Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Київ готується до можливого продовження і загострення війни.

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Довгий Нептун, який здатен завдавати ударів на 1 000 км, міг уразити нафтопереробний завод у Туапсе - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Коротко:

Україна завдала удару Довгим Нептуном по НПЗ у Туапсе

Дальність нового Нептуна - 1000 кілометрів

Україна готує до війни балістичні ракети і плануючі бомби

В України є нова крилата ракета Довгий Нептун, дальність якої становить 1000 кілометрів. Ймовірно, саме такою ракетою українці завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе на території агресора Росії.

"Нова українська ракета, точний удар"

У матеріалі Forbes нагадали, що президент Володимир Зеленський раніше розповів про появу ракети Довгий Нептун на балансі Сил оборони.

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"У нас є значні результати... Довгий Нептун був випробуваний і успішно використаний у бойових діях. Нова українська ракета, точний удар. Радіус дії - тисяча кілометрів", - сказав президент.

Що відомо про Довгий Нептун

Довгий Нептун - подовжена версія української протикорабельної Нептун. Довжина попереднього Нептуна становить 5 метрів. Такою ракетою було розтрощено флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" у квітні 2022 року.

Коротко про стандартну ракету Нептун / Інфографіка: Главред

На думку журналістів, нову ракету розробляли роками. Вона містить більше палива, ніж попередній Нептун. І коли Зеленський заявляв, що Україна до 2025 року виробить 100 тисяч боєприпасів, він говорив, зокрема, про Довгий Нептун і численні далекобійні БПЛА, які можуть літати на дальності 1600 км і вражати цілі в глибині РФ.

Куди було завдано удару Довгим Нептуном

Журналісти вважають, що новою ракетою було завдано удару по нафтопереробному заводу в Туапсе 14 березня. Об'єкт розташований приблизно за 480 км від лінії фронту. Удар по заводу - лише один з епізодів у серії атак України на російські нафтові об'єкти, які 2024 року були змушені знизити видобуток на 10%.

Чому Довгий Нептун - важлива зброя

Довгий Нептун здатний завдати більшої шкоди, ніж ударні БПЛА, деякі з яких - модифіковані спортивні літаки. Нова ракета допомагає знизити залежність від США в постачаннях далекобійних озброєнь. Надійність Вашингтона за Трампа викликає сумніви, а Європі не вистачає виробництв, щоб робити потрібну кількість сучасних крилатих ракет і передавати їх Україні.

Також підкреслюється, що до фронту наближаються й інші боєприпаси українського виробництва, серед яких плануючі бомби повітряного базування та балістичні ракети наземного базування. Трамп сподівається на якнайшвидше припинення вогню, яке вигідне Росії, а Київ припускає можливе загострення бойових дій і готується до того, що війна триватиме.

Довгий Нептун у війні РФ проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, міністр оборони Рустем Умеров у листопаді минулого року говорив, що Україна наростила випуск "Нептунів" і розробила нові ракети-дрони. Він розповів про посилення виробництва вітчизняних ракет і виготовлення перших 100 одиниць у 2024 році.

На початку грудня аналітики Defense Express припустили, що удари по установках С-400 в окупованому Криму було завдано модернізованими Нептунами. Утім, не відкидали й імовірність застосування ATACMS.

Україна випробувала Довгий Нептун і досягає суттєвих результатів у розвитку ракетної програми, сказав Володимир Зеленський.

"Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради забезпечення української безпеки", - наголосив глава держави.

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