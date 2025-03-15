Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Символічна дата: Зеленський сказав, коли можуть відбутись переговори РФ та США

Марія Николишин
15 березня 2025, 16:52
843
Росіяни затягують процес, бо хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою.
Символічна дата: Зеленський сказав, коли можуть відбутись переговори РФ та США
Переговори РФ з США / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви президента:

  • Переговори між РФ та США можуть відбутись 17 березня
  • 17 березня є особливою датою, бо саме в цей день був виданий ордер на арешт Путіна

Переговори між Росією та США можуть відбутися у понеділок, 17 березня. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент Укрінформ.

Зокрема, він відповів на запитання, чи запланована зустріч з обговорення моніторингу дотримання режиму тиші з наступного тижня.

відео дня

"Моніторинг можна скоординувати. Американці з європейськими партнерами та разом з нашими силами можуть це робити. Я думаю, що затягування процесу йде через те, що вони (росіяни - ред.) хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою", - сказав Зеленський.

Він також додав, що 17 березня є особливою датою, адже саме в цей день рік тому Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.

"Я не знаю, коли буде розмова. Але я звернув би увагу на 17 березня минулого року. Що це за дата? Що Міжнародний кримінальний суд зробив 17 березня минулого року? То я звернув би на це увагу. Тому я думаю, що, напевно, можливість тих чи інших розмов між США та Росією є саме в понеділок", - підсумував глава держави.

Переговори про закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім припускає варіант розвитку подій, за якого агресорка Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. Тоді команда Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і зробить певні висновки щодо цілей і настрою Кремля.

Він також говорив, що жодна зі сторін не зможе досягти своїх максимальних військових цілей, а єдиним шляхом до завершення війни є дипломатичний процес. В процесі мирних переговорів як Росія, так і Україна змушені будуть йти на поступки.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що нині в України є хороша можливість завершити війну. При цьому зробити це можна швидко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росіяни захопили місто Суджа в Курській області - DeepState

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області - DeepState

18:06Фронт
Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов

Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов

17:35Політика
Росіяни хочуть оточити ЗСУ на одному із важливих напрямків - Зеленський

Росіяни хочуть оточити ЗСУ на одному із важливих напрямків - Зеленський

17:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українці почали штурмувати магазини: популярний овоч подорожчав до 120 грн

Українці почали штурмувати магазини: популярний овоч подорожчав до 120 грн

Гороскоп на завтра 16 березня: Овнам - надпродуктивність, Терезам - прибуток

Гороскоп на завтра 16 березня: Овнам - надпродуктивність, Терезам - прибуток

Курська операція - відхід

Курська операція - відхід

Люди, які доживають до 100 років, п'ють одні й ті самі 3 напої

Люди, які доживають до 100 років, п'ють одні й ті самі 3 напої

Гороскоп Таро на квітень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - розставання, Близнюкам - радість

Гороскоп Таро на квітень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - розставання, Близнюкам - радість

Останні новини

18:21

"Хибна справа": майор відреагував на можливе припинення вогню із РФ

18:06

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області - DeepState

17:35

Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов

17:19

Росіяни хочуть оточити ЗСУ на одному із важливих напрямків - Зеленський

16:52

Символічна дата: Зеленський сказав, коли можуть відбутись переговори РФ та США

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
16:36

РФ накопичує сили для удару по Сумщині: в РНБО попередили про небезпеку

16:28

Яким буде курс долара на наступному тижні: банкір потішив прогнозом

16:06

Експерти закликали зливати воду з пральної машини: неочікувана причина

15:56

У Ердогана назвали головну перешкоду для миру між РФ і Україною

Реклама
15:45

Хто має право їхати далі: тест ПДР, чи знаєте ви сигнали регулювальника

15:25

Сварилися на вулиці: Потапа з Каменських застукали закордоном

15:18

Весна неочікувано змінить їхнє життя: які ТОП-3 знаки зодіаку знайдуть кохання

15:17

Коли в Україну повернеться весняне тепло: синоптикиня назвала точну дату

15:06

Що посадити на сонячній клумбі: найбільш посухостійкі багаторічники

15:04

Чи зменшаться темпи мобілізації у разі перемир’я: українцям дали відповідь

14:50

Найнадійніші авто з пробігом: експерти назвали ТОП-10 найбюджетніших моделей

14:47

"Довгий Нептун" дістане до Москви: Зеленський про успішний удар нової ракети

14:31

Китайський гороскоп на завтра 16 березня: Тиграм - розчарування, Свиням - проблеми

14:24

Ніс світло у найважчі часи: на фронті загинув відомий український продюсер

14:06

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

Реклама
13:50

Путіністка Кудрявцева втекла з Росії і потрапила в біду

13:42

Орбан висунув ультиматум Брюсселю і вимагає відмови від вступу України до ЄС

13:27

Навіщо класти туалетний папір у холодильник: відповідь здивує багатьох

13:23

Гороскоп Таро на квітень 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - переїзд, Стрільцям - відпусткаВідео

13:21

"Подарувати" території РФ: експерт сказав, чи змусять Україну піти на такий крокВідео

12:45

По губам: журналістка попестила ТрампаВідео

12:42

РФ тисне "трикутником наступу": ЗМІ розкрили нову тактику окупантів

12:32

Путін відтягує час: Стармер зробив заяву про припинення вогню в Україні

12:20

Чим відрізняються 2 жінки: лише люди з "орлиним зором" відгадають за 17 секунд

12:03

Остапчук із колишньою дружиною нарешті поділили будинок

11:44

ЗСУ зупинили окупантів на підступах до важливого міста: деталі від військового

11:41

Розстріл Ганула в Одесі: у поліції розкрили три основні версії вбивстваВідео

11:35

Гороскоп Таро на квітень 2025: Ракам - можливість, Левам - гроші, Дівам - радістьВідео

11:21

Вже на 22% більше і це ще не межа: популярний овоч побив рекорд в ціні

10:50

Гороскоп Таро на квітень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - розставання, Близнюкам - радістьВідео

10:46

Путін може обдурити Трампа: несподіваний прогноз переговорів щодо УкраїниВідео

10:36

Детонація не вщухає, аеропорт закрито: дрони налетіли на важливий об'єкт в РФ

10:05

Що насправді означає слово "Москва": історик вказав на цікавий нюансВідео

09:49

Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами

09:48

Потужне місячне затемнення в березні 2025: Левам - гроші, Овнам - розставання, Дівам - тріумфВідео

Реклама
09:14

Оточення 10 000 військових ЗСУ: Forbes поставило крапку в ситуації біля Курська

08:41

Євросоюз продовжить озброювати Україну навіть у разі перемир'я – Deutsche Welle

08:10

Путін публічно відмовився від перемир'яПогляд

08:03

Ракети до систем ППО практично вичерпані: Україна терміново б'є на сполох

07:42

Висновок неочевидний - яка риба корисніша хек чи скумбрія і чомуВідео

07:20

Чому досвідчені водії кладуть монету на автомобільні шини: хитрий лайфхак

06:10

Курська операція - відхідПогляд

05:50

Перемир'я в Україні: чи буде новий напад РФ і хто стане жертвоюВідео

05:04

Путін може роздратувати Трампа і отримати "військову відповідь" - Згурець

04:30

Для чого потрібна "щілина" у дверях авто: неочікуване відкриття для водіїв

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти