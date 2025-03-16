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США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

Олексій Тесля
16 березня 2025, 11:59
388
Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню, сказав глава МЗС.
Сибіга, ВДУ
Андрій Сибіга прокоментував перспективи припинення вогню / Колаж: Главред, фото: фото: 128 ОГШБр, Главред

Головне:

  • Світ чекає відповіді від Москви на мирну пропозицію
  • Україна почне підготовку дорожньої карти з моніторингу лінії фронту

Адміністрації президента США Дональда Трампа необхідно чинити тиск на Росію, якщо Москва відхилить запропоноване Вашингтоном припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню терміном на 30 днів", - підкреслив він в інтерв'ю NHK.

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При цьому глава МЗС України зазначив, що диктатор РФ Володимир Путін хоче війни, і що світ чекає відповіді від Москви на мирну пропозицію.

Міністр повідомив, що українська сторона почне підготовку дорожньої карти з моніторингу лінії фронту протяжністю понад 1300 кілометрів.

Сибіга уточнив, що Україна проведе консультації зі США та іншими країнами, почасти тому, що їй може знадобитися участь міжнародного персоналу для спостереження за припиненням вогню.

Він назвав Японію "найближчим партнером в Азії" і додав, що хотів би висловити подяку Токіо за надання Україні "постійної, непохитної підтримки з перших хвилин жорстокої російської агресії".

Припинення вогню - останні новини на тему

Раніше в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню. Володимир Путін висунув кілька ключових вимог для припинення бойових дій.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів. Якщо Росія відмовиться від тимчасового припинення вогню, має бути жорстка реакція президента США, зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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війна Росії та України Андрій Сибіга
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