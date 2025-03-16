В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились

За даними Держдепу, США та Росія домовились продовжувати роботу над відновленням комунікації між сторонами.

https://glavred.net/world/v-ssha-zayavili-o-novom-raunde-peregovorov-s-rossiey-o-chem-dogovorilis-10647671.html Посилання скопійоване

Держсекретар Рубіо провів нові переговори із Лавровим / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Коротко:

Держсекретар Рубіо провів переговори із Лавровим

Головною темою стала операція США проти хуситів в Ємені

Тема України в ході розмови не згадувалась

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ країни-агресора Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

За її словами, Рубіо проінформував російську сторону про військові операції США, спрямовані на стримування підтримуваних Іраном хуситів. Він також наголосив, що подальші атаки хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі не залишаться без реакції.

відео дня

"Держсекретар Рубіо і міністр закордонних справ Лавров також обговорили наступні кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії і домовилися продовжувати працювати над відновленням комунікації між США і Росією", - йдеться у повідомленні Держдепу США.

Позиція російського МЗС

У МЗС Росії заявили, що телефонна розмова держсекретаря США Марко Рубіо з Сергієм Лавровим відбулася "за ініціативою американської сторони". Про це повідомила пресслужба російського відомства.

За даними МЗС РФ, США поінформували Росію про рішення розпочати військову операцію проти хуситів. У відповідь Лавров наголосив на необхідності негайного припинення застосування сили та закликав усі сторони до політичного діалогу.

Україна в офіційному повідомленні не згадувалася. Водночас зазначається, що обговорювалися "конкретні аспекти реалізації взаєморозуміння", досягнуті під час зустрічі високопосадовців Росії та США 18 лютого в Ер-Ріяді.

Переговори між США та Росією

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори між США та Росією можуть відбутися в понеділок, 17 березня. Про це під час брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо можливого обговорення моніторингу дотримання режиму тиші з наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися 17 березня з російським лідером Володимиром Путіним. Як зазначив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов, Трамп готовий оминути питання війни, не торкатися теми російської агресії та територіальних змін, а натомість пропонує Кремлю просто укласти тимчасове перемир’я.

Тим часом спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф 13 березня провів у Кремлі переговори з високопосадовцями щодо припинення війни в Україні. Як повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц в ефірі Fox News, Віткофф вже повертається до Вашингтона з отриманими результатами.

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред