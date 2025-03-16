Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

Центрами розміщення миротворчих сил країн-союзників на території України можуть стати Київ, Одеса та Львів, зазначив Макрон.

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Макрон назвав 3 міста до яких введуть мирорворців / Колаж Главред, фото: twitter.com/USNATO, УНІАН

Про що сказав Макрон:

Масового введення військ союзників до України не передбачається

Центрами розміщення миротворців можуть стати Київ, Одеса та Львів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники розглядають можливість розміщення миротворчих контингентів у Києві, Одесі та Львові. В інтерв’ю виданню Le Parisien Макрон зазначив, що цей крок є частиною ширшої стратегії підтримки України у її протистоянні з Росією, передає 24 канал.

Він наголосив, що мета полягає не в масовому залученні військ, адже наразі найбільша європейська армія – це українська, яка налічує близько мільйона військовослужбовців.

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"Ідеться про розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для реалізації програм підготовки та демонстрації довгострокової підтримки. У військових сценаріях розглядаються такі центри, як Київ, Одеса та Львів", – зазначив Макрон.

Макрон підкреслив, що йдеться не про створення великого військового контингенту чи участь у бойових діях, а скоріше про розміщення обмеженого числа військових для координації навчальних програм і підтримки ЗСУ.

Президент Франції також чітко дав зрозуміти Кремлю, що Москва не має права визначати умови для союзників України щодо присутності миротворчих сил.

"Україна є суверенною державою, і, якщо вона запрошує союзні війська на свою територію, це не справа Росії вирішувати, погоджуватися чи ні", – наголосив Макрон.

Яка чисельність збройних сил країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Розміщення миротворців в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що кілька європейських і неєвропейських країн висловили намір приєднатися до коаліції з розміщення військ в Україні.

При цьому європейські армії не братимуть безпосередньої участі у війні проти Росії. Миротворчі підрозділи можуть бути розгорнуті, однак, як свідчить досвід, такі заходи не завжди дають бажані результати. У разі нового нападу противника миротворці можуть просто залишити позиції. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Водночас Австралія підтримує президента України Володимира Зеленського та готова розглянути можливість направлення своїх військових у рамках потенційної миротворчої місії. Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі, повідомляє Bloomberg.

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