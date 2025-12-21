Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

Христина Трохимчук
21 грудня 2025, 12:09
36
Євген Рибчинський розповів, чому творчий союз розпався.
Ірина Білик та Юрій Нікітін
Ірина Білик та Юрій Нікітін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, Юрій Нікітін

Ви дізнаєтеся:

  • Євген Рибчинський в інтерв'ю заговорив про тандем Білик і Нікітіна
  • Чому закінчився їхній творчий союз

Український поет і композитор Євген Рибчинський розкрив цікаві обставини співпраці відомої співачки Ірини Білик та продюсера Юрія Нікітіна. В інтерв'ю "Наодинці" він стверджує, що причиною розпаду творчого тандему стали ревнощі.

За словами Рибчинського, продюсер зробив перший крок до розладу у стосунках із Білик, взявши під своє крило гурти NikitA і ARMIA. З боку співачки почалися ревнощі до нових артисток.

відео дня

"Між артистами є ревнощі. Якби Юрій Нікітін не взяв там NikitA, Армію і так далі, то він би зберіг Білик", - пояснив Євген.

Ірина Білик мовчала про брата
Ірина Білик - особисте життя / фото: instagram.com, Ірина Білик

Композитор підкреслив, що в Ірини не було претензій до співпраці Нікітіна з іншими колегами по сцені, зокрема з Андрієм Данилком. Білик не змогла змиритися саме з появою конкуренток.

"А коли з'явилися ці жінки, то вона не змогла це пережити. І стосунки, звичайно, розійшлися", - підсумував Рибчинський.

Ірина Білик та Юрій Нікітін
Ірина Білик та Юрій Нікітін розлучилися / фото: instagram.com, Ірина Білик

Ірина Білик та Юрій Нікітін - стосунки

Знайомство пари відбулося 1993 року на фестивалі "Нова". Пара прожила у фактичному (цивільному) шлюбі близько восьми років. Саме в цей період під керівництвом Нікітіна Білик стала головною суперзіркою країни. Незважаючи на те що романтичні стосунки закінчилися, їм вдалося здійснити рідкісне для шоу-бізнесу - залишитися близькими друзями та успішними бізнес-партнерами на десятиліття.

Ірина Білик
Ірина Білик / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що в 10 випуску шоу "Холостяк 14" актор Тарас Цимбалюк провів церемонію троянд, в якій визначив фіналісток проекту. Квіти від актора чекали три учасниці: Анастасія Половинкина, Надін Головчук та Ірина Пономаренко.

Також відома українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно повідомила про розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, несподівано заявила про возз'єднання з чоловіком. Вона підтвердила, що подружжя підтримуватиме добрі стосунки заради дітей.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ірина Білик

Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ірина Білик Юрій Нікітін новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:18Україна
Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

11:25Війна
ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

10:08Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Такого не було 84 роки: гороскоп для Близнюків на 2026-й

Такого не було 84 роки: гороскоп для Близнюків на 2026-й

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождя

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождя

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Останні новини

13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

10:56

Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

Реклама
10:37

Гороскоп Таро на тиждень із 22 до 28 грудня: Ракам - веселощі, Бізнесменам потрібен відпочинок

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 грудня (оновлюється)

10:20

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

10:16

Знесення пам'ятника Булгакову: чому Україна - не російська культурна провінціяПогляд

10:08

ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

09:57

Reuters дізналося деталі нового раунду мирних переговорів: що зміниться

09:43

Навіть не Київ: яке місто найбільше в Україні за площею, несподівана відповідьВідео

09:28

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня: Тельцям час діяти, Левам - спокій

09:19

Народився в Києві, писав пісні Кіркорову і Леонтьєву: у РФ помер відомий поет і акторВідео

08:56

Хто у ЄС ініціював надання Україні 90 млрд євро: Сибіга розкрив деталі

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:09

Партизани паралізували залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону

07:37

Окупанти перетнули кордон на Сумщині: у ЗСУ підтвердили вивезення понад 50 людей

06:30

Доля підкине сюрприз: які знаки зодіаку скоро притягнуть до себе гроші

05:23

Як швидко прибрати шерсть із килима: крутий трюк з пилочкою

04:36

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

03:29

Кращий за звичайну картоплю: що таке батат і з чим його їдять

02:30

Сенсаційне відкриття вчених: супутник у Сонячній системі може бути населеним

20 грудня, субота
23:22

Графіки відключень світла скоротять: коли українці зможуть видихнути

22:07

Мирні домовленості можуть зірватись: названо головні ризики проведення виборів

21:49

Зеленський хоче змінити командувача ПВК "Південь" Дмитра Карпенка - чому

21:08

Ціни піднімуться до 200 гривень за кілограм: які овочі стануть "делікатесом"

20:41

Навроцький зробив Зеленському неоднозначний подарунок - що кажуть в ОП

20:27

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 21 грудняФото

20:07

Так робить кожен другий: які звички водіїв непомітно "вбивають" авто

19:42

Батько не пережив втрату сина: загинув військовий з позивним "Малий"Ексклюзив

19:19

Продається дешевше на 20%: в Україні різко обвалилися ціни на один вид м'яса

19:18

Нова зустріч США, України та РФ: Зеленський сказав, що вона може принести

19:10

Як Трамп влаштував скандал у СШАПогляд

18:39

"Війська потрібно виводити": генерал дав тривожний прогноз про бої за ПокровськВідео

18:12

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Реклама
18:10

Припинення вогню по лінії бойових дій: нардеп сказав, чи готова Україна

18:07

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождяВідео

18:02

Ціни на бензин підскочать: українцям назвали причину та ймовірні терміни

17:52

З'явились графіки вимкнення світла на 21 грудня: якими будуть обмеження

17:10

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

17:09

"Боляче усвідомлювати втрату": діти Степана Гіги вийшли на зв'язок після смерті співака

16:59

"Його може не бути": Зеленський зробив тривожну заяву про мирну угодуВідео

16:33

Обмеження стали жорсткішими: введено нові графіки вимкнення світлаФото

16:22

Не перекладайте фразу "редко, но метко": як вона звучить українською насправдіВідео

16:17

"Не Путіну вирішувати": Зеленський розповів, коли і як проведуть вибори в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена Зеленська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти