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Зустріч була "гарячою": бійці НГУ ефектно відбили штурм РФ поблизу Часового Яру

Маріна Фурман
15 березня 2025, 20:47
188
Українській воїни знищили щонайменше 10 одиниць ворожої техніки.
ВСУ отразили штурм оккупантов
НГУ знищили колону ворожої техніки поблизу Часвого Яру / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Воїни НГУ відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру
  • Українські захисники знищили 10 одиниць техніки РФ

Воїни Національної гвардії України знищили щонайменше 10 одиниць ворожої техніки, які висунулись у бік Часового Яру. Про це повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко у своєму Telegram та оприлюднив відео.

За його словами, штурмувати росіяни пробували колоною бронетехніки на світанку.

відео дня

"Понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту, висунулись у бік Часового Яру. Зустріч була "гарячою": наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах", - зазначив Півненко.

Зустріч була
Часів Яр / Інфографіка: Главред

За його словами, щонайменше 10 одиниць російської техніки було знищено або уражено.

"Деякі окупанти встигли спішитися, але це лише відтягнуло їхню неминучу зустріч із нашими FPV-дронами. Пілоти вже відпрацювали і завершили справу", - резюмував Півненко.

Дивіться відео, як воїни НГУ відбивали ворожий штурм:

Зустріч була

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що ситуація на південному напрямку фронту в Україні загострюється. Ворожих штурмів більшає. Крім того, росіяни не полишають спроб повернутися на правий берег Дніпра.

Як писав Главред, експерти українського аналітичного проєкту DeepState заявили, що російські війська захопили місто Суджа у Курській області РФ.

Голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що окупанти активізували свої дії в прикордонних районах Сумщини. Ворог накопичує сили для нового удару по області. Водночас важливо розуміти, що це не означає безпосереднього наступу на місто Суми.

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Що таке Нацгвардія?

Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

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