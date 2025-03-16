Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

Українці готові битися й надалі, йдеться в матеріалі британських журналістів.

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У ЗСУ не вірять, що Путін реально хоче миру / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, 53-я ОМБр

Головне з матеріалу в The Times:

В Україні не вірять у те, що агресор Росія піде на мир

Українці готові продовжувати боротьбу

Українці мають намір продовжувати боротьбу з російською агресією, незважаючи на заяви політиків щодо можливого перемир'я. Мир "в обмін" на суверенітет України став би глибокою зрадою.

Журналісти The Times поспілкувалися з українцями та дізналися про їхню позицію щодо дипломатичних заяв щодо війни.

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"Ми воюємо з Росією сотні років"

Зокрема, українець Павло у тренувальному таборі 3-ї Окремої десантно-штурмової бригади заявив, що не чекає на швидке завершення війни.

"Ми воюємо з Росією сотні років", - зазначив військовий і засміявся. З його бороди та рук сипався бруд. Він нагадав, що війна почалася не у 2022, а у 2014 році.

"Мені 24 роки, але я почуваюся набагато, набагато старшим... Я готувався до цієї війни з 12 років", - сказав Павло.

Павло заплатив приблизно 14 тисяч гривень за чотириденну військову підготовку в тренувальному таборі. Добровольці прагнули бути готовими до передової.

"Скільки з вас тримали таку зброю?" - запитав інструктор у групи, яка чистила автомати.

Усі підняли руки.

"Пам'ятайте, це не та зброя. Ви - зброя", - сказав інструктор.

Росія висуває неприйнятні вимоги

Журналісти пишуть, що демілітаризація, припинення західної військової допомоги та гарантії не вступу України до НАТО - це "вимоги", з якими не погодяться більшість українців.

"Українці готові протистояти білоруській моделі російського контролю над урядом у Києві за будь-яку ціну. Українці не бажають прийняти стратегію, яка підвищує вірогідність російського політичного контролю, навіть якщо це рятує життя або зменшує ризик ядерної війни", - каже професор Оксфордського університету Яніна Ділл.

"Ця війна не припиниться скоро"

Боєць із позивним Студент, який пережив важкі поранення, вважає, що не слід очікувати на швидке завершення війни.

"Я можу сказати вам лише одне. Ця війна не припиниться скоро", - додав він.

Шахтар із Тернівки Олексій, який мешкав за 50 кілометрів від російських позицій, сказав таке:

"Це наша реальність. Якщо ви живете в Україні, ви повинні бути готові воювати, як в Ізраїлі ЦАХАЛ. Я готовий битися", - зазначив боєць.

Що відомо про переговори України та США в Джидді / Інфографіка: Главред

"Хто вірить Путіну?"

Добровольці не вірять, що США та РФ здатні нав'язати мир Україні. Люди пережили терор російської окупації - викрадення та тортури.

"Хто вірить Путіну? Відповідь на це запитання очевидна", - вважає один із добровольців.

"Ми програємо, тільки якщо будемо слабкими"

На думку голови благодійної організації "Повернись живим" Тараса Чмута, Україна може програти війну тільки в тому разі, якщо буде слабкою.

"Ми не програємо цю війну через геніальність ворога. Ми програємо, лише якщо будемо слабкими", - припустив він.

Журналісти також розповіли про молодь на Хрещатику з правих угруповань.

"Вони - наше майбутнє... Ми не хочемо миру. Ми хочемо бути вільними", - вважає медсестра Надя, чоловік якої 2023 року потрапив у полон.

"Настане день, коли мені доведеться взяти гвинтівку і захищати свою батьківщину", - каже 18-річний студент Роман.

Перемовини щодо припинення вогню в Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели перемовини в Саудівській Аравії, за підсумками яких домовилися про припинення вогню в російсько-українській війні на 30 днів без попередніх умов. Запуск ініціативи залежить від позиції Росії.

Утім, глава Кремля Володимир Путін висунув відповідні "вимоги": припинення мобілізації в Україні, підготовки військових і західної допомоги. Путін згоден із припиненням вогню на таких "умовах".

Путін готує офіційну відмову від перемир'я, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, Кремль відповів очікуваною маніпуляцією, оскільки Москва не налаштована на реальний мир із Києвом.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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