Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Андрій Ганчук
16 березня 2025, 09:10
9410
Київ готується до можливого продовження і загострення війни.
Туапсинський НПЗ, Нептун
Довгий Нептун, який здатен завдавати ударів на 1 000 км, міг уразити нафтопереробний завод у Туапсе - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Коротко:

  • Україна завдала удару Довгим Нептуном по НПЗ у Туапсе
  • Дальність нового Нептуна - 1000 кілометрів
  • Україна готує до війни балістичні ракети і плануючі бомби

В України є нова крилата ракета Довгий Нептун, дальність якої становить 1000 кілометрів. Ймовірно, саме такою ракетою українці завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе на території агресора Росії.

"Нова українська ракета, точний удар"

У матеріалі Forbes нагадали, що президент Володимир Зеленський раніше розповів про появу ракети Довгий Нептун на балансі Сил оборони.

відео дня

"У нас є значні результати... Довгий Нептун був випробуваний і успішно використаний у бойових діях. Нова українська ракета, точний удар. Радіус дії - тисяча кілометрів", - сказав президент.

Що відомо про Довгий Нептун

Довгий Нептун - подовжена версія української протикорабельної Нептун. Довжина попереднього Нептуна становить 5 метрів. Такою ракетою було розтрощено флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" у квітні 2022 року.

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт
Коротко про стандартну ракету Нептун / Інфографіка: Главред

На думку журналістів, нову ракету розробляли роками. Вона містить більше палива, ніж попередній Нептун. І коли Зеленський заявляв, що Україна до 2025 року виробить 100 тисяч боєприпасів, він говорив, зокрема, про Довгий Нептун і численні далекобійні БПЛА, які можуть літати на дальності 1600 км і вражати цілі в глибині РФ.

Куди було завдано удару Довгим Нептуном

Журналісти вважають, що новою ракетою було завдано удару по нафтопереробному заводу в Туапсе 14 березня. Об'єкт розташований приблизно за 480 км від лінії фронту. Удар по заводу - лише один з епізодів у серії атак України на російські нафтові об'єкти, які 2024 року були змушені знизити видобуток на 10%.

Чому Довгий Нептун - важлива зброя

Довгий Нептун здатний завдати більшої шкоди, ніж ударні БПЛА, деякі з яких - модифіковані спортивні літаки. Нова ракета допомагає знизити залежність від США в постачаннях далекобійних озброєнь. Надійність Вашингтона за Трампа викликає сумніви, а Європі не вистачає виробництв, щоб робити потрібну кількість сучасних крилатих ракет і передавати їх Україні.

Також підкреслюється, що до фронту наближаються й інші боєприпаси українського виробництва, серед яких плануючі бомби повітряного базування та балістичні ракети наземного базування. Трамп сподівається на якнайшвидше припинення вогню, яке вигідне Росії, а Київ припускає можливе загострення бойових дій і готується до того, що війна триватиме.

Довгий Нептун у війні РФ проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, міністр оборони Рустем Умеров у листопаді минулого року говорив, що Україна наростила випуск "Нептунів" і розробила нові ракети-дрони. Він розповів про посилення виробництва вітчизняних ракет і виготовлення перших 100 одиниць у 2024 році.

На початку грудня аналітики Defense Express припустили, що удари по установках С-400 в окупованому Криму було завдано модернізованими Нептунами. Утім, не відкидали й імовірність застосування ATACMS.

Україна випробувала Довгий Нептун і досягає суттєвих результатів у розвитку ракетної програми, сказав Володимир Зеленський.

"Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради забезпечення української безпеки", - наголосив глава держави.

Інші новини:

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Forbes Володимир Зеленський Нептун війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

11:05Війна
ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:20Фронт
РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Гороскоп Таро на квітень 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - переїзд, Стрільцям - відпустка

Гороскоп Таро на квітень 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - переїзд, Стрільцям - відпустка

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Гороскоп Таро на квітень 2025: Ракам - можливість, Левам - гроші, Дівам - радість

Гороскоп Таро на квітень 2025: Ракам - можливість, Левам - гроші, Дівам - радість

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

Останні новини

11:09

Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

11:05

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

10:57

Китайський гороскоп на завтра 17 березня: Кроликам - стрес, Коням - осуд

10:48

"Росія готує масовий обстріл України": названо міста та ймовірні дати удару

10:45

Загроза "кліщів": боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

10:20

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:10

Топ намазка з 3 інгредієнтів: ульотна закуска за п'ять хвилин

09:53

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Близнюкам - перерва, Ракам - обман

Реклама
09:50

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:10

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

09:08

Карта Deep State онлайн за 16 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

Як Путін обдурив Трампа міфом про "котел" для ЗСУПогляд

08:43

Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення європейських військ в Україні

07:44

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

06:39

Як Америка ламає свої ключові держінститутиПогляд

05:30

Як прибрати іржу на дні каструлі: рецепт натурального засобу за копійкиВідео

04:30

"Нам потрібні Томагавки": ексглава МЗС спрогнозував нові поставки зі СШАВідео

03:01

Не для краси: чому в СРСР автобуси найчастіше фарбували в жовтий колір

02:44

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Реклама
01:30

Продукти коштуватимуть не дешево: експерт пояснив, що злетить у ціні найбільше

00:40

"Зеленський просто розлютився": Венс назвав причину сварки у Білому домі

15 березня, субота
22:50

У Чернігові - пожежа: "Шахеди" вдарили по п'ятиповерхівці та приватних будинкахФотоВідео

22:32

Росія продовжує споряджати ракетами літаки: українців попередили про небезпеку

22:24

Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня

21:56

Дорофєєва показала полуничку в коротких шортах на Кіпрі

21:53

"Задушить" Путіна тарифами: як Трамп може тиснути на РФ, аби домогтися перемир'я

21:49

Трамп призначив Келлога на нову посаду через хороші відносини з Україною

21:45

Як видалити подряпини з кузова автомобіля: ефективний копійчаний засіб

20:57

Лукашенко обізвав Зеленського - речник МЗС України дав гідну відповідь

20:47

Зустріч була "гарячою": бійці НГУ ефектно відбили штурм РФ поблизу Часового Яру

20:26

"Не складно зважитися на третього": Анна Кошмал розповіла про свої пологи

19:57

"Віяло пропозицій": філософ сказав, про що говоритиме Трамп з Путіним 17 березняВідео

19:33

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

19:27

У "сплячому" режимі мотають світло: 5 приладів, які варто вимикати з розетки

19:00

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоВідео

18:53

Ситуація загострюється: росіяни хочуть прорватись одразу на кількох напрямкахВідео

18:51

Втрата речей – безлад чи знак долі

18:50

"Жодних "але": Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів

18:21

"Хибна справа": майор відреагував на можливе припинення вогню із РФ

Реклама
18:06

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області - DeepState

17:35

Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов

17:19

Росіяни хочуть оточити ЗСУ на одному із важливих напрямків - Зеленський

16:52

Символічна дата: Зеленський сказав, коли можуть відбутись переговори РФ та США

16:36

РФ накопичує сили для удару по Сумщині: в РНБО попередили про небезпеку

16:28

Яким буде курс долара на наступному тижні: банкір потішив прогнозом

16:06

Експерти закликали зливати воду з пральної машини: неочікувана причина

15:56

У Ердогана назвали головну перешкоду для миру між РФ і Україною

15:45

Хто має право їхати далі: тест ПДР, чи знаєте ви сигнали регулювальника

15:25

Сварилися на вулиці: Потапа з Каменських застукали закордоном

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Операція в Курській області
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти