Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях України

Про що сказав Зеленський:
- За останній тиждень Росія завдавала ударів по території 11 областей України
- Дії РФ не свідчать про готовність до закінчення війни
Протягом останнього тижня, країна-агресор Росія обстріляла ракетами, дронами та авіабомбами населені пункти в межах 11 областей України. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, Росія за тиждень здійснила сотні обстрілів українських міст і громад, зокрема в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях. Противник випустив понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіабомб і понад 10 ракет різних типів.
Дивіться відео наслідків ударів по Україні:
Президент Володимир Зеленський наголосив, що подібні дії несумісні з прагненням до швидкого завершення війни. Він закликав до спільного тиску на Росію, щоб змусити її припинити агресію, а також підкреслив необхідність збереження та посилення санкцій.
"Україна, Європа, Америка та всі у світі, хто хоче миру, – разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир", - резюмував глава держави.
Війна в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп має лише один реальний важіль тиску на Володимира Путіна — постачання зброї Україні. Якби він мав відповідну політичну волю, Київ міг би отримати тисячу ракет Tomahawk і 500 винищувачів, що дозволило б Силам оборони знищити російську військову машину вже у 2025 році. Однак Трамп не налаштований реалізовувати такий сценарій, заявив журналіст і соціолог Ігор Яковенко.
Україна має нову крилату ракету "Довгий Нептун" із дальністю ураження до 1000 кілометрів. Існує ймовірність, що саме цією ракетою було завдано удару по нафтопереробному заводу в Туапсе на території Росії. Forbes нагадує, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв про появу "Довгого Нептуна" на озброєнні Сил оборони.
Увечері 15 березня ворожі дрони-камікадзе атакували Чернігів. Один із них влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, ще два – у приватні будівлі. Внаслідок удару російського "Шахеда" спалахнула масштабна пожежа, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Інші новини:
- В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились
- Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюмі
- Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про "сигнал" для Трампа
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред