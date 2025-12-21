Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

Дар'я Пшеничник
21 грудня 2025, 12:58
274
Протягом багатьох років українці відзначали 19 січня Водохреща та Богоявлення.
Крещение
Коли буде Хрещення в Україні 2026 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези:

  • У 2026 році Водохреща святкуватимуть 6 січня за новим календарем і 19-го за старим
  • Головна традиція свята — освячення води
  • Сучасний звичай купання в ополонках не має давніх коренів і може бути небезпечним для здоров’я

Хрещення Господнє — одне з найшанованіших зимових свят, яке щороку на початку січня відзначають християни. В Україні воно має багатовікову історію та власні традиції, пише Главред.

Згідно з біблійними переказами, Ісус Христос охрестився у річці Йордан у 30-річному віці, однак точна дата цієї події невідома. Тому святкування Водохреща є умовним і протягом століть українці відзначали його 19 січня.

відео дня

У 2023 році в Україні відбулася реформа церковного календаря, і тепер православні урочистості перенесені на 13 днів раніше. Таким чином, у 2026 році Водохреща за новим календарем припаде на 6 січня, а за старим — на 19 січня. Саме 6 січня в храмах ПЦУ відбудуться традиційні богослужіння.

Чи буде вихідний на Водохреща

Попри значення свята, додаткового вихідного дня українці не отримають. У державному календарі лише кілька християнських дат мають статус офіційних свят, і Водохреща до них не належить. У 2026 році воно випаде на вівторок (6 січня) або понеділок (19 січня), тож календарного вихідного не буде.

Традиції святвечора та освячення води

Традиційно напередодні, 5 січня за новим стилем і 18-го за старим, відзначають Водохресний святвечір. Цього дня віряни дотримуються посту, а на вечерю подають пісні страви та особливу "голодну кутю". Головна ж традиція самого свята — освячення води. Священики благословляють колодязі, джерела та воду біля храмів, яку українці приносять додому в глечиках. Таку воду зберігають і використовують лише для зцілення, а вранці святкового дня нею окроплюють родину та домашніх тварин.

Сучасні звичаї та застереження

У сучасній Україні популярності набуло купання в ополонках, яке багато хто сприймає як спосіб оздоровлення та "змивання гріхів". Дослідники наголошують, що цей звичай є новим і не має глибоких історичних коренів. Лікарі ж застерігають: занурення у крижану воду може бути небезпечним для здоров’я, особливо якщо порушувати правила безпеки.

Чого не можна робити на Водохреща

Як і в інші великі церковні дати, на Водохреща не варто конфліктувати, лаятися чи зловживати алкоголем. Робота не заборонена, але традиційно уникали рукоділля. А тим, хто планує купання, слід обирати лише облаштовані місця та дотримуватися обережності.

Рекомендуємо ще таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято календар свят Хрещення Господнє церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

14:52Фронт
"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:35Синоптик
Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождя

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Останні новини

15:43

Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

15:37

Який душ краще приймати — гарячий чи холодний: поставлено крапку в питанніВідео

15:30

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

15:13

Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

14:52

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
14:46

Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

14:32

Як врятувати замшеве взуття від солі: простий домашній метод, який дійсно працює

14:12

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

13:57

Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

Реклама
13:35

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:26

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

10:56

Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

Реклама
10:37

Гороскоп Таро на тиждень із 22 до 28 грудня: Ракам - веселощі, Бізнесменам потрібен відпочинок

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 грудня (оновлюється)

10:20

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

10:16

Знесення пам'ятника Булгакову: чому Україна - не російська культурна провінціяПогляд

10:08

ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

09:57

Reuters дізналося деталі нового раунду мирних переговорів: що зміниться

09:43

Навіть не Київ: яке місто найбільше в Україні за площею, несподівана відповідьВідео

09:28

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня: Тельцям час діяти, Левам - спокій

09:19

Народився в Києві, писав пісні Кіркорову і Леонтьєву: у РФ помер відомий поет і акторВідео

08:56

Хто у ЄС ініціював надання Україні 90 млрд євро: Сибіга розкрив деталі

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Партизани паралізували залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону

07:37

Окупанти перетнули кордон на Сумщині: у ЗСУ підтвердили вивезення понад 50 людей

06:30

Доля підкине сюрприз: які знаки зодіаку скоро притягнуть до себе гроші

05:23

Як швидко прибрати шерсть із килима: крутий трюк з пилочкою

04:36

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

03:29

Кращий за звичайну картоплю: що таке батат і з чим його їдять

02:30

Сенсаційне відкриття вчених: супутник у Сонячній системі може бути населеним

20 грудня, субота
23:22

Графіки відключень світла скоротять: коли українці зможуть видихнути

22:07

Мирні домовленості можуть зірватись: названо головні ризики проведення виборів

Реклама
21:49

Зеленський хоче змінити командувача ПВК "Південь" Дмитра Карпенка - чому

21:08

Ціни піднімуться до 200 гривень за кілограм: які овочі стануть "делікатесом"

20:41

Навроцький зробив Зеленському неоднозначний подарунок - що кажуть в ОП

20:27

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 21 грудняФото

20:07

Так робить кожен другий: які звички водіїв непомітно "вбивають" авто

19:42

Батько не пережив втрату сина: загинув військовий з позивним "Малий"Ексклюзив

19:19

Продається дешевше на 20%: в Україні різко обвалилися ціни на один вид м'яса

19:18

Нова зустріч США, України та РФ: Зеленський сказав, що вона може принести

19:10

Як Трамп влаштував скандал у СШАПогляд

18:39

"Війська потрібно виводити": генерал дав тривожний прогноз про бої за ПокровськВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти