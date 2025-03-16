Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сисрький зазначив, що завдяки професійності українських військ втрати РФ з початку року сягнули 100 тисяч осіб.

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Сирський розкрив реальні втрати росіян з початку 2025 року / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Сирський:

РФ з початку року втратила 100 тисяч військових

Сили оборони знищують ворога по всій лінії фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розкрив реальний рівень втрат у живій силі в російській армії з початку 2025 року. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Сирський зазначив, що завдяки злагодженим і професійним діям українських захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку року вже перевищили 100 тисяч осіб.

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Він висловив подяку українським воїнам за їхню стійкість і високий рівень бойової майстерності.

"Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Слава Україні!", - резюмував Сирський.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Дніпропетровському напрямку російські війська зіткнулися з серйозним опором українських захисників поблизу Константинополя та південніше Богатиря. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі. За його словами, ворог активно намагається прорватися через низку сіл уздовж річки Мокрі Яли, а також на напрямку Надеждинка-Преображенка.

Тим часом, Сили оборони України, ймовірно, залишили місто Суджа в Курській області. Це випливає з карти бойових дій, опублікованої Генштабом ЗСУ 16 березня, де українські війська більше не відзначені в цьому населеному пункті.

Крім того, українські підрозділи змогли просунутися в Торецьку на Донеччині. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри від 14 березня підтверджують, що українські війська закріпилися вздовж вулиці Михайла Грушевського на північній околиці міста.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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