Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

Про що сказав Сирський:
- РФ з початку року втратила 100 тисяч військових
- Сили оборони знищують ворога по всій лінії фронту
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розкрив реальний рівень втрат у живій силі в російській армії з початку 2025 року. Про це він повідомив у своєму Telegram.
Сирський зазначив, що завдяки злагодженим і професійним діям українських захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку року вже перевищили 100 тисяч осіб.
Він висловив подяку українським воїнам за їхню стійкість і високий рівень бойової майстерності.
"Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Слава Україні!", - резюмував Сирський.
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Дніпропетровському напрямку російські війська зіткнулися з серйозним опором українських захисників поблизу Константинополя та південніше Богатиря. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі. За його словами, ворог активно намагається прорватися через низку сіл уздовж річки Мокрі Яли, а також на напрямку Надеждинка-Преображенка.
Тим часом, Сили оборони України, ймовірно, залишили місто Суджа в Курській області. Це випливає з карти бойових дій, опублікованої Генштабом ЗСУ 16 березня, де українські війська більше не відзначені в цьому населеному пункті.
Крім того, українські підрозділи змогли просунутися в Торецьку на Донеччині. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри від 14 березня підтверджують, що українські війська закріпилися вздовж вулиці Михайла Грушевського на північній околиці міста.
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Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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