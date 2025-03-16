Миротворці в Україні та підсумки переговорів з РФ: головні новини України (дайджест)

Новини України 16 березня лютого станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 16 березня / Колаж Главред, фото: УНІАН, Національна поліція України, скріншот із відео, : twitter.com/USNATO

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Українські війська зуміли просунутися в Торецьку Донецької області, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня.

Як ідеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулися вздовж вулиці Михайла Грушевського на півночі Торецька.

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Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

В України є нова крилата ракета Довгий Нептун, дальність якої становить 1000 кілометрів. Ймовірно, саме такою ракетою українці завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе на території агресора Росії.

У матеріалі Forbes нагадали, що президент Володимир Зеленський раніше розповів про появу ракети Довгий Нептун на балансі Сил оборони.

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 47 ворожих БпЛА з 90, які атакували територію України.

Водночас 33 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачено, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

Глава країни-агресора Росії не зацікавлений у мирі, а має намір відновити СРСР. Так звані вимоги, які висуває Володимир Путін, категорично неприйнятні. Про це заявив британський полковник у відставці, колишній командувач силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози Хеміш де Бреттон-Гордон.

У своїй колонці на The Telegraph він розповів про те, що Путін не зупиниться.

В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ країни-агресора Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

За її словами, Рубіо проінформував російську сторону про військові операції США, спрямовані на стримування підтримуваних Іраном хуситів. Він також наголосив, що подальші атаки хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі не залишаться без реакції.

США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

Адміністрації президента США Дональда Трампа необхідно чинити тиск на Росію, якщо Москва відхилить запропоноване Вашингтоном припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню терміном на 30 днів", - підкреслив він в інтерв'ю NHK.

Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може натиснути на главу Кремля Володимира Путіна лише в один спосіб - надати Україні озброєння. Якби у Трампа була політична воля, він міг би передати Києву тисячу ракет Tomahawk і 500 винищувачів. І тоді Сили оборони змогли б знищити російську військову машину протягом 2025 року. Але у Трампа інші плани і він не хоче запускати такий сценарій. Про це заявив журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України

Протягом останнього тижня, країна-агресор Росія обстріляла ракетами, дронами та авіабомбами населені пункти в межах 11 областей України. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія за тиждень здійснила сотні обстрілів українських міст і громад, зокрема в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях. Противник випустив понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіабомб і понад 10 ракет різних типів.

Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

Українці мають намір продовжувати боротьбу з російською агресією, незважаючи на заяви політиків щодо можливого перемир'я. Мир "в обмін" на суверенітет України став би глибокою зрадою.

Журналісти The Times поспілкувалися з українцями та дізналися про їхню позицію щодо дипломатичних заяв щодо війни.

Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розкрив реальний рівень втрат у живій силі в російській армії з початку 2025 року. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Сирський зазначив, що завдяки злагодженим і професійним діям українських захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку року вже перевищили 100 тисяч осіб.

Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий момент

Американський президент Дональд Трамп намагається продавити так зване перемир'я в Україні, щоб добитися хоча б якихось результатів за період перебування в Білому домі. Очільник Кремля Володимир Путін, зі свого боку, не налаштований ані на припинення вогню, ані на мир. Про це заявив журналіст, соціолог Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що припинення вогню в Україні не буде, оскільки незрозуміло, як можна гарантувати дотримання такого режиму.

Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула має звання старшого лейтенанта і був переведений у 28-ту окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу в липні 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територій

Готуються зустрічі переговорних груп України, США та РФ. Розмова господаря Білого дому Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна має відбутися вже наступного тижня. Путін "приймає філософію" Трампа і, мовляв, прагне завершувати війну. Трамп очікує закінчення війни "протягом тижнів". Про це заявив спецпредставник Білого дому з Близького Сходу Стів Віткофф.

Як повідомляє ClashReport, у коментарі CNN американський чиновник, який раніше побував у Москві на перемовинах із Путіним, сказав, що незабаром очікуються перемовини американців з українцями і росіянами, а також розмова Трампа і Путіна.

Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники розглядають можливість розміщення миротворчих контингентів у Києві, Одесі та Львові. В інтерв’ю виданню Le Parisien Макрон зазначив, що цей крок є частиною ширшої стратегії підтримки України у її протистоянні з Росією, передає 24 канал.

Він наголосив, що мета полягає не в масовому залученні військ, адже наразі найбільша європейська армія – це українська, яка налічує близько мільйона військовослужбовців.

"Ідеться про розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для реалізації програм підготовки та демонстрації довгострокової підтримки. У військових сценаріях розглядаються такі центри, як Київ, Одеса та Львів", – зазначив Макрон.

Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

На віртуальній зустрічі "коаліції охочих", яка відбулася 15 березня, обговорювалися плани щодо введення в Україну понад 10 000 західних миротворців. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає The Times.

За інформацією урядових джерел, Стармер заручився підтримкою значно більшої кількості країн, ніж тих трьох, які спочатку пропонували відправити війська. Основну частину контингенту, ймовірно, сформують Великобританія та Франція.

Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

В Україні змирилися із заморожуванням нинішньої лінії фронту і з тим, що частина території залишиться під контролем Росії. Про це повідомляє The Independent з посиланням на джерела серед українських чиновників.

За даними видання, під час припинення вогню Україна не має наміру передавати РФ додаткову територію, окрім тієї, яка вже захоплена росіянами. Такий висновок чиновники роблять, коментуючи перебіг переговорів з американцями в Ер-Ріяді.

"Нерозумно вимагати від нас повної передачі Росії, наприклад, Запоріжжя чи Херсона - це звучить для нас як повна нісенітниця", - сказав один зі співрозмовників видання.

Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. Про це йдеться в тексті його указу №169/2025.

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