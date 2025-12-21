Рус
Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Олексій Тесля
21 грудня 2025, 17:28
У Куп'янську росіяни опинилися в оточенні і втрачають остаточно будь-яку присутність у місті.
Розкрито дані про бої за Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід"

Головне:

  • ЗСУ зачищають російські війська в Куп'янську
  • На лівому березі Оскола ворог намагається витісняти українські війська

Українські сили зачищають російські війська в Куп'янську, розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як наголосив він в ефірі Суспільного, у Куп'янську росіяни опинилися в оточенні і втрачають остаточно будь-яку присутність у місті. Однак на околицях Куп'янська, на лівому березі Оскола ворог намагається витісняти українські війська за річку.

"Без особливого успіху, була спроба тиску в бік Куп'янська-Вузлового, який намагався дуже розрекламувати Путін. Але сказати, що там є успіх - ні. Хоча дуже активний тиск саме цього тижня", - розповів український офіцер.

Він пояснив, що окупанти намагаються провести реальність відповідно до власної пропаганди або хоча б пропаганду відповідно до реальності зараз. Оскільки вони заявили про взяття міста, а в підсумку ця інформація була повністю спростована.

За його словами, росіяни змушені говорити, що в Куп'янську тривають важкі бої, які "наші тримають з останніх сил". Однак ніхто там із росіян насправді вже не тримається, вони там у повному оточенні і потихеньку складають зброю.

"Але, якщо говорити про бої навколо міста, то вони тривають і росіяни сподіваються на те, що може вдасться прорватися в місто, відновити сполучення і якось навпаки, привести реальність у відповідність до пропаганди. Швидше за все, не вийде", - зазначив Трегубов.

Що кажуть військові про ситуацію в Куп'янську

Командувач 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболенський заявив, що повернення контролю над позиціями в районі Куп'янська вдалося здійснити завдяки чіткій координації всіх підрозділів Сил оборони України. За його словами, успіх операції став підсумком командної роботи, і він висловив вдячність кожному військовослужбовцю, який брав участь у виконанні завдання.

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
