Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Підозрюваного у вбивстві відправили в СІЗО / колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police/

Коротко:

Підозрюваний був переведений у 2024 році до 28 ОМБр

Підозрюваний вважався в СЗЧ з 22 лютого 2025 року

Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення

Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула має звання старшого лейтенанта і був переведений у 28-ту окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу в липні 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

"Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. У район виконання бойових завдань не залучався", - ідеться в повідомленні. відео дня

За словами військових, Шалаєв значився в СЗЧ з 22 лютого 2025 року.

У 28 ОМБр додали, що вся необхідна інформація надана правоохоронним органам.

"Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання", - підсумували військові.

Сухопутні війська наголосили у Facebook, що такі інциденти є "неприпустимими". Командування Сухопутних військ ЗСУ запевнило, що сприятиме повному та об'єктивному розслідуванню. Крім того, для запобігання подібним випадкам у майбутньому, вживаються заходи для посилення контролю над дотриманням військової дисципліни.

Крім того, як повідомляє Національна поліція України, підозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід.

Так, 16 березня Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - в умисному вбивстві, скоєному на замовлення, і ч. 1 ст. 263 ККУ - у незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Убивство Ганула - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці виявили зброю, яку, ймовірно, було використано під час злочину.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 14 березня, в Приморському районі Одеси невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Чоловік помер на місці від отриманих поранень. За словами очевидців, перед нападом Ганул намагався втекти. Стрілець зробив два постріли і втік.

Нагадаємо, Ганул ще в липні 2023 року звертався до СБУ з проханням про захист, повідомив блогер Ігор Лаченков. За його словами, у Росії Ганула заочно заарештували, звинувативши у "злочинах", а за його голову призначили винагороду. Він отримував погрози, а особисті дані його сім'ї злили в мережу. Нацполіція розслідує вбивство як замовне.

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