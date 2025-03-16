Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Олексій Тесля
16 березня 2025, 07:44
21777
Окупанти РФ намагалися просунутися на багатьох напрямках, проте не можуть похвалитися великими успіхами.
ВСУ
ЗСУ просунулися на фронті / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Командування ОС

Головне:

  • Українські війська зуміли просунутися в Торецьку Донецької області
  • Сили оборони просунулися в районі Великої Новосілки
  • Підрозділи ЗСУ просунулися на південь від Шевченка і закріпилися на позиціях

Українські війська зуміли просунутися в Торецьку Донецької області, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня.

Як ідеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулися вздовж вулиці Михайла Грушевського на півночі Торецька.

відео дня

Водночас підкреслюється, що представники РФ скаржаться на те, що їхнє командування на цьому напрямку подає неправдиві звіти про передчасне просування військ.

Скріншот
/ understandingwar.org

Аналогічна ситуація і в районі Великої Новосілки Донецької області, де росіяни поширюють непідтверджені заяви про свої успіхи. Водночас у звіті ISW йдеться про просування Сил оборони, що підтверджують і українські оглядачі.

Водночас зазначається, що окупанти РФ намагалися просунутися на багатьох напрямках, однак не можуть похвалитися великими успіхами.

Зафіксовано вороже просування в напрямку Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, вказують, що російські війська просунулися вздовж вулиці Центральної у східному Піщаному та вздовж вулиці Лисогірської у західному Шевченковому (обидва - на південь від Покровська).

Зі свого боку ЗСУ контратакують на цьому напрямку, водночас українські підрозділи просунулися на південь від Шевченка і закріпилися на позиціях.

Крім того, підтверджено просування окупантів у напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, вказують, що російські сили нещодавно просунулися в північній частині Часового Яру.

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі
/ Главред

Як додали в ISW, росіяни також продовжують наступати в Курській області, однак не можна говорити про те, що вони змогли повністю витіснити звідти ЗСУ.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з "найгарячіших" напрямків. Окупанти намагаються здійснювати штурми малими групами, проте вже не можуть домогтися колишнього ефекту.

Як повідомляв Главред, ЗСУ контратакують у Торецьку і оточують росіян всупереч заявам Трампа. Українці контратакували - і швидко просунулися в Торецьку.

Нагадаємо, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Торецк війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

11:05Війна
ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:20Фронт
РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Гороскоп Таро на квітень 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - переїзд, Стрільцям - відпустка

Гороскоп Таро на квітень 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - переїзд, Стрільцям - відпустка

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Гороскоп Таро на квітень 2025: Ракам - можливість, Левам - гроші, Дівам - радість

Гороскоп Таро на квітень 2025: Ракам - можливість, Левам - гроші, Дівам - радість

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

Останні новини

11:09

Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

11:05

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

10:57

Китайський гороскоп на завтра 17 березня: Кроликам - стрес, Коням - осуд

10:48

"Росія готує масовий обстріл України": названо міста та ймовірні дати удару

10:45

Загроза "кліщів": боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

10:20

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:10

Топ намазка з 3 інгредієнтів: ульотна закуска за п'ять хвилин

09:53

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Близнюкам - перерва, Ракам - обман

Реклама
09:50

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:10

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

09:08

Карта Deep State онлайн за 16 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

Як Путін обдурив Трампа міфом про "котел" для ЗСУПогляд

08:43

Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення європейських військ в Україні

07:44

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

06:39

Як Америка ламає свої ключові держінститутиПогляд

05:30

Як прибрати іржу на дні каструлі: рецепт натурального засобу за копійкиВідео

04:30

"Нам потрібні Томагавки": ексглава МЗС спрогнозував нові поставки зі СШАВідео

03:01

Не для краси: чому в СРСР автобуси найчастіше фарбували в жовтий колір

02:44

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Реклама
01:30

Продукти коштуватимуть не дешево: експерт пояснив, що злетить у ціні найбільше

00:40

"Зеленський просто розлютився": Венс назвав причину сварки у Білому домі

15 березня, субота
22:50

У Чернігові - пожежа: "Шахеди" вдарили по п'ятиповерхівці та приватних будинкахФотоВідео

22:32

Росія продовжує споряджати ракетами літаки: українців попередили про небезпеку

22:24

Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня

21:56

Дорофєєва показала полуничку в коротких шортах на Кіпрі

21:53

"Задушить" Путіна тарифами: як Трамп може тиснути на РФ, аби домогтися перемир'я

21:49

Трамп призначив Келлога на нову посаду через хороші відносини з Україною

21:45

Як видалити подряпини з кузова автомобіля: ефективний копійчаний засіб

20:57

Лукашенко обізвав Зеленського - речник МЗС України дав гідну відповідь

20:47

Зустріч була "гарячою": бійці НГУ ефектно відбили штурм РФ поблизу Часового Яру

20:26

"Не складно зважитися на третього": Анна Кошмал розповіла про свої пологи

19:57

"Віяло пропозицій": філософ сказав, про що говоритиме Трамп з Путіним 17 березняВідео

19:33

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

19:27

У "сплячому" режимі мотають світло: 5 приладів, які варто вимикати з розетки

19:00

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоВідео

18:53

Ситуація загострюється: росіяни хочуть прорватись одразу на кількох напрямкахВідео

18:51

Втрата речей – безлад чи знак долі

18:50

"Жодних "але": Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів

18:21

"Хибна справа": майор відреагував на можливе припинення вогню із РФ

Реклама
18:06

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області - DeepState

17:35

Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов

17:19

Росіяни хочуть оточити ЗСУ на одному із важливих напрямків - Зеленський

16:52

Символічна дата: Зеленський сказав, коли можуть відбутись переговори РФ та США

16:36

РФ накопичує сили для удару по Сумщині: в РНБО попередили про небезпеку

16:28

Яким буде курс долара на наступному тижні: банкір потішив прогнозом

16:06

Експерти закликали зливати воду з пральної машини: неочікувана причина

15:56

У Ердогана назвали головну перешкоду для миру між РФ і Україною

15:45

Хто має право їхати далі: тест ПДР, чи знаєте ви сигнали регулювальника

15:25

Сварилися на вулиці: Потапа з Каменських застукали закордоном

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Операція в Курській області
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти