Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

Інна Ковенько
21 грудня 2025, 22:45
3935
Наразі у прикордонній зоні області ще залишаються 32 тисячі людей.
У Грабовському мешкали люди, які письмово відмовлялися від евакуації - ОВА
У Грабовському мешкали люди, які письмово відмовлялися від евакуації/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, Новинарня

Що відомо:

  • РФ примусово вивезла близько 50 цивільних із села Грабовське на Сумщині до РФ
  • Жителі села відмовлялися евакуюватися, попри постійні зусилля влади щодо їх евакуації

Окупаційна армія країни-агресора Росії примусово вивезла понад 50 цивільних громадян з села Грабовське на Сумщині.

У населеному пункті мешкали люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич.

відео дня

Посадовець зазначив, що Сумщина живе в режимі евакуації з 2023 року і ці заходи відбуваються регулярно. Загалом під евакуацію потрапило 87,5 тисяч населення, серед яких 8700 дітей. Наразі у прикордонній зоні ще залишаються 32 тисячі людей, зокрема, 604 дитини.

Він уточнив, що влада постійно проводить роз'яснювальні роботи, щоб населення евакуювалося. І ті з людей, хто не проводить свою евакуацію - наражають себе на велику небезпеку.

За словами заступника голови ОВА, у Грабовському залишалося близько 50 людей, а у найближчих населених пунктах - було 20-30 людей. Водночас 56%, або ж дві третини населення, яке перебуває у зоні примусової евакуації - в письмовій формі відмовляється евакуюватися.

"Вони це пишуть, заявляють в категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснювання, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське і Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні із РФ", - додав Бабич.

Він зазначив, що зараз там працюють військові та проводяться стабілізаційні дії. Проте коментувати ситуацію мають самі військові, оскільки ОВА там фізично не присутня. На питання, чи збирається влада активізувати евакуацію у зв'язку з тим, що окупанти перетинають кордон на нових ділянках, Бабич зазначив, що евакуація триває хвилями. Коли бойові дії стихають - вона сповільнюється, а коли зростають - тоді посилюється.

Чи може РФ окупувати Суми - думка експерта

Як писав Главред, Суми не входять до пріоритетних цілей Росії, тому ймовірність їхнього захоплення найближчим часом вкрай низька. РФ зосереджує основні сили на розширенні так званого сухопутного коридору, що з’єднує окуповані території з Кримом. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

У Курській області наразі перебуває близько 50 тисяч російських військових, але це оборонне, а не ударне угруповання. Воно призначене для захисту Курська та недопущення повторення операцій ЗСУ, і не має можливостей для наступу на Суми.

За словами Світан, щоб РФ змогла розпочати операцію зі взяття Сум, їй потрібно було б збільшити угруповання в цьому напрямку щонайменше втричі або вчетверо - до 150-200 тисяч військових. Проте Росія не може цього дозволити, оскільки основні сили вже задіяні на сході та півдні.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня видання "Кордон. Медіа" зазначило, що російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумщини та увійшли до населеного пункту Грабівське Краснопільської громади.

Староста села Грабівське Лариса Кремезна підтвердила "Суспільному", російські окупанти вивезли близько 50 мешканців на територію Росії, дітей серед них не було.

Українські військові вранці 21 грудня підтвердили, що противник перетнув кордон біля Грабівського та примусово вивіз понад 50 цивільних осіб, переважно літніх чоловіків і жінок. Про це "Українській правді" розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховий. Він додав, що через наступ противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабівського, де зараз тривають стабілізаційні дії.

Начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна повідомив, що в межах села Грабовське тривають бойові дії. Через швидкий наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції.

Як пише моніторинговий ресурс DeepState, безвідповідальність військових у Грабовському стала причиною прориву російських окупантів і захоплення десятків цивільних. Ситуація стала можливою через некомпетентні дії представників Сил оборони, які перебували в населеному пункті.

Читайте також:

Про джерело: Сумська ОДА (ОВА)

Сумська обласна державна адміністрація — місцева державна адміністрація Сумської області. У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року набула статусу військової адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумська область эвакуация Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

00:03Війна
США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:26Світ
"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

23:13Світ
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Останні новини

00:03

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

21 грудня, неділя
23:26

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:13

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

22:45

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

22:30

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

Реклама
21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

20:45

Стежте за діями: чи дає Макрон задній хідПогляд

20:41

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

20:28

Переговори України та США: Умеров назвав, на що розраховує Київ

20:18

"Нічим не відрізняються від ІДІЛ" - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

20:06

Найстаріша кішка у світі прожила 38 років – власник розкрив секрет її довголіттяВідео

19:31

Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

19:26

Накип тане за секунди: простий трюк миттєво очистить чайник без хіміїВідео

19:09

Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор

18:26

Райський куточок у несподіваному місці: яке селище України називають МальдівамиВідео

18:23

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Реклама
18:20

Фіалки "прокинуться" навіть узимку: просте домашнє підживлення без хіміїВідео

18:05

Країни Європи готові направити війська в Україну: генсек НАТО Рютте зробив заяву

17:33

Масштабна ротація та нові цілі: як "Динамо" готується до весняного сезону

17:29

Нові переговори Макрона і Путіна - у Франції зробили заяву про їх формат і дату

17:28

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

17:24

Запечена картопля буде хрусткою і не розмокне: шеф-кухар розкрив несподіваний трюк

16:26

Таємний сенс помпона на головному уборі: розкрито головний секрет зимових шапокВідео

16:23

Україну накриє 12-градусний мороз: синоптики попереджають про різке похолодання

16:17

Сплять у різних кімнатах: стосунки Олі Цибульської з чоловіком серйозно змінилися

15:43

Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

15:37

Який душ краще приймати — гарячий чи холодний: поставлено крапку в питанніВідео

15:30

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

15:13

Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

14:52

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

14:46

Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

14:32

Як врятувати замшеве взуття від солі: простий домашній метод, який дійсно працює

14:12

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

13:57

Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

13:35

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:26

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Реклама
13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

10:56

Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

10:37

Гороскоп Таро на тиждень із 22 до 28 грудня: Ракам - веселощі, Бізнесменам потрібен відпочинок

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти