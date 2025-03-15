У Чернігові - пожежа: 'Шахеди' вдарили по п'ятиповерхівці та приватних будинках

Влучання "Шахедів" зафіксовано в двох районах Чернігова.

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Російські "Шахеди" влучили у житлові будинки / Колаж: Главред, фото: Чернігівська МВА

Що відомо:

У Чернігові "Шахеди" влучили у пʼятиповерхівку та привітні будинки

У результаті удару почалася пожежа

У п'ятиповерхівці зруйновано два верхні поверхи

Ввечері 15 березня ворожий дрон-камікадзе влучив у пʼятиповерховий житловий будинок у Чернігові. Внаслідок удару російського "Шахеда" виникла масштабна пожежа. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Влучання в пʼятиповерховий будинок. На місці вибуху зафіксовано пожежу. Працюють усі рятувальні служби", - написав він.

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Незабаром Брижинський уточнив, що влучання "Шахедів" зафіксовано в двох районах Чернігова.

"Один "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки", - розповів керівник Чернігівської МВА.

За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, у пʼятиповерхівці зруйновано 2 верхніх поверхи. Також росіяни завдали удару по приватному сектору.

У ДСНС України підтвердили, що внаслідок удару РФ у Чернігові частково зруйновано два поверхи багатоповерхівки. Інформація про кількість постраждалих та можливі жертви уточнюється.

Після російської атаки на місцях ударів працюють пожежники, медики та правоохоронці. Ліквідація наслідків триває.

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