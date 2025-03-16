Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

Чисельність миротворчих військ, які західні держави введуть до України буде більшою за 10 тисяч військових, основу яких складатимуть французи та британці.

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Скільки миротворців країни-союзники направлять до України / Колаж Главред, фото: facebook.com/NATO, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі The Times:

Чисельність миротворчого контингенту в Україні буде перевищувати 10 тисяч військових

Основну частину контингенту сформують Британія та Франція

На віртуальній зустрічі "коаліції охочих", яка відбулася 15 березня, обговорювалися плани щодо введення в Україну понад 10 000 західних миротворців. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає The Times.

За інформацією урядових джерел, Стармер заручився підтримкою значно більшої кількості країн, ніж тих трьох, які спочатку пропонували відправити війська. Основну частину контингенту, ймовірно, сформують Великобританія та Франція.

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"Справи досить просунуті. Це буде значна сила зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інші способи", - заявило високопоставлене джерело в уряді.

За даними військових джерел, загальна чисельність миротворчих сил може "значно перевищити 10 000 осіб".

Приблизно 35 держав погодилися надати зброю, розвіддані та логістичну підтримку, а сама місія отримала назву "сили розтяжки". У разі припинення вогню між Росією та Україною, ці сили мають стримати Володимира Путіна від нового вторгнення.

Після телефонної конференції за участю 29 лідерів Стармер заявив, що цього тижня в Лондоні відбудеться зустріч військових командувачів для переведення планів миротворчої місії в "оперативну фазу".

Яка чисельність армій країн Європи, що є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Введення миротворців до України - що передбачається

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що союзники розглядають можливість розміщення миротворчих сил у Києві, Одесі та Львові. В інтерв’ю Le Parisien він наголосив, що цей крок є частиною ширшої стратегії підтримки України в її протистоянні з Росією.

Тим часом європейські чиновники намагаються отримати від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов’язання щодо участі в гарантіях безпеки для України. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, союзники переважно поділяють позицію президента України Володимира Зеленського про необхідність залучення американських військових до будь-якої майбутньої миротворчої місії.

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар в інтерв’ю Bloomberg Television заявив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та низка інших європейських країн готові направити війська для забезпечення перемир’я в Україні. Він також зазначив, що Трамп підтримує ідею розміщення європейських військових контингентів у країні.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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