Дніпропетровський напрямок - військовий

Ангеліна Підвисоцька
26 листопада 2025, 18:46
Російські окупанти намагаються обходити населені пункти з флангів, щоб просунутись углиб.
РФ стягує сили на Дніпропетровський напрямок / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • РФ підтягує сили на Дніпропетровський напрямок
  • Ворог розвиває наступальний тиск
  • Росіяни б'ють по позиціях ЗСУ ФАБами

Російські окупанти підтягують сили на Дніпропетровський напрямок та посилює тиск. Про це заявив український військовий з позивним "Мучной".

На Олександрівському напрямку ворог змістив фокус на два сусідні населені пункти - Андріївку та Остапівське. Саме для наступу на цей сектор росіяни підтягують сили.

"Саме з Відрадного ворог розвиває наступальний тиск, лізе вперед полями, намагається просунутися на захід у бік фермерської зони, щоб згодом вийти на підступи до Андріївки", - пише військовий.

Росіяни активно б'ють по позиціях українських військових важкими ФАБами.

"Це вже чітко видно, що починається класична підготовка напрямку під штурм, коли землю вирівнюють до стану місячного кратера, щоб потім сунути піхоту", - додав він.

Окупанти обходять Данилівку дугою по північному флангу вздовж русла річки. Це дає їм змогу уникнути прямого ходу в село, розкриваючи шлях на Остапівське. Росіяни намагаються вийти на ключові точки, щоб тиснути углиб.

"Сектор поки тримається, проте ворог намацує слабину і підтягує артилерію. Робота там зараз жорстка і напрямок однозначно готується до серйозних подій!" - наголосив "Мучной".

Ситуація на фронті - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що під час зимового наступу росіян їхнім основним завданням буде - захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Абсолютно точно росіяни будуть розтягувати нас по флангах, зокрема, в Харківській області, в основному - в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Плюс - у Херсонській області, де противник продовжить тиснути на Херсон", - вважає він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія активізувала наступ у районі Гуляйполя і намагається відрізати місто з півночі і просунутися зі східного і північно-східного напрямків, зазначається у свіжому звіті ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни також припускають, що російські сили можуть готуватися до спроби оточити підрозділи Сил оборони України безпосередньо в межах Покровська Донецької області.

Водночас українські війська демонструють успіхи на Покровському напрямку. У Генштабі ЗСУ 16 листопада повідомляли, що за минулу добу українські військові провели операції з пошуку та знищення противника на площі 26,6 км².

Про особу: "Мучной"

Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" веде Telegram-канал Muchnoy+Jugend.

Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу".

Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.

