Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

Основні тези:
- У 2026 році Водохреща святкуватимуть 6 січня за новим календарем і 19-го за старим
- Головна традиція свята — освячення води
- Сучасний звичай купання в ополонках не має давніх коренів і може бути небезпечним для здоров’я
Хрещення Господнє — одне з найшанованіших зимових свят, яке щороку на початку січня відзначають християни. В Україні воно має багатовікову історію та власні традиції, пише Главред.
Згідно з біблійними переказами, Ісус Христос охрестився у річці Йордан у 30-річному віці, однак точна дата цієї події невідома. Тому святкування Водохреща є умовним і протягом століть українці відзначали його 19 січня.
У 2023 році в Україні відбулася реформа церковного календаря, і тепер православні урочистості перенесені на 13 днів раніше. Таким чином, у 2026 році Водохреща за новим календарем припаде на 6 січня, а за старим — на 19 січня. Саме 6 січня в храмах ПЦУ відбудуться традиційні богослужіння.
Чи буде вихідний на Водохреща
Попри значення свята, додаткового вихідного дня українці не отримають. У державному календарі лише кілька християнських дат мають статус офіційних свят, і Водохреща до них не належить. У 2026 році воно випаде на вівторок (6 січня) або понеділок (19 січня), тож календарного вихідного не буде.
Традиції святвечора та освячення води
Традиційно напередодні, 5 січня за новим стилем і 18-го за старим, відзначають Водохресний святвечір. Цього дня віряни дотримуються посту, а на вечерю подають пісні страви та особливу "голодну кутю". Головна ж традиція самого свята — освячення води. Священики благословляють колодязі, джерела та воду біля храмів, яку українці приносять додому в глечиках. Таку воду зберігають і використовують лише для зцілення, а вранці святкового дня нею окроплюють родину та домашніх тварин.
Сучасні звичаї та застереження
У сучасній Україні популярності набуло купання в ополонках, яке багато хто сприймає як спосіб оздоровлення та "змивання гріхів". Дослідники наголошують, що цей звичай є новим і не має глибоких історичних коренів. Лікарі ж застерігають: занурення у крижану воду може бути небезпечним для здоров’я, особливо якщо порушувати правила безпеки.
Чого не можна робити на Водохреща
Як і в інші великі церковні дати, на Водохреща не варто конфліктувати, лаятися чи зловживати алкоголем. Робота не заборонена, але традиційно уникали рукоділля. А тим, хто планує купання, слід обирати лише облаштовані місця та дотримуватися обережності.
