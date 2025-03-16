Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

Новим начальником Генерального штабу ЗСУ став генерал-майор Андрій Гнатов.

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Андрій Гнатов став новим начальником Генштабу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Вікіпедія

Що відомо:

Зеленський звільнив Баргилевича з посади начальника Генштабу ЗСУ

Новим начальником Генштабу ЗСУ став Андрій Гнатов

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. Про це йдеться в тексті його указу №169/2025.

Зеленський звільнив Баргилевича з посади начальника Генштабу ЗСУ / фото: скріншот

У наступному указі, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що новим начальником Генштабу ЗСУ призначено генерал-майора Андрія Гнатова, який до цього обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.

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Андрій Гнатов став новим начальником Генштабу ЗСУ / фото: скріншот

У Генштабі ЗСУ заявили, що такі кадрові зміни відбулися з метою покращення якості управління військами. Очікується, що Гнатов працюватиме над підвищенням ефективності управлінської вертикалі ЗСУ. Він буде займатися реорганізацією та впровадженням корпусної структури.

"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", - йдеться у повідомленні.

Що стосується генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича, то він продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міноборони України.

"Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Андрій Гнатов має понад 27 років військового досвіду. Раніше він командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування "Схід" та Об'єднаними силами ЗСУ.

Вже колишній начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич буде займатися контролем за дотриманням військових стандартів та зміцнення військової дисципліни.

"Він залишається в команді. Сьогодні його експертиза необхідна для реформування Головної інспекції та впровадження сучасних механізмів контролю в Силах оборони, що дозволить підвищити дисципліну, оперативність та боєздатність наших військ. Зміни тривають. Зміцнюємо армію заради перемоги", - заявив Умєров.

Хто такий Андрій Гнатов

Раніше Главред розповідав про те, що Андрій Гнатов прийшов в оновлений Генштаб Олександра Сирського взимку 2024 року. До цього військовий був на посаді заступника командувача військ ОК "Південь".

Він закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році і був одним із офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим. У 2016-2018 роках обіймав посаду начальника штабу 36 окремої бригади морської піхоти. 3 2018-му - зі створенням командування Морської піхоти - був призначений командиром все тієї ж 36 бригади, яку очолював аж до 2021 року. Ця бригада була сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. Сам Гнатов також служив на півострові ще як молодий офіцер.

У період повномасштабного вторгнення Гнатов очолив штаб і став заступником командувача ОК "Південь". Потім замінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва. У червні 2022 року отримав звання і шеврон бригадного генерала. Навесні 2023 року разом з Сирським був долучений до ведення боїв за Бахмут.

Андрій Гнатов був нагороджений Хрестом бойових заслуг, Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні".

Відомо, що 24 червня 2024 року Зеленський призначив Гнатова на початку нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Це відбулося на фоні скандалу довкола генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого військові звинувачували у великих втратах особового складу та підозрювали у можливих зв'язках з РФ.

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