Україну накриє 12-градусний мороз: синоптики попереджають про різке похолодання

Наступного тижня очікується суттєве похолодання, яке охопить майже всі регіони нашої країни.

Прогноз погоди в Україні на тиждень / Фото: ua.depositphotos.com

В Україні очікується суттєве похолодання через потужний скандинавський антициклон, який зміщується у бік України. Починаючи з 24 грудня, температура повітря знижуватиметься до невеликих, а місцями й помірних морозів.

В окремих регіонах прогнозують снігопади, на дорогах утвориться ожеледиця. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Найбільш морозна погода припаде на 25 - 26 грудня, а до вихідних температура по-трохи підвищуватиметься, місцями навіть до невеликої відлиги.

Погода 22 грудня

У понеділок, 22 грудня, на території України очікується хмарна погода, без опадів, лише у Сумській та Харківській областях місцями можливий невеликий мокрий сніг. Місцями спостерігатиметься туман. Вітер очікується переважно північно-західного напрямку, 5 - 10 м/с, у західних регіонах змінного напрямку, 2 - 7 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 °С, вдень +2…+7°С.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: meteoprog

Погода 23 грудня

У вівторок, 23 грудня, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 2 - 7 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...+1 °С, вдень -2...+3 °С, у Криму та на півдні Одещини +4...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: meteoprog

Погода 24 грудня

У середу, 24 грудня, під впливом малорухомого холодного фронту у західних регіонах та на Вінничині очікується сніг, мокрий сніг. На Прикарпатті та у Карпатах місцями сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. В решті регіонів України без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с, у західних областях 9 - 14 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2...-8 °С, вдень -1...-6 °С. У північно-східній частині країни вночі -8...-13 °С, вдень -5...-10 °С. На крайньому півдні та на Закарпатті вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / фото: meteoprog

Погода 25 грудня

У четвер, 25 грудня, на всій території України встановиться малохмарна та морозна погода, без опадів. Лише на Прикарпатті вночі та у першій половині дня ще може спостерігатися невеликий сніг. На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час знизиться до -5...-12 °С, вдень коливатиметься в межах -1...-6 °С. На крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті близько 0 °С.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: Windy

Погода 26 грудня

У п'ятницю, 26 грудня, у більшості областей України спостерігатиметься холодна та переважно суха погода. Лише у східних областях очікується невеликий сніг та слабка хуртовина. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер у західній частині змінних напрямків, 2 - 7 м/с; на Лівобережжі північно-західний, 9 -14 м/с, вдень можливі пориви до 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5...-10 °С, у західних областях місцями -11...-14 °С; вдень -4...+1 °С.\

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / фото: Windy

Погода 27 грудня

У суботу, 27 грудня, в Україні переважатиме стійка антициклональна погода, без істотних опадів. Лише на крайньому сході вночі та вранці очікується невеликий сніг. Вітер у західних областях змінних напрямків, 3 - 8 м/с, на решті території країни північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 °С, у західних областях -5...-10 °С; вдень -3...+2 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: ventusky

Погода 28 грудня

У неділю, 28 грудня, у більшості областей України утримається стійка та суха погода, без опадів на тлі підвищеного атмосферного тиску. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 °С, в денні години -2...+3 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: ventusky

Як писав Главред, у понеділок, 22 грудня, погода буде без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме близько нуля, на півдні - +3...+8 градусів.

Крім того, 22 грудня Україну накриє нова магнітна буря. Її потужність зросте до 4-х балів.

Нещодавно синоптик Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5-2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м'який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

