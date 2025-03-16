Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

Віталій Кірсанов
16 березня 2025, 17:35
1038
Що стосується вже захоплених РФ територій, то Київ не має наміру визнавати їхню російську юрисдикцію.
фронт
Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Що написано в матеріалі The Independent:

  • Україна не має наміру передавати РФ додаткову територію
  • В Україні окреслили низку "червоних ліній" для переговорів про перемир'я

В Україні змирилися із заморожуванням нинішньої лінії фронту і з тим, що частина території залишиться під контролем Росії. Про це повідомляє The Independent з посиланням на джерела серед українських чиновників.

За даними видання, під час припинення вогню Україна не має наміру передавати РФ додаткову територію, окрім тієї, яка вже захоплена росіянами. Такий висновок чиновники роблять, коментуючи перебіг переговорів з американцями в Ер-Ріяді.

відео дня

"Нерозумно вимагати від нас повної передачі Росії, наприклад, Запоріжжя чи Херсона - це звучить для нас як повна нісенітниця", - сказав один зі співрозмовників видання.

За його словами, в Україні позначили низку "червоних ліній" для переговорів про перемир'я з РФ. Насамперед, це відмова від поступок додаткових територій. Також повернення українських дітей, вивезених до Росії, і повернення цивільних осіб, утримуваних росіянами.

"Ми дійсно готові до миру, але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти брали участь у цій битві. Путін грає в ігри. Ми зробили сильний хід - тепер його черга. Ми хочемо миру - якщо Росія не погодиться, весь світ побачить, що вони брехуни", - сказало високопоставлене джерело з України.

Наголошується також на важливості отримання міжнародних гарантій безпеки на випадок порушення Росією угоди про припинення вогню.

Що стосується вже захоплених РФ територій, то Київ не має наміру визнавати їхню російську юрисдикцію і домагатиметься їхнього повернення дипломатичним шляхом.

Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent
Інфографіка: Главред

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться безпосередньо сказати Трампу "ні".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна Росії та України мирні переговори з Росією Тридцятиденне припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

17:40Політика
Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

17:35Фронт
Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

17:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Останні новини

18:49

Тест на IQ: знайдіть заховану зефірку серед тюленів за 5 секунд

18:37

"А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

18:30

Більшість робить помилку: чому качкам не можна давати хліб і які альтернативиВідео

17:55

Справжня знахідка: ідеальні курячі котлети із секретним інгредієнтомВідео

17:40

Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
17:35

Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

17:23

Зіткнетеся з бідами та неприємностями: що не можна робити 17 березня, прикмети

17:18

Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

17:16

Незамінний і дешевий: як із користю використовувати оцет у саду

Реклама
17:09

"Самостійно миє": чим займається таємнича дружина Леонтьєва насправді

16:27

Мінфін знову підвищить податки для ФОПів: коли це станеться

15:55

Коля Сєрга отримав нову важливу посаду - деталі

15:53

Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

15:32

У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територійВідео

15:24

Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

15:01

"Погрожує компроматом": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

14:54

Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий моментВідео

14:53

Більшість водіїв здивується: яку таємну функцію приховує підголівник в машиніВідео

14:52

Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна

13:58

Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

Реклама
13:53

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

13:45

"Свої рахунки з "бандерівцями": сумний прогноз щодо "мертвонародженої" ідеї перемир'яВідео

13:44

Відмова Путіна від перемир'я: чи будуть "страшні наслідки" для Росії від ТрампаВідео

13:25

Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

13:07

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях УкраїниВідео

12:58

"Американський психопат" і Радіо СвободаПогляд

12:44

Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про "сигнал" для Трампа

12:39

Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюміВідео

12:09

Ігнорувати не варто: водіїв закликали торкатись авто перед заправкою

12:07

Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУВідео

12:02

"Я кинула його": Катерина Усик розповіла про розставання з чоловіком

11:59

США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

11:58

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Рибам - труднощі, Дівам - сумніви

11:31

В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились

11:09

Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

11:05

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

10:57

Китайський гороскоп на завтра 17 березня: Кроликам - стрес, Коням - осуд

10:48

"Росія готує масовий обстріл України": названо міста та ймовірні дати удару

10:45

Загроза "кліщів": боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Реклама
10:20

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:10

Топ намазка з 3 інгредієнтів: ульотна закуска за п'ять хвилин

09:53

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Близнюкам - перерва, Ракам - обман

09:50

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:10

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

09:08

Карта Deep State онлайн за 16 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

Як Путін обдурив Трампа міфом про "котел" для ЗСУПогляд

08:43

Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення європейських військ в Україні

07:44

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

06:39

Як Америка ламає свої ключові держінститутиПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти