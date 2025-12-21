"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

Євген Рибчинський розповів, чому творчий союз розпався.

Ірина Білик та Юрій Нікітін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, Юрій Нікітін

Євген Рибчинський в інтерв'ю заговорив про тандем Білик і Нікітіна

Чому закінчився їхній творчий союз

Український поет і композитор Євген Рибчинський розкрив цікаві обставини співпраці відомої співачки Ірини Білик та продюсера Юрія Нікітіна. В інтерв'ю "Наодинці" він стверджує, що причиною розпаду творчого тандему стали ревнощі.

За словами Рибчинського, продюсер зробив перший крок до розладу у стосунках із Білик, взявши під своє крило гурти NikitA і ARMIA. З боку співачки почалися ревнощі до нових артисток.

"Між артистами є ревнощі. Якби Юрій Нікітін не взяв там NikitA, Армію і так далі, то він би зберіг Білик", - пояснив Євген.

Ірина Білик - особисте життя / фото: instagram.com, Ірина Білик

Композитор підкреслив, що в Ірини не було претензій до співпраці Нікітіна з іншими колегами по сцені, зокрема з Андрієм Данилком. Білик не змогла змиритися саме з появою конкуренток.

"А коли з'явилися ці жінки, то вона не змогла це пережити. І стосунки, звичайно, розійшлися", - підсумував Рибчинський.

Ірина Білик та Юрій Нікітін розлучилися / фото: instagram.com, Ірина Білик

Ірина Білик та Юрій Нікітін - стосунки

Знайомство пари відбулося 1993 року на фестивалі "Нова". Пара прожила у фактичному (цивільному) шлюбі близько восьми років. Саме в цей період під керівництвом Нікітіна Білик стала головною суперзіркою країни. Незважаючи на те що романтичні стосунки закінчилися, їм вдалося здійснити рідкісне для шоу-бізнесу - залишитися близькими друзями та успішними бізнес-партнерами на десятиліття.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

