РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі 'прильотів'

Підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.

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ЗСУ збивають ворожі дрони / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБрТРО

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Сил оборони минулої ночі збили 47 ворожих дронів

Унаслідок російської атаки постраждали 4 області

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 47 ворожих БпЛА з 90, які атакували територію України.

Водночас 33 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачено, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

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"Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

Водночас 33 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Як зазначається, у ніч на 16 березня (з 18.30 15 березня) противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Міллерово, Брянськ, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим.

/ Главред

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Унаслідок російської атаки постраждали Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.

/ ВС ЗСУ

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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