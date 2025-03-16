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Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України

Юрій Берендій
16 березня 2025, 13:07
272
Зеленський закликав країни світу до спільного тиску на Росію, щоб примусити її до швидкого припинення війни в Україні.
Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України
Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України / Колаж Главред, фото: alerts.in.ua, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • За останній тиждень Росія завдавала ударів по території 11 областей України
  • Дії РФ не свідчать про готовність до закінчення війни

Протягом останнього тижня, країна-агресор Росія обстріляла ракетами, дронами та авіабомбами населені пункти в межах 11 областей України. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія за тиждень здійснила сотні обстрілів українських міст і громад, зокрема в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях. Противник випустив понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіабомб і понад 10 ракет різних типів.

відео дня

Дивіться відео наслідків ударів по Україні:

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський наголосив, що подібні дії несумісні з прагненням до швидкого завершення війни. Він закликав до спільного тиску на Росію, щоб змусити її припинити агресію, а також підкреслив необхідність збереження та посилення санкцій.

"Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир", - резюмував глава держави.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп має лише один реальний важіль тиску на Володимира Путіна — постачання зброї Україні. Якби він мав відповідну політичну волю, Київ міг би отримати тисячу ракет Tomahawk і 500 винищувачів, що дозволило б Силам оборони знищити російську військову машину вже у 2025 році. Однак Трамп не налаштований реалізовувати такий сценарій, заявив журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

Україна має нову крилату ракету "Довгий Нептун" із дальністю ураження до 1000 кілометрів. Існує ймовірність, що саме цією ракетою було завдано удару по нафтопереробному заводу в Туапсе на території Росії. Forbes нагадує, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв про появу "Довгого Нептуна" на озброєнні Сил оборони.

Увечері 15 березня ворожі дрони-камікадзе атакували Чернігів. Один із них влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, ще два – у приватні будівлі. Внаслідок удару російського "Шахеда" спалахнула масштабна пожежа, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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