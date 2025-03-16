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У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територій

Андрій Ганчук
16 березня 2025, 15:32оновлено 16 березня, 16:24
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Трамп очікує завершення війни в Україні "протягом тижнів", сказав Стів Віткофф.
Путин, Трамп
Трамп і Путін можуть поговорити телефоном уже наступного тижня - Віткофф / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головне із заяви Віткоффа:

  • Путін нібито налаштований на завершення війни
  • Очікується розмова Трампа і Путіна
  • США обговорюють з Україною питання окупованих РФ територій

Готуються зустрічі переговорних груп України, США та РФ. Розмова господаря Білого дому Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна має відбутися вже наступного тижня. Путін "приймає філософію" Трампа і, мовляв, прагне завершувати війну. Трамп очікує закінчення війни "протягом тижнів". Про це заявив спецпредставник Білого дому з Близького Сходу Стів Віткофф.

Як повідомляє ClashReport, у коментарі CNN американський чиновник, який раніше побував у Москві на перемовинах із Путіним, сказав, що незабаром очікуються перемовини американців з українцями і росіянами, а також розмова Трампа і Путіна.

відео дня

"Я очікую, що президент Трамп і Путін поговорять наступного тижня", - сказав Віткофф.

Деталі перемовин Віткоффа і Путіна

Американський журналіст зазначив, що Путін вибухнув новими ультиматумами на адресу України і Заходу, а плани Трампа закладають основи для нового нападу російських окупантів.

"Якщо це так, то це звучить так, ніби Путін хоче зберегти захоплені землі, а потім він хоче, щоб Україна не змогла захистити себе в майбутньому. Чи хвилює Трампа те, що прийняття цих умов може закласти основу для чергового вторгнення Росії в Україну?" - запитав ведучий.

У відповідь Віткофф сказав, що Україна і РФ нібито "стали трохи ближче" до миру, а розмову з Путіним він оцінює як "позитивну".

Тепер чиновник обговорює з Трампом, як "ще більше скоротити розбіжності".

"Я б не назвав ваш опис повністю точним. Ось дивіться. Ще до цього візиту був інший візит.

І до цього візиту обидві сторони перебували за милі одна від одної в тому, де вони перебували. Сьогодні обидві сторони стали набагато ближчими. Ми отримали дійсно позитивні результати з Саудівської Аравії, обговорень під керівництвом нашого радника з національної безпеки Майка Волтца і нашого держсекретаря Марко Рубіо. Я описую свою розмову з президентом Путіним як настільки ж позитивну. Таким чином, обидві сторони скоротили розбіжності між собою, і тепер ми сидимо за столом перемовин.

Я був із президентом учора весь день. Я буду з ним сьогодні. Ми сидимо з ним і обговорюємо, як ще більше скоротити розбіжності. Ось як я б це описав", - каже Віткофф.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Коротко про переговірників Трампа щодо України та Росії / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Віткофф розповів про перемовини з Путіним:

Віткофф
Віткофф розкрив деталі перемовин із Путіним у Москві / Скріншот Главред

"Я думаю, Путін хоче бачити кінець цьому"

За словами представника Білого дому, всі сторони хочуть миру і готові обговорювати умови.

"Дивіться, я не хочу вкладати слова в уста президента Путіна, але я думаю, що він показав, що він приймає філософію президента Трампа, президент Трамп хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Путін хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Зеленський хоче бачити кінець у цьому. Я думаю, що є конкретні умови на місцевості, є 2000-кілометровий кордон, де зараз тривають бої між російськими та українськими військами. Тут важливо подумати про регіон Курська, це це все деталі, які потрібно вирішувати за столом, і я вважаю, що всі сторони готові до цього", - вважає Віткофф.

Віткофф
Путін нібито прийняв філософію Трампа, каже Віткофф / Скріншот Главред

Питання територій

За словами Віткоффа, тривають перемовини з питань чотирьох окупованих Росією областей України.

"Я думаю, що ці чотири регіони мають вирішальне значення. І ми ведемо перемовини з Україною", - додав чиновник.

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться відкрито сказати Трампу "ні".

У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територій
Що відомо про переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

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Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією Стів Віткофф
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