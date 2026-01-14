В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

Зеленський окреслив ключові пріоритети реформування Міністерства оборони під час наради з новопризначеним очільником відомства Михайлом Федоровим.

Зеленський доручив підготувати масштабні зміни в процесі мобілізації та виокремив основні пріоритети роботи нового міністра оборони Федорова / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський окреслив основні завдання для нового міністра оборони

Першочерговий пріоритет - посилення захисту неба

Президент наголосив на важливості масштабних змін в процесі мобілізації

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з новопризначеним міністром оборони України Михайлом Федоровим та виокремив основні завдання реформування відомства. Серед них - вирішення проблем, пов'язаних з ТЦК та СП та масштабні зміни в процесі мобілізації. Про це повідомив глава держави у дописі в Telegram.

Зеленський підкреслив, що ключовим завданням для нового очільника Міністерства оборони є посилення захисту неба над Україною, для чого вже визначено конкретні рішення, які мають бути впроваджені у максимально стислі терміни.

Президент зазначив, що ще одним важливим напрямом стане суттєве зміцнення технологічної складової у тісній взаємодії з військовими, аби стримати просування російських сил на фронті та розв’язати наявні проблеми із забезпеченням. З цією метою найближчим часом проведуть оперативний аудит фінансування оборонної сфери.

Крім того, за словами Зеленського, новопризначений міністр оборони Михайло Федоров має представити рішення для подолання наявних дефіцитів. Також готуються кроки щодо збільшення фінансової підтримки військовослужбовців на передовій. Окрему увагу зосередять на постачанні безпілотників.

Зеленський повідомив, що Міноборони повинно забезпечити бойові бригади базовим набором дронів і організувати закупівлю спеціалізованих апаратів для ураження цілей на більшій глибині фронту.

"Третє – Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства", - резюмує глава держави.

Чи скасують мобілізацію після закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, на думку військового експерта Ігоря Романенка, навіть після завершення бойових дій і досягнення миру потреба в мобілізаційних заходах не зникне.

Він пояснює, що після припинення війни країні знадобиться близько 300–500 тисяч військовослужбовців для проведення ротацій, адже значна частина захисників воює ще з 2014 року.

За словами експерта, багаторічна участь у бойових діях призвела до сильного виснаження особового складу. Романенко зазначив, що одні перебувають на фронті понад десять років, інші — майже чотири. Тому без подальшого поповнення армії та заміни цих військових мобілізацію доведеться продовжувати.

"Так, люди хочуть зупинення ведення бойових дій, але цим ми не вирішимо остаточно проблему у вигляді Росії під боком. Сусід-агресор залишиться, і всі наявні проблеми теж. Тому це питання потребує таких серйозних рішень", — підкреслює Романенко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 січня Верховна Рада підтримала рішення про продовження правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

В Україні мають намір переглянути підхід до відстрочок для чоловіків від 25 років, які навчаються у закладах вищої, передвищої або професійної освіти. У парламенті вже готують відповідний законопроєкт.

У Полтаві планують запровадити спеціальну комісію, яка контролюватиме, як державні органи, підприємства та установи дотримуються вимог військового обліку. Рішення про це було ухвалене виконавчим комітетом міської ради 9 січня.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

