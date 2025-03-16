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Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий момент

Андрій Ганчук
16 березня 2025, 14:54
1367
У Трампа скрізь "вила", а ситуація всередині Сполучених Штатів лише погіршуватиметься, вважає Ігор Яковенко.
Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий момент
Путін не прагне миру, а Трамп намагається показати хоча б якийсь результат - аналітик / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента

Коротко:

  • У Трампа проблеми і він хоче показати результат
  • Путін не прагне припинення вогню або миру в Україні

Американський президент Дональд Трамп намагається продавити так зване перемир'я в Україні, щоб добитися хоча б якихось результатів за період перебування в Білому домі. Очільник Кремля Володимир Путін, зі свого боку, не налаштований ані на припинення вогню, ані на мир. Про це заявив журналіст, соціолог Ігор Яковенко.

"Процес буде зірвано"

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що припинення вогню в Україні не буде, оскільки незрозуміло, як можна гарантувати дотримання такого режиму.

"На лінії фронту в 2 тисячі кілометрів, складно буде щось фіксувати, тому слід очікувати масштабних порушень. Усі почнуть звинувачувати одне одного і в результаті процес буде зірвано.", - каже Яковенко.

За його словами, сам Путін на перемир'я не налаштований.

"Ідея перемир'я є фантастичною, фейковою і мертвонародженою тому, що Путіну це не потрібно. Для України кожен день припинення вогню - збереження життів. Путіна такі цінності не цікавлять, він чудово себе почуває, навіть незважаючи на важке становище в економіці. Люди в Росії стали жити гірше, але Путіна це не цікавать, оскільки він налаштований на продовження війни", - вважає аналітик.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, чому перемир'я в Україні не буде:

Чого добивається Трамп в Україні

На думку журналіста, Трамп намагається продавити ідею з перемир'ям, щоб показати хоча б якісь досягнення на президентській посаді.

"Я думаю, що ініціатива з перемир'ям - спроба Трампа показати хоча б хоч щось за період свого президентства. Адже насправді жодних результатів у нього поки що немає. Його ідея переселити 2 мільйони палестинців, мабуть, на іншу планету, оскільки на планеті Земля приймати їх ніхто не збирається, абсолютно абсурдна. Ідея перетворення Канади на 51-й штат США - теж абсурд, очевидно, що цього не буде. Те ж саме і з Гренландією, жителі якої не хочуть ставати частиною Сполучених Штатів", - сказав соціолог.

Крім того, у Трампа проблеми і всередині Сполучених Штатів, причому в перспективі все лише поглиблюватиметься.

"Існує низка проблем і у внутрішній політиці. Не буду зараз їх усі розбирати - лише зазначу, що торговельна війна з усім світом уже призвела до серйозного подорожчання продуктів, електроенергії та палива у США. І всіх цих складнощів буде ще більше", - вважає аналітик.

Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий момент
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"У нього скрізь "вила"

Оскільки політика Трампа провалюється, він намагається добитися хоча б якихось досягнень в Україні, переконаний журналіст.

"Тож Трамп продовжує наполягати на припиненні вогню в Україні, тому що у нього скрізь "вила", і треба за будь-яку ціну дотиснути якусь "угоду". До речі, сама термінологія викликає питання: триває війна, а Трамп збирається укладати "угоди". Навряд чи можна уявити, щоб під час Другої світової війни Черчілль запропонував би укласти "угоду" Гітлеру, Сталіну, або ще комусь", - підкреслив Ігор Яковенко.

Можливе перемир'я у війні РФ і України - головні новини:

Як повідомляв Главред, днями Україна і Сполучені Штати провели зустрічі в Джидді, Саудівській Аравії, і домовилися про припинення вогню в російсько-українській війні на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від позиції Москви.

Проте кремлівський очільник Володимир Путін висунув нові "ультиматуми": припинення мобілізації, підготовки військових і військової допомоги Україні від Заходу. Мовляв, у такому разі РФ погодиться на припинення вогню.

Росія готується офіційно відмовитися від припинення вогню, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, Путін боїться прямо сказати Трампу, що не піде на перемир'я.

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Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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