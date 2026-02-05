Зникла відстрочка в Резерв+: що кажуть у Міноборони і що радять адвокати

Українці масово скаржаться, що автоматичного продовження відстрочки в додатку Резерв+ не відбулося.

https://glavred.net/ukraine/propala-otsrochka-v-rezerv-chto-govoryat-v-minoborony-i-chto-sovetuyut-advokaty-10738190.html Посилання скопійоване

Що робити, якщо в Резерв+ не підтягнувся відстрочка / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Чому не з'являється відстрочка в Резерв+

Що робити, якщо відстрочка не "підтягнулася"

Військовий стан і мобілізація в Україні продовжені до травня 2026 року. Ті громадяни, які мають право на відстрочку, зіткнулися з тим, що в додаток Резерв+ їм не надійшло повідомлення про автоматичне продовження відстрочки.

Українці скаржаться, що отримували push-повідомлення про те, що відстрочка може бути продовжена, але фактично цього не сталося. Додаток Резерв+ або видає повідомлення про технічну помилку, або про те, що відстрочка не може бути надана.

відео дня

Міністерство оборони України пояснило, що слід робити в цьому випадку.

Чому не з'являється відстрочка в Резерв+

Адвокати, що спеціалізуються в питаннях мобілізаційного законодавства, не виключають, що дані про відстрочки не "підтягуються" в додатку Резерв+ у зв'язку з проблемами з інтернет-з'єднанням через блекаути.

У Міноборони зазначають, що якщо користувачеві додатка не надійшло відповідне повідомлення, це означає, що інформації в державних реєстрах недостатньо або вона застаріла.

"У такому випадку потрібно звернутися з документами в будь-який зручний ЦНАП. ТЦК і СП такі заяви (про продовження відстрочки — ред.) більше не приймають", — йдеться в повідомленні Міноборони в Facebook.

У МО стверджують, що загалом 90% відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави перевіряються через державні реєстри, а підтвердження відображається в додатку Резерв+.

Водночас українці масово скаржаться, що автоматичного продовження відстрочки не відбулося. У деяких відстрочка продовжилася лише на один день — до 4 або 5 лютого.

Що кажуть адвокати

Адвокат Катерина Аніщенко пояснила ТСН, що відсутність відстрочки може стати підставою для мобілізації.

"Якщо у людини є документи на підтвердження можливості отримати відстрочку, але вона не "підтягнулася", то в ідеальному варіанті таку людину відпустять додому з повісткою про те, в яку дату потрібно з'явитися. Тобто під підпис", - сказала вона.

Аніщенко додала, що судова практика показує: якщо у людини є право на відстрочку, але громадянин не подав відповідну заяву, це виключно відповідальність самого військовозобов'язаного.

"Це відповідальність людини, яка не скористалася своїм правом на відстрочку", – зазначила вона.

Крім того, за її словами, нинішні проблеми з електропостачанням можуть безпосередньо впливати на інтернет-зв'язок і, відповідно, на швидке оновлення інформації в електронному вигляді.

"Тому я раджу військовозобов'язаним мати при собі виписку з Резерв+ у паперовому вигляді", - порадила адвокат.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні 2026

За офіційними даними Міноборони, тепер до механізму автоматичного продовження додали відстрочки для семи категорій українців:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

опікуни недієздатної людини;

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

ті, хто доглядає за родичем 2 або 3 ступеня споріднення з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

шкільні вчителі.

Автопродовження відстрочки також зберігається для певних категорій громадян:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I або II групи;

які мають рідних або батька чи матір дружини з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та професійної освіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

особи, позбавлені волі в результаті збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред ​

Мобілізація в Україні — останні новини

Як писав Главред, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження на 90 днів терміну дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

В Україні планують скасувати відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу або професійну освіту. У Верховній Раді готують відповідний законопроект. Про це повідомив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Кабінет Міністрів України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, зробивши їх повністю електронними.

З 1 січня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені вимоги до бронювання військовозобов'язаних працівників. Підприємства зможуть зберігати за співробітниками право працювати замість мобілізації тільки за умови, що їхня офіційна зарплата відповідатиме підвищеному мінімальному рівню.

Скільки може тривати мобілізація в Україні: думка експерта

Військовий експерт Ігор Романенко говорив, що з початку повномасштабної війни Україна живе в режимі воєнного стану і мобілізації, які діють одночасно.

За його словами, навіть у разі завершення війни і встановлення миру потреба в мобілізації все одно зберігатиметься.

"Після припинення бойових дій Україні буде потрібно приблизно 300-500 тисяч військових, щоб провести ротаційні заходи, адже є люди, які воюють з 2014 року", - зазначив він.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред