"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

Як зазначила Діденко, уже на Святвечір і Різдво в Україні похолодає.

Синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів / Фото: pixabay

Погода на початку наступного тижня в Україні буде схожа на синоптичну ситуацію неділі, 21 грудня. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у понеділок, 22 грудня, погода буде без істотних опадів, "хіба якась мряка". Температура повітря вдень становитиме близько нуля, на півдні - +3...+8 градусів.

Однак, підкреслила Діденко, уже на Святвечір і Різдво в Україні похолодає.

"24-25 грудня в Україні відчутно похолодає. До нас прийдуть морози", - написала Діденко.

"Тому в понеділок-вівторок в Україні ще досить тепло. А вже на свята поморозить. Як і належить за законами природи", - зазначила синоптик.

Про персону: Наталя Діденко Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні 22 грудня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура вночі становитиме +1°...-1°. Середня температура вдень становитиме +1°...+3°.

Погода 22 грудня / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні 23 грудня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура вночі становитиме 0°...-2°. Середня температура вдень становитиме 0°...+2°.

Погода 23 грудня / Фото: meteo.gov.ua

Як писав Главред, погода в Україні найближчим часом буде місцями теплою, а місцями прохолодною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. На вихідних, 20-21 грудня буде хмарно. У ці дні не очікуються істотні опади, але будуть тумани. Україна буде під впливом антициклону.

22 грудня Україну накриє нова магнітна буря. Її потужність зросте до 4-х балів.

Нещодавно синоптик Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5-2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м'який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

