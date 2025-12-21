Рус
Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

Христина Трохимчук
21 грудня 2025, 13:57
74
Ведуча відомого YouTube-шоу "Ебаут" приховувала своє рішення два роки.
Нати Гресько
Наті Гресько мобілізувалася / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наті Гресько

Ви дізнаєтеся:

  • Наті Гресько мобілізувалася
  • Де вона служить

Відома українська блогерка Наті Гресько повідомила про те, що вступила до лав Збройних сил України. Про своє рішення вона розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Гресько не повідомляла про мобілізацію публічно майже два роки. На початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкала за кордоном і допомагала співвітчизникам дистанційно, однак пізніше відчула, що цього недостатньо. Рішення було не спонтанним: спершу Наті повернулася в Україну та долучилася до одного з військових проєктів, а згодом вступила до лав ЗСУ.

відео дня
Нати Гресько
Наті Гресько - інтерв'ю / фото: instagram.com, Наті Гресько

"Я служу з січня 2024 року. Виходить, у січні буде вже два роки. Ніде і ніколи про це не говорила, бо якось не відчувала і не бачила необхідності в цьому. А зараз вирішила, що це може корисно спрацювати на службу", - розповіла вона.

Зараз блогерка служить у 28-й окремій механізованій бригаді. Наті свідомо обрала підрозділ, який недостатньо помітний у публічному просторі, щоб висвітлювати його діяльність із захисту України від російських загарбників.

Нати Гресько
Наті Гресько - Ебаут / фото: instagram.com, Наті Гресько

"Я спеціально вибрала цю бригаду, тому що вона, як мені здається, несправедливо і недостатньо представлена в медіапросторі", - зазначила Гресько.

Раніше Главред повідомляв, що українська продюсерка Анжела Норбоєва розповіла раніше неосвітлені факти з біографії зрадниці України Таїсії Повалій. Як виявилося, вибір дочки трагічно позначився на долі її матері

Також композитор Євген Рибчинський розкрив цікаві обставини співпраці відомої співачки Ірини Білик та продюсера Юрія Нікітіна. За словами Рибчинського, продюсер зробив перший крок до розладу у відносинах із Білик, взявши під своє крило гурти NikitA та ARMIA.

