Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн - Міноборони

Міністерство оборони розширило список категорій громадян, для яких відстрочка від мобілізації продовжується автоматично.

Нові категорії з автоматичним продовженням відстрочки

Категорії, для яких автопродовження діяло раніше

В Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без будь-яких заяв, проте частині громадян доведеться особисто звернутися за документами. Про це повідомляє Міноборони України.

У міністерстві зазначили, що до 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження, що стосується відстрочок, оформлених через Резерв+ і поданих через ЦНАП.

Цього разу в механізм додали ще 7 категорій відстрочок:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

опікуни особи, визнаної недієздатною;

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 або 3 ступеня споріднення з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл.

Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I або II групи;

ті, хто має рідних або батька чи матір дружини з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та професійної освіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій або воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

особи, позбавлені волі в результаті збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.

У Міноборони додали, що користувачі Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, отримали push-повідомлення про заплановане продовження, а після обробки даних - повідомлення про те, що відстрочка продовжена.

Якщо повідомлення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У цьому випадку слід звернутися з документами до будь-якого ЦНАП. ТЦК і СП більше не приймають заяви на відстрочку від громадян.

Як має змінитися мобілізація в Україні - думка експерта

Мобілізація в Україні повинна набути системного підходу, що поєднує мобілізаційні заходи з повноцінним рекрутингом, прозорими правилами і реальною можливістю для громадян свідомо вибирати своє місце в обороні країни. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан, коментуючи заяви міністра оборони Федорова про необхідність змін в процесі мобілізації.

Кузан підкреслив, що мобілізацію слід розглядати комплексно - не тільки як примусові мобілізаційні заходи, а й як систему рекрутингу. На його думку, самого факту примусового призову недостатньо, адже українській армії потрібні підготовлені та мотивовані бійці, і саме це повинен забезпечувати механізм набору персоналу поряд з мобілізацією.

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 січня Верховна Рада підтримала рішення про продовження правового режиму воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

В Україні мають намір переглянути підхід до відстрочок для чоловіків від 25 років, які навчаються у закладах вищої, передвищої або професійної освіти. У парламенті вже готують відповідний законопроект.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Михайлом Федоровим і виділив основні завдання реформування відомства. Серед них - вирішення проблем, пов'язаних з ТЦК і СП, і масштабні зміни в процесі мобілізації.

