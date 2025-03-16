Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України

Зеленський закликав країни світу до спільного тиску на Росію, щоб примусити її до швидкого припинення війни в Україні.

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Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України / Колаж Главред, фото: alerts.in.ua, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

За останній тиждень Росія завдавала ударів по території 11 областей України

Дії РФ не свідчать про готовність до закінчення війни

Протягом останнього тижня, країна-агресор Росія обстріляла ракетами, дронами та авіабомбами населені пункти в межах 11 областей України. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія за тиждень здійснила сотні обстрілів українських міст і громад, зокрема в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях. Противник випустив понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіабомб і понад 10 ракет різних типів.

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Дивіться відео наслідків ударів по Україні:

Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський наголосив, що подібні дії несумісні з прагненням до швидкого завершення війни. Він закликав до спільного тиску на Росію, щоб змусити її припинити агресію, а також підкреслив необхідність збереження та посилення санкцій.

"Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир", - резюмував глава держави.

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Увечері 15 березня ворожі дрони-камікадзе атакували Чернігів. Один із них влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, ще два – у приватні будівлі. Внаслідок удару російського "Шахеда" спалахнула масштабна пожежа, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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