У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

Наразі у прикордонній зоні області ще залишаються 32 тисячі людей.

У Грабовському мешкали люди, які письмово відмовлялися від евакуації

Що відомо:

РФ примусово вивезла близько 50 цивільних із села Грабовське на Сумщині до РФ

Жителі села відмовлялися евакуюватися, попри постійні зусилля влади щодо їх евакуації

Окупаційна армія країни-агресора Росії примусово вивезла понад 50 цивільних громадян з села Грабовське на Сумщині.

У населеному пункті мешкали люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич.

Посадовець зазначив, що Сумщина живе в режимі евакуації з 2023 року і ці заходи відбуваються регулярно. Загалом під евакуацію потрапило 87,5 тисяч населення, серед яких 8700 дітей. Наразі у прикордонній зоні ще залишаються 32 тисячі людей, зокрема, 604 дитини.

Він уточнив, що влада постійно проводить роз'яснювальні роботи, щоб населення евакуювалося. І ті з людей, хто не проводить свою евакуацію - наражають себе на велику небезпеку.

За словами заступника голови ОВА, у Грабовському залишалося близько 50 людей, а у найближчих населених пунктах - було 20-30 людей. Водночас 56%, або ж дві третини населення, яке перебуває у зоні примусової евакуації - в письмовій формі відмовляється евакуюватися.

"Вони це пишуть, заявляють в категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснювання, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське і Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні із РФ", - додав Бабич.

Він зазначив, що зараз там працюють військові та проводяться стабілізаційні дії. Проте коментувати ситуацію мають самі військові, оскільки ОВА там фізично не присутня. На питання, чи збирається влада активізувати евакуацію у зв'язку з тим, що окупанти перетинають кордон на нових ділянках, Бабич зазначив, що евакуація триває хвилями. Коли бойові дії стихають - вона сповільнюється, а коли зростають - тоді посилюється.

Чи може РФ окупувати Суми - думка експерта

Як писав Главред, Суми не входять до пріоритетних цілей Росії, тому ймовірність їхнього захоплення найближчим часом вкрай низька. РФ зосереджує основні сили на розширенні так званого сухопутного коридору, що з’єднує окуповані території з Кримом. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

У Курській області наразі перебуває близько 50 тисяч російських військових, але це оборонне, а не ударне угруповання. Воно призначене для захисту Курська та недопущення повторення операцій ЗСУ, і не має можливостей для наступу на Суми.

За словами Світан, щоб РФ змогла розпочати операцію зі взяття Сум, їй потрібно було б збільшити угруповання в цьому напрямку щонайменше втричі або вчетверо - до 150-200 тисяч військових. Проте Росія не може цього дозволити, оскільки основні сили вже задіяні на сході та півдні.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня видання "Кордон. Медіа" зазначило, що російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумщини та увійшли до населеного пункту Грабівське Краснопільської громади.

Староста села Грабівське Лариса Кремезна підтвердила "Суспільному", російські окупанти вивезли близько 50 мешканців на територію Росії, дітей серед них не було.

Українські військові вранці 21 грудня підтвердили, що противник перетнув кордон біля Грабівського та примусово вивіз понад 50 цивільних осіб, переважно літніх чоловіків і жінок. Про це "Українській правді" розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховий. Він додав, що через наступ противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабівського, де зараз тривають стабілізаційні дії.

Начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна повідомив, що в межах села Грабовське тривають бойові дії. Через швидкий наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції.

Як пише моніторинговий ресурс DeepState, безвідповідальність військових у Грабовському стала причиною прориву російських окупантів і захоплення десятків цивільних. Ситуація стала можливою через некомпетентні дії представників Сил оборони, які перебували в населеному пункті.

