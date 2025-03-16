Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

Андрій Ганчук
16 березня 2025, 11:05
1162
Путін не зупиниться на Україні, якщо візьме Київ, і більшість у Європі про це знає, вважає Хеміш де Бреттон-Гордон.
Путін, Україна
Путін прагне відтворити СРСР і висуває неприйнятні вимоги / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Що сказав британський полковник:

  • Путін не зупиниться на Україні
  • Путін висуває неприйнятні "вимоги"
  • Потрібні безпольотна зона і війська НАТО в Україні

Глава країни-агресора Росії не зацікавлений у мирі, а має намір відновити СРСР. Так звані вимоги, які висуває Володимир Путін, категорично неприйнятні. Про це заявив британський полковник у відставці, колишній командувач силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози Хеміш де Бреттон-Гордон.

У своїй колонці на The Telegraph він розповів про те, що Путін не зупиниться.

відео дня

"Путін стверджує, що перемагає, то чому ж він має зупинитися зараз і визнати невдачу, пожертвувавши мільйоном життів?" - пише полковник у відставці.

Чого "хоче" Путін

Колишній британський високопоставлений військовий акцентував увагу на категорично неприйнятних "вимогах" Путіна:

  • Повернення НАТО до кордонів 1997 року, зокрема, щоб країни Балтії, Фінляндія і Швеція вийшли з Альянсу;
  • Інтеграція окупованих територій до Росії і міжнародне визнання анексії;
  • Відсутність військ НАТО в Україні
  • Повна інтеграція України до РФ і відділення Сполучених Штатів від Європи.

"Путін значною мірою добився останньої з цих цілей, і західні розвідувальні агенції оцінюють, що він думає, що може досягти своєї головної мети, особливо з огляду на те, що він просувається вздовж більшої частини лінії зіткнення", - каже експерт.

У Британії назвали чотири 'вимоги' Путіна і зробили заяву
Коротко про перемовини України і США в Джидді / Інфографіка: Главред

Путін розуміє наслідки війни

За словами британця, втрати РФ у війні вже понад мільйон осіб, і Путін розуміє, що у нього будуть проблеми з російськими матерями, і намагається якомога далі відтягнути цей момент.

"Велика Британія і Європа, з Трампом чи без нього, повинні розглянути всі варіанти. Путін реагує лише на силу. Безпольотна зона над Україною або наземні війська НАТО можуть стримати російське просування на захід. Тільки коли Путін дізнається, що ми повністю присвятимо себе цій боротьбі, він серйозно розгляне мир. Більшість у Європі, хто детально вивчає Путіна і Росію, знають, що він не зупиниться на Україні, якщо візьме Київ. По суті, він хоче відновити Радянський Союз. Путін не хоче миру, він, як і раніше, прагне повної перемоги в Україні і вірить, що може її досягти. Нам, особливо в Європі, потрібно зрозуміти реальність позиції Путіна і планувати відповідним чином", - підкреслив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Припинення вогню в Україні та позиція РФ - головні новини:

Як повідомляв Главред, Україна і США в Саудівській Аравії погодили припинення вогню в російсько-українській війні на 30 днів. Ініціатива буде запущена в разі згоди РФ.

Україна готова обговорити механізми запуску припинення вогню, говорив глава української делегації на перемовинах у Саудівській Аравії Андрій Єрмак. Якщо Москва погодиться, можливі й подальші переговори.

Глава Кремля Володимир Путін сказав, що Росія нібито згодна на припинення вогню, але з низкою "умов". Зокрема, Москва "хоче", щоб на цей період Україна припинила мобілізацію і навчання військовослужбовців ЗСУ, а Захід зупинив постачання військової допомоги Києву.

Інші новини:

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Великобританії Західна Європа Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

13:58Фронт
Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

13:25Війна
Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України

13:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Останні новини

13:58

Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

13:53

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

13:45

"Свої рахунки з "бандерівцями": сумний прогноз щодо "мертвонародженої" ідеї перемир'яВідео

13:44

Відмова Путіна від перемир'я: чи будуть "страшні наслідки" для Росії від ТрампаВідео

13:25

Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
13:07

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях УкраїниВідео

12:58

"Американський психопат" і Радіо СвободаПогляд

12:44

Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про "сигнал" для Трампа

12:39

Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюміВідео

Реклама
12:09

Ігнорувати не варто: водіїв закликали торкатись авто перед заправкою

12:07

Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУВідео

12:02

"Я кинула його": Катерина Усик розповіла про розставання з чоловіком

11:59

США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

11:58

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Рибам - труднощі, Дівам - сумніви

11:31

В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились

11:09

Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

11:05

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

10:57

Китайський гороскоп на завтра 17 березня: Кроликам - стрес, Коням - осуд

10:48

"Росія готує масовий обстріл України": названо міста та ймовірні дати удару

10:45

Загроза "кліщів": боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

Реклама
10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

10:20

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:10

Топ намазка з 3 інгредієнтів: ульотна закуска за п'ять хвилин

09:53

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Близнюкам - перерва, Ракам - обман

09:50

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:10

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

09:08

Карта Deep State онлайн за 16 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

Як Путін обдурив Трампа міфом про "котел" для ЗСУПогляд

08:43

Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення європейських військ в Україні

07:44

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

06:39

Як Америка ламає свої ключові держінститутиПогляд

05:30

Як прибрати іржу на дні каструлі: рецепт натурального засобу за копійкиВідео

04:30

"Нам потрібні Томагавки": ексглава МЗС спрогнозував нові поставки зі СШАВідео

03:01

Не для краси: чому в СРСР автобуси найчастіше фарбували в жовтий колір

02:44

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

01:30

Продукти коштуватимуть не дешево: експерт пояснив, що злетить у ціні найбільше

00:40

"Зеленський просто розлютився": Венс назвав причину сварки у Білому домі

15 березня, субота
22:50

У Чернігові - пожежа: "Шахеди" вдарили по п'ятиповерхівці та приватних будинкахФотоВідео

22:32

Росія продовжує споряджати ракетами літаки: українців попередили про небезпеку

22:24

Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня

Реклама
21:56

Дорофєєва показала полуничку в коротких шортах на Кіпрі

21:53

"Задушить" Путіна тарифами: як Трамп може тиснути на РФ, аби домогтися перемир'я

21:49

Трамп призначив Келлога на нову посаду через хороші відносини з Україною

21:45

Як видалити подряпини з кузова автомобіля: ефективний копійчаний засіб

20:57

Лукашенко обізвав Зеленського - речник МЗС України дав гідну відповідь

20:47

Зустріч була "гарячою": бійці НГУ ефектно відбили штурм РФ поблизу Часового Яру

20:26

"Не складно зважитися на третього": Анна Кошмал розповіла про свої пологи

19:57

"Віяло пропозицій": філософ сказав, про що говоритиме Трамп з Путіним 17 березняВідео

19:33

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

19:27

У "сплячому" режимі мотають світло: 5 приладів, які варто вимикати з розетки

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти