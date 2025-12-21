Рус
Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудня

Інна Ковенько
21 грудня 2025, 21:16
Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.
Графіки відключення світла на 22 грудня
Графіки відключення світла на 22 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • В енергосистемі складна ситуація після атак РФ
  • У Києві та Київській області 22 грудня запроваджено графіки відключення світла

У понеділок, 22 грудня, у Києві та Київській області запроваджуються графіки відключення світла.

Електроенергію можуть вимикати до трьох разів на добу. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки відключення світла в Києві

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 00:00 до 01:00;
  • з 09:30 до 15:00;
  • з 18:30 до 22:00;
  • черга 2.1:
  • з 00:00 до 01:00;
  • з 08:00 до 11:30;
  • з 18:30 до 22:00;
  • черга 2.2:
  • з 08:00 до 13:00
  • з 18:30 до 22:00
  • черга 3.1:
  • з 01:00 до 04:30
  • з 13:00 до 18:30
  • з 22:00 до 24:00
  • черга 3.2:
  • з 01:00 до 04:30
  • з 11:30 до 15:30
  • з 22:00 до 24:00
  • черга 4.1:
  • з 13:00 до 18:30
  • з 22:00 до 24:00
  • черга 4.2:
  • з 01:00 до 04:30
  • з 11:30 до 15:30
  • з 22:00 до 24:00
  • черга 5.1:
  • з 04:30 до 09:30
  • з 15:00 до 20:00
  • черга 5.2:
  • з 04:30 до 11:30
  • з 15:00 до 19:00
  • черга 6.1:
  • з 06:00 до 08:00
  • з 15:00 до 19:00
  • черга 6.2:
  • з 04:30 до 08:00
  • з 16:00 до 22:00

  Графік відключення світла в Києві 22 грудня
    Графік відключення світла в Києві 22 грудня Фото: ДТЕК
  • Графік відключення світла в Києві 22 грудня
    Графік відключення світла в Києві 22 грудня Фото: ДТЕК

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 00:00 до 02:00
  • з 09:00 до 12:30
  • з 19:30 до 23:00
  • черга 1.2:
  • з 00:00 до 02:00
  • з 09:00 до 16:00
  • з 19:30 до 23:00
  • черга 2.1:
  • з 09:00 до 12:30
  • з 19:30 до 23:00
  • черга 2.2:
  • з 00:00 до 02:00
  • з 09:00 до 12:30
  • з 19:30 до 23:00
  • черга 3.1:
  • з 02:00 до 05:30
  • з 12:30 до 16:00
  • з 23:00 до 24:00
  • черга 3.2:
  • з 02:00 до 05:30
  • з 12:30 до 16:00
  • з 23:00 до 24:00
  • черга 4.1:
  • з 08:00 до 09:00
  • з 12:30 до 19:30
  • з 23:00 до 24:00
  • черга 4.2:
  • з 02:00 до 05:30
  • з 12:30 до 19:30
  • з 23:00 до 24:00
  • черга 5.1:
  • з 06:00 до 09:00
  • з 16:00 до 22:00
  • черга 5.2:
  • з 05:30 до 09:00
  • з 16:00 до 20:00
  • черга 6.1:
  • з 05:30 до 12:30
  • з 16:00 до 19:30
  • черга 6.2:
  • з 05:30 до 09:00
  • з 16:00 до 19:30

  Графіки відключення світла в Київській області 22 грудня
    Графіки відключення світла в Київській області 22 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла в Київській області 22 грудня
    Графіки відключення світла в Київській області 22 грудня Фото: ДТЕК

В ДТЕК наголосили, що у разі змін графіків вони будуть оперативно повідомляти у своєму Telegram-каналі.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", — пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 та 2024 роках", — додав Гончар.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, вже з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. Відповідне завдання 21 грудня поставив уряд відповідальним особам. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Крім цього, уряд працює над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням пошкодженої генерації та розвитком індивідуальної генерації, щоб забезпечити стабільність енергопостачання.

Нагадаємо ,у понеділок, 22 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

Крім того, внаслідок обстрілів у ніч на 20 грудня були пошкоджені об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Без світла сидять люди у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудня
Графік відключення світла / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

