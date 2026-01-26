В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

Президент України Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, визначивши нові строки їх дії.

https://glavred.net/war/v-ukraine-prodlili-srok-deystviya-voennogo-polozheniya-i-mobilizacii-na-kakoy-srok-10735640.html Посилання скопійоване

Воєнний стан та мобілізація будуть діяти до 4 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В Україні продовжено термін дії мобілізації та воєнного стану

Вони будуть діяти до 4 травня 2026 року

Сьогодні, 26 січня, президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження на 90 днів терміну дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради України.

Володимир Зеленський підписав закон від 14 січня 2026 року №4757, яким затверджено указ президента про продовження дії воєнного стану в Україні. Документ, що відповідає законопроєкту №14366, набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

відео дня

Також глава держави підписав закон від 14 січня 2026 року №4758 щодо затвердження указу президента про продовження строку загальної мобілізації. Законопроєкт №14367 набере чинності з 3 лютого 2026 року.

Згідно з підписаними законами мобілізація та воєнний стан в Україні будуть діяти до 4 травня.

Умови мобілізації віком до 25 років / Інфографіка: Главред

Чи скасують мобілізацію після закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, з початку повномасштабного вторгнення в Україні одночасно діють воєнний стан і загальна мобілізація. Навіть після завершення бойових дій та досягнення миру потреба в мобілізаційних заходах не зникне. Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко.

За його словами, після припинення війни державі знадобиться орієнтовно 300–500 тисяч військовослужбовців для проведення ротацій, адже значна частина бійців перебуває на фронті ще з 2014 року. Він також застеріг, що спекулювання на темі мобілізації або спроби догодити суспільним настроям у цьому питанні можуть призвести до серйозних ризиків.

"У них відбувається вигорання, бо вони на війні вже понад 10 років, а хтось на фронті вже майже чотири роки. Їх потрібно буде кимось замінити. Без подальшої мобілізації не обійтися", - сказав Романенко.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з новим міністром оборони Михайлом Федоровим, під час якої визначив ключові напрями реформування оборонного відомства. Серед пріоритетів — розв’язання проблем у роботі ТЦК та СП, а також комплексне оновлення підходів до мобілізаційних процесів.

Раніше, 14 січня, Верховна Рада підтримала рішення про продовження режиму воєнного стану і загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни.

12 січня президент Зеленський вніс до парламенту відповідні законопроєкти, якими запропонував подовжити дію воєнного стану та мобілізації в Україні.

Інші новини:

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред