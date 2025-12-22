Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Моніторингові канали фіксують переміщення стратегічних літаків і підготовку ударів.

Росія накопичуює дрони та крилаті ракети / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

Росія накопичила понад 2000 дронів Shahed

На Далекому Сході перебувають літаки Ту-95МС та Ту-160 з крилатими ракетами

Попередні розрахунки показують, що запасів вистачить на 3–4 масовані удари

Росія накопичила щонайменше 2000 ударних безпілотників Shahed і, ймовірно, очікує на зниження температури для проведення масштабних атак по Україні. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані моніторингових каналів.

Аналітики зазначають, що перші масовані атаки можуть розпочатися з середини наступного тижня, коли температура повітря опуститься до приблизно −5°C. За попередніми оцінками, наявного запасу дронів вистачить на 3–4 масштабні удари з короткими паузами між ними.

"Опираючись на середньостатистичну кількість дронів під час масованих атак, можемо припустити, що цієї кількості безпілотників вистачить на 3-4 обстріли, які будуть з невеликими паузами, максимум по 2-3 дні", — зазначають експерти.

Наслідки ударів у холодну пору року

Вони також підкреслюють, що удари по енергетичній та критичній інфраструктурі в умовах морозів завдають значно більшої шкоди, ніж у теплу пору року. Низькі температури ускладнюють ремонтні роботи через обмерзання обладнання, підвищують ризики для персоналу та обмежують час робіт на відкритих об’єктах.

"У холодних умовах матеріали й техніка працюють гірше, а процес відновлення інфраструктури триває довше. Це посилює як технічні наслідки атак, так і їхній психологічний ефект для населення", — додають аналітики.

Шахед / Інфографіка: Главред

Моніторинг та безпека населення

Українські служби продовжують моніторинг ситуації та закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Крім того, моніторингові канали повідомляють, що на Далекому Сході перебувають мінімум два літаки Ту-95МС та два Ту-160, які вже споряджені крилатими ракетами типу Х-101/555. Ще два літаки Ту-95МС зі спорядженням перебувають на аеродромі базування "Оленья".

Модернізація ударних дронів - пояснення експерта

Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", вважає, що Росія суттєво підвищила ефективність ударних дронів типу Shahed завдяки зміні їхньої конструкції.

За його словами, окупаційні війська перенесли антени CRPA з крил у центральну частину корпусу безпілотника. Таке рішення значно ускладнює придушення дронів наявними засобами радіоелектронної боротьби та знижує ефективність перешкод.

Експерт зазначає, що нинішні можливості РЕБ дозволяють Україні прикривати переважно лише найважливіші об’єкти критичної інфраструктури, тоді як повноцінне перекриття великих територій залишається складним завданням.

Окремо Бескрестнов звертає увагу на те, що адаптація корпусу дронів під китайські антени може свідчити про довготривалу та системну технологічну співпрацю між Росією та Китаєм у сфері безпілотних технологій.

Російські удари по Україні - новини за темою

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

