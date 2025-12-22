Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Руслан Іваненко
22 грудня 2025, 00:03
236
Моніторингові канали фіксують переміщення стратегічних літаків і підготовку ударів.
Ту-95, дрон, ракета
Росія накопичуює дрони та крилаті ракети / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

  • Росія накопичила понад 2000 дронів Shahed
  • На Далекому Сході перебувають літаки Ту-95МС та Ту-160 з крилатими ракетами
  • Попередні розрахунки показують, що запасів вистачить на 3–4 масовані удари

Росія накопичила щонайменше 2000 ударних безпілотників Shahed і, ймовірно, очікує на зниження температури для проведення масштабних атак по Україні. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані моніторингових каналів.

Аналітики зазначають, що перші масовані атаки можуть розпочатися з середини наступного тижня, коли температура повітря опуститься до приблизно −5°C. За попередніми оцінками, наявного запасу дронів вистачить на 3–4 масштабні удари з короткими паузами між ними.

відео дня

"Опираючись на середньостатистичну кількість дронів під час масованих атак, можемо припустити, що цієї кількості безпілотників вистачить на 3-4 обстріли, які будуть з невеликими паузами, максимум по 2-3 дні", — зазначають експерти.

Наслідки ударів у холодну пору року

Вони також підкреслюють, що удари по енергетичній та критичній інфраструктурі в умовах морозів завдають значно більшої шкоди, ніж у теплу пору року. Низькі температури ускладнюють ремонтні роботи через обмерзання обладнання, підвищують ризики для персоналу та обмежують час робіт на відкритих об’єктах.

"У холодних умовах матеріали й техніка працюють гірше, а процес відновлення інфраструктури триває довше. Це посилює як технічні наслідки атак, так і їхній психологічний ефект для населення", — додають аналітики.

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом
Шахед / Інфографіка: Главред

Моніторинг та безпека населення

Українські служби продовжують моніторинг ситуації та закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Крім того, моніторингові канали повідомляють, що на Далекому Сході перебувають мінімум два літаки Ту-95МС та два Ту-160, які вже споряджені крилатими ракетами типу Х-101/555. Ще два літаки Ту-95МС зі спорядженням перебувають на аеродромі базування "Оленья".

Модернізація ударних дронів - пояснення експерта

Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", вважає, що Росія суттєво підвищила ефективність ударних дронів типу Shahed завдяки зміні їхньої конструкції.

За його словами, окупаційні війська перенесли антени CRPA з крил у центральну частину корпусу безпілотника. Таке рішення значно ускладнює придушення дронів наявними засобами радіоелектронної боротьби та знижує ефективність перешкод.

Експерт зазначає, що нинішні можливості РЕБ дозволяють Україні прикривати переважно лише найважливіші об’єкти критичної інфраструктури, тоді як повноцінне перекриття великих територій залишається складним завданням.

Окремо Бескрестнов звертає увагу на те, що адаптація корпусу дронів під китайські антени може свідчити про довготривалу та системну технологічну співпрацю між Росією та Китаєм у сфері безпілотних технологій.

Російські удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, У середу, 17 грудня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Сталося влучання в багатоповерхівку.

Також увечері 17 грудня ворожі війська знову застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Крім того, пізно ввечері у вівторок, 16 грудня, війська окупантів здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Серед цілей опинився й Київ.

Читайте також:

Про персону: Андрій Цаплієнко

Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

02:01Фронт
Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

00:03Війна
США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Останні новини

02:01

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

00:56

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

00:03

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

21 грудня, неділя
23:26

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:13

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
22:45

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

22:30

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

Реклама
21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

20:45

Стежте за діями: чи дає Макрон задній хідПогляд

20:41

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

20:28

Переговори України та США: Умеров назвав, на що розраховує Київ

20:18

"Нічим не відрізняються від ІДІЛ" - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

20:06

Найстаріша кішка у світі прожила 38 років – власник розкрив секрет її довголіттяВідео

19:31

Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

19:26

Накип тане за секунди: простий трюк миттєво очистить чайник без хіміїВідео

19:09

Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор

Реклама
18:26

Райський куточок у несподіваному місці: яке селище України називають МальдівамиВідео

18:23

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

18:20

Фіалки "прокинуться" навіть узимку: просте домашнє підживлення без хіміїВідео

18:05

Країни Європи готові направити війська в Україну: генсек НАТО Рютте зробив заяву

17:33

Масштабна ротація та нові цілі: як "Динамо" готується до весняного сезону

17:29

Нові переговори Макрона і Путіна - у Франції зробили заяву про їх формат і дату

17:28

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

17:24

Запечена картопля буде хрусткою і не розмокне: шеф-кухар розкрив несподіваний трюк

16:26

Таємний сенс помпона на головному уборі: розкрито головний секрет зимових шапокВідео

16:23

Україну накриє 12-градусний мороз: синоптики попереджають про різке похолодання

16:17

Сплять у різних кімнатах: стосунки Олі Цибульської з чоловіком серйозно змінилися

15:43

Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

15:37

Який душ краще приймати — гарячий чи холодний: поставлено крапку в питанніВідео

15:30

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

15:13

Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

14:52

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

14:46

Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

14:32

Як врятувати замшеве взуття від солі: простий домашній метод, який дійсно працює

14:12

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

13:57

Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

Реклама
13:35

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:26

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти