Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

Що стосується вже захоплених РФ територій, то Київ не має наміру визнавати їхню російську юрисдикцію.

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Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Що написано в матеріалі The Independent:

Україна не має наміру передавати РФ додаткову територію

В Україні окреслили низку "червоних ліній" для переговорів про перемир'я

В Україні змирилися із заморожуванням нинішньої лінії фронту і з тим, що частина території залишиться під контролем Росії. Про це повідомляє The Independent з посиланням на джерела серед українських чиновників.

За даними видання, під час припинення вогню Україна не має наміру передавати РФ додаткову територію, окрім тієї, яка вже захоплена росіянами. Такий висновок чиновники роблять, коментуючи перебіг переговорів з американцями в Ер-Ріяді.

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"Нерозумно вимагати від нас повної передачі Росії, наприклад, Запоріжжя чи Херсона - це звучить для нас як повна нісенітниця", - сказав один зі співрозмовників видання.

За його словами, в Україні позначили низку "червоних ліній" для переговорів про перемир'я з РФ. Насамперед, це відмова від поступок додаткових територій. Також повернення українських дітей, вивезених до Росії, і повернення цивільних осіб, утримуваних росіянами.

"Ми дійсно готові до миру, але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти брали участь у цій битві. Путін грає в ігри. Ми зробили сильний хід - тепер його черга. Ми хочемо миру - якщо Росія не погодиться, весь світ побачить, що вони брехуни", - сказало високопоставлене джерело з України.

Наголошується також на важливості отримання міжнародних гарантій безпеки на випадок порушення Росією угоди про припинення вогню.

Що стосується вже захоплених РФ територій, то Київ не має наміру визнавати їхню російську юрисдикцію і домагатиметься їхнього повернення дипломатичним шляхом.

Інфографіка: Главред

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться безпосередньо сказати Трампу "ні".

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