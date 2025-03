У Британії назвали чотири 'вимоги' Путіна і зробили заяву

Що сказав британський полковник:

Глава країни-агресора Росії не зацікавлений у мирі, а має намір відновити СРСР. Так звані вимоги, які висуває Володимир Путін, категорично неприйнятні. Про це заявив британський полковник у відставці, колишній командувач силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози Хеміш де Бреттон-Гордон.

У своїй колонці на The Telegraph він розповів про те, що Путін не зупиниться.

Колишній британський високопоставлений військовий акцентував увагу на категорично неприйнятних "вимогах" Путіна:

"Путін значною мірою добився останньої з цих цілей, і західні розвідувальні агенції оцінюють, що він думає, що може досягти своєї головної мети, особливо з огляду на те, що він просувається вздовж більшої частини лінії зіткнення", - каже експерт.

За словами британця, втрати РФ у війні вже понад мільйон осіб, і Путін розуміє, що у нього будуть проблеми з російськими матерями, і намагається якомога далі відтягнути цей момент.

"Велика Британія і Європа, з Трампом чи без нього, повинні розглянути всі варіанти. Путін реагує лише на силу. Безпольотна зона над Україною або наземні війська НАТО можуть стримати російське просування на захід. Тільки коли Путін дізнається, що ми повністю присвятимо себе цій боротьбі, він серйозно розгляне мир. Більшість у Європі, хто детально вивчає Путіна і Росію, знають, що він не зупиниться на Україні, якщо візьме Київ. По суті, він хоче відновити Радянський Союз. Путін не хоче миру, він, як і раніше, прагне повної перемоги в Україні і вірить, що може її досягти. Нам, особливо в Європі, потрібно зрозуміти реальність позиції Путіна і планувати відповідним чином", - підкреслив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Як повідомляв Главред, Україна і США в Саудівській Аравії погодили припинення вогню в російсько-українській війні на 30 днів. Ініціатива буде запущена в разі згоди РФ.

Україна готова обговорити механізми запуску припинення вогню, говорив глава української делегації на перемовинах у Саудівській Аравії Андрій Єрмак. Якщо Москва погодиться, можливі й подальші переговори.

Глава Кремля Володимир Путін сказав, що Росія нібито згодна на припинення вогню, але з низкою "умов". Зокрема, Москва "хоче", щоб на цей період Україна припинила мобілізацію і навчання військовослужбовців ЗСУ, а Захід зупинив постачання військової допомоги Києву.

