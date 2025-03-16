Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУ

У Трампа є лише один важіль впливу на Путіна, вважає Ігор Яковенко.

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ЗСУ могли б цього року розгромити війська Путіна, але у Трампа немає політичної волі - експерт / Колаж: Главред, фото: 21-ша ОМБр, скріншот YouTube

Що сказав Яковенко:

Трамп міг би допомогти Україні розгромити війська РФ уже цього року

Трамп не хоче запускати такий сценарій і "сподівається" на тарифи

Не виключено, що Путін переконає Трампа у своїй "позиції"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може натиснути на главу Кремля Володимира Путіна лише в один спосіб - надати Україні озброєння. Якби у Трампа була політична воля, він міг би передати Києву тисячу ракет Tomahawk і 500 винищувачів. І тоді Сили оборони змогли б знищити російську військову машину протягом 2025 року. Але у Трампа інші плани і він не хоче запускати такий сценарій. Про це заявив журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

Як змінити ситуацію на полі бою на користь України

На думку Яковенка, Трамп міг би передати Україні різні озброєння, і тоді ситуація на полі змінилася б на користь Києва.

"У Трампа, очевидно, є важелі впливу на Путіна. Важелі - на складах Пентагону. Маю на увазі 7 тисяч ракет Tomahawk, декілька тисяч літаків F-16, F-35 та інші озброєння. Була б політична воля, можна було б передати Україні хоча б тисячу "Томагавків" і близько 500 винищувачів. А за штурвали літаків посадити американських льотчиків - добровольців, пенсіонерів або відставників. І такий крок міг би кардинально змінити ситуацію на полі бою на користь України", - зазначив аналітик.

Дивіться відео, у якому Яковенко зробив прогноз щодо ситуації з припиненням вогню:

"Протягом 2025 року знищили б військову машину Росії"

На його думку, за такого сценарію українські війська знищили б окупаційну армію Росії протягом цього року.

"Це реальний перехід до миру, тому що серйозне американське озброєння на балансі України, зокрема й далекобійні ракети, здатне знищувати російські війська, заводи, склади, НПЗ та інші військові об'єкти. З такою зброєю Збройні сили України, звісно, не одразу, але протягом 2025 року знищили б військову машину Росії", - пояснив Яковенко.

Чому Трамп не піде на такий сценарій

Утім, як зазначає журналіст, у Трампа немає намірів запустити такий сценарій.

"Очевидно, у Трампа немає прагнення реалізувати такий сценарій. Трамп мислить іншими категоріями: у нього в голові "угода" і тарифи. Трамп збирається "душити" Путіна тарифами, запускаючи серйозні митні бар'єри на продаж товарів. Він може завдати серйозних ударів по економіці Росії, особливо якщо всерйоз наважиться знищити тіньовий танкерний флот. Але далеко не факт, що Трамп піде на такий крок", - додав експерт.

Також він уточнив, що надія на потрібне Україні рішення є, але шансів мало.

"Реальний важіль тиску на Путіна - надання Україні зброї, за допомогою якої вона зможе перемогти ворога. Втім, Трамп про це не говорить. Якщо в рамках виборчої кампанії він виголошував фразу "завалю Україну зброєю" (у разі провалу домовленостей з РФ щодо припинення вогню, - ред.), то після приходу на пост президента це вже не звучить. Звичайно, ми розуміємо, що Трамп - людина непередбачувана, і невизначеність змушує нас сподіватися на реалізацію ним адекватних заходів. Утім, надії на це мало", - вважає журналіст.

До того ж зберігається ймовірність, за якої Путін переконає Трампа у своїй "позиції".

"Тим паче, ми ще не знаємо, чим завершаться неминучі перемовини Трампа і Путіна. Не виключаю, що Путін зможе переконати Трампа в "законності" своїх вимог, оскільки сам Трамп робить спроби щодо позбавлення незалежності суверенних країн. Адже Трампу з точки зору психології та політики ближчий Путін, ніж європейські лідери або Зеленський", - підкреслив Ігор Яковенко.

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Як повідомляв Главред, Україна 14 березня завдала удару по НПЗ у Туапсе в Росії, ймовірно, ракетою Довгий Нептун. Президент Володимир Зеленський зазначав, що радіус такої ракети - 1000 кілометрів.

ЗСУ просунулися на декількох напрямках фронту, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема, українські військові добили успіхів на півночі Торецька, у районі Великої Новосілки, а також на Покровському напрямку на південь від Шевченка.

Сили оборони України, ймовірно, вийшли із Суджі. Генеральний штаб ЗСУ 16 березня опублікував карту бойових дій у Курській області, на якій можна помітити, що плацдарм української армії в регіоні вже не поширюється на місто Суджа.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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