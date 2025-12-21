Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

Протягом багатьох років українці відзначали 19 січня Водохреща та Богоявлення.

Коли буде Хрещення в Україні 2026 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези:

У 2026 році Водохреща святкуватимуть 6 січня за новим календарем і 19-го за старим

Головна традиція свята — освячення води

Сучасний звичай купання в ополонках не має давніх коренів і може бути небезпечним для здоров’я

Хрещення Господнє — одне з найшанованіших зимових свят, яке щороку на початку січня відзначають християни. В Україні воно має багатовікову історію та власні традиції, пише Главред.

Згідно з біблійними переказами, Ісус Христос охрестився у річці Йордан у 30-річному віці, однак точна дата цієї події невідома. Тому святкування Водохреща є умовним і протягом століть українці відзначали його 19 січня.

У 2023 році в Україні відбулася реформа церковного календаря, і тепер православні урочистості перенесені на 13 днів раніше. Таким чином, у 2026 році Водохреща за новим календарем припаде на 6 січня, а за старим — на 19 січня. Саме 6 січня в храмах ПЦУ відбудуться традиційні богослужіння.

Чи буде вихідний на Водохреща

Попри значення свята, додаткового вихідного дня українці не отримають. У державному календарі лише кілька християнських дат мають статус офіційних свят, і Водохреща до них не належить. У 2026 році воно випаде на вівторок (6 січня) або понеділок (19 січня), тож календарного вихідного не буде.

Традиції святвечора та освячення води

Традиційно напередодні, 5 січня за новим стилем і 18-го за старим, відзначають Водохресний святвечір. Цього дня віряни дотримуються посту, а на вечерю подають пісні страви та особливу "голодну кутю". Головна ж традиція самого свята — освячення води. Священики благословляють колодязі, джерела та воду біля храмів, яку українці приносять додому в глечиках. Таку воду зберігають і використовують лише для зцілення, а вранці святкового дня нею окроплюють родину та домашніх тварин.

Сучасні звичаї та застереження

У сучасній Україні популярності набуло купання в ополонках, яке багато хто сприймає як спосіб оздоровлення та "змивання гріхів". Дослідники наголошують, що цей звичай є новим і не має глибоких історичних коренів. Лікарі ж застерігають: занурення у крижану воду може бути небезпечним для здоров’я, особливо якщо порушувати правила безпеки.

Чого не можна робити на Водохреща

Як і в інші великі церковні дати, на Водохреща не варто конфліктувати, лаятися чи зловживати алкоголем. Робота не заборонена, але традиційно уникали рукоділля. А тим, хто планує купання, слід обирати лише облаштовані місця та дотримуватися обережності.

