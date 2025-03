ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Головне:

Українські війська зуміли просунутися в Торецьку Донецької області, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня.

Як ідеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулися вздовж вулиці Михайла Грушевського на півночі Торецька.

Водночас підкреслюється, що представники РФ скаржаться на те, що їхнє командування на цьому напрямку подає неправдиві звіти про передчасне просування військ.

Аналогічна ситуація і в районі Великої Новосілки Донецької області, де росіяни поширюють непідтверджені заяви про свої успіхи. Водночас у звіті ISW йдеться про просування Сил оборони, що підтверджують і українські оглядачі.

Водночас зазначається, що окупанти РФ намагалися просунутися на багатьох напрямках, однак не можуть похвалитися великими успіхами.

Зафіксовано вороже просування в напрямку Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, вказують, що російські війська просунулися вздовж вулиці Центральної у східному Піщаному та вздовж вулиці Лисогірської у західному Шевченковому (обидва - на південь від Покровська).

Зі свого боку ЗСУ контратакують на цьому напрямку, водночас українські підрозділи просунулися на південь від Шевченка і закріпилися на позиціях.

Крім того, підтверджено просування окупантів у напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, вказують, що російські сили нещодавно просунулися в північній частині Часового Яру.

Як додали в ISW, росіяни також продовжують наступати в Курській області, однак не можна говорити про те, що вони змогли повністю витіснити звідти ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з "найгарячіших" напрямків. Окупанти намагаються здійснювати штурми малими групами, проте вже не можуть домогтися колишнього ефекту.

Як повідомляв Главред, ЗСУ контратакують у Торецьку і оточують росіян всупереч заявам Трампа. Українці контратакували - і швидко просунулися в Торецьку.

Нагадаємо, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.