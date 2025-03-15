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Розстріл Ганула в Одесі: у поліції розкрили три основні версії вбивства

Олексій Тесля
15 березня 2025, 11:41
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Слідство не виключає ймовірність того, що до вбивства Дем'яна Ганула причетна Росія.
Ганул
Поліція розслідує версії вбивства Дем'яна Ганула / Колаж: Главред, фото: Facebook/UA.National.Police, Facebook/demianganuI

Головне:

  • Нацполіція розглядає три основні версії вбивства Дем'яна Ганула
  • Слідство не виключає ймовірність того, що до вбивства Ганула причетна РФ

Нацполіція розглядає три основні версії вбивства в Одесі активіста Дем'яна Ганула, повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Серед них - замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною та громадською діяльністю потерпілого, вбивство у зв'язку з особистою неприязню і робота Росії, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

"Ми розглядаємо три основні версії. Насамперед це, звісно, замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною та громадською діяльністю потерпілого. Також розглядаємо версію, не виключаємо, що скоєно це вбивство у зв'язку з особистою неприязню". - сказав Нєбитов.

За його словами, слідство також не виключає ймовірність того, що до вбивства Ганула причетна Росія, оскільки активіст мав активну проукраїнську позицію.

"Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - заявив заступник голови Нацполіції.

Дивіться відео - поліція розслідує вбивство Дем'яна Ганула:

Скріншот
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Убивство Ганула - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці виявили зброю, яку, ймовірно, було використано під час злочину.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 14 березня, в Приморському районі Одеси невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Чоловік помер на місці від отриманих поранень. За словами очевидців, перед нападом Ганул намагався втекти. Стрілець зробив два постріли і втік.

Нагадаємо, Ганул ще в липні 2023 року звертався до СБУ з проханням про захист, повідомив блогер Ігор Лаченков. За його словами, у Росії Ганула заочно заарештували, звинувативши у "злочинах", а за його голову призначили винагороду. Він отримував погрози, а особисті дані його сім'ї злили в мережу. Нацполіція розслідує вбивство як замовне.

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Що таке Національна поліція України?

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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