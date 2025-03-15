Символічна дата: Зеленський сказав, коли можуть відбутись переговори РФ та США

Росіяни затягують процес, бо хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою.

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Переговори РФ з США / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви президента:

Переговори між РФ та США можуть відбутись 17 березня

17 березня є особливою датою, бо саме в цей день був виданий ордер на арешт Путіна

Переговори між Росією та США можуть відбутися у понеділок, 17 березня. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент Укрінформ.

Зокрема, він відповів на запитання, чи запланована зустріч з обговорення моніторингу дотримання режиму тиші з наступного тижня.

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"Моніторинг можна скоординувати. Американці з європейськими партнерами та разом з нашими силами можуть це робити. Я думаю, що затягування процесу йде через те, що вони (росіяни - ред.) хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою", - сказав Зеленський.

Він також додав, що 17 березня є особливою датою, адже саме в цей день рік тому Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.

"Я не знаю, коли буде розмова. Але я звернув би увагу на 17 березня минулого року. Що це за дата? Що Міжнародний кримінальний суд зробив 17 березня минулого року? То я звернув би на це увагу. Тому я думаю, що, напевно, можливість тих чи інших розмов між США та Росією є саме в понеділок", - підсумував глава держави.

Переговори про закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім припускає варіант розвитку подій, за якого агресорка Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. Тоді команда Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і зробить певні висновки щодо цілей і настрою Кремля.

Він також говорив, що жодна зі сторін не зможе досягти своїх максимальних військових цілей, а єдиним шляхом до завершення війни є дипломатичний процес. В процесі мирних переговорів як Росія, так і Україна змушені будуть йти на поступки.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що нині в України є хороша можливість завершити війну. При цьому зробити це можна швидко.

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