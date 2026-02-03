Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн - Міноборони

Коротко:
- Нові категорії з автоматичним продовженням відстрочки
- Категорії, для яких автопродовження діяло раніше
В Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без будь-яких заяв, проте частині громадян доведеться особисто звернутися за документами. Про це повідомляє Міноборони України.
У міністерстві зазначили, що до 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження, що стосується відстрочок, оформлених через Резерв+ і поданих через ЦНАП.
Цього разу в механізм додали ще 7 категорій відстрочок:
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
- опікуни особи, визнаної недієздатною;
- ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
- люди, які доглядають за родичем 2 або 3 ступеня споріднення з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- вчителі шкіл.
Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
- ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I або II групи;
- ті, хто має рідних або батька чи матір дружини з інвалідністю I або II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та професійної освіти;
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або воєнного стану;
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- особи, позбавлені волі в результаті збройної агресії проти України;
- військові, звільнені з полону.
У Міноборони додали, що користувачі Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, отримали push-повідомлення про заплановане продовження, а після обробки даних - повідомлення про те, що відстрочка продовжена.
Якщо повідомлення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У цьому випадку слід звернутися з документами до будь-якого ЦНАП. ТЦК і СП більше не приймають заяви на відстрочку від громадян.
Як має змінитися мобілізація в Україні - думка експерта
Мобілізація в Україні повинна набути системного підходу, що поєднує мобілізаційні заходи з повноцінним рекрутингом, прозорими правилами і реальною можливістю для громадян свідомо вибирати своє місце в обороні країни. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан, коментуючи заяви міністра оборони Федорова про необхідність змін в процесі мобілізації.
Кузан підкреслив, що мобілізацію слід розглядати комплексно - не тільки як примусові мобілізаційні заходи, а й як систему рекрутингу. На його думку, самого факту примусового призову недостатньо, адже українській армії потрібні підготовлені та мотивовані бійці, і саме це повинен забезпечувати механізм набору персоналу поряд з мобілізацією.
Мобілізація в Україні - останні новини по темі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 січня Верховна Рада підтримала рішення про продовження правового режиму воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.
В Україні мають намір переглянути підхід до відстрочок для чоловіків від 25 років, які навчаються у закладах вищої, передвищої або професійної освіти. У парламенті вже готують відповідний законопроект.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Михайлом Федоровим і виділив основні завдання реформування відомства. Серед них - вирішення проблем, пов'язаних з ТЦК і СП, і масштабні зміни в процесі мобілізації.
Інші новини:
- Аудит ТЦК, дрони та ШІ: основні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони
- Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт
- Мобілізація по-новому: як будуть вручати повістки і чи залишаться ТЦК на блокпостах
Про відомство: Міністерство оборони України
Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади та військового управління, в підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред