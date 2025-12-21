Битва України з 'тіньовим флотом' РФ набула глобального масштабу - Forbes

Україна прагне перекрити нафтові доходи, які продовжують фінансувати війну Росії, посилюючи тиск на військові об'єкти.

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГУР

Тіньовий флот РФ перевозить близько 3,7 млн барелів нафти на день

Українські морські дрони ввели часткову блокаду Чорноморського флоту РФ

Українські військові завдали удару по російському нафтовому танкеру "тіньового флоту" РФ у Середземному морі, що свідчить про значне розширення довгострокової морської кампанії Києва проти інфраструктури Москви, яка дає змогу обходити санкції. Про це пише Forbes.

За словами експерта з Росії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки Яніса Клуге, інтенсивні атаки на танкери "тіньового флоту" можуть перекрити ключові маршрути для експорту російської нафти, що матиме прямі наслідки для обсягів експорту та доходів держави.

У Центрі стратегічних і міжнародних досліджень оцінили, що тіньовий флот РФ перевозить близько 3,7 млн барелів нафти на день, що становить приблизно 65% морського експорту нафти і приносить 87-100 млрд доларів на рік.

У Forbes підкреслили, що Україна прагне перекрити нафтові доходи, які продовжують фінансувати війну Росії, посилюючи тиск на військові об'єкти.

"Ця стратегія вимагала часу для впровадження, оскільки Україна мала продемонструвати, що відповідь на ескалацію з боку Росії не викличе західних репресій, фактично викривши блеф Москви. Протягом 2025 року Київ зосередився на ударах по російських нафтопереробних заводах, а потім переніс свою увагу на експортну інфраструктуру, зокрема нафтові термінали в таких портах, як Новоросійськ", - нагадали в матеріалі.

Тиск України на ворожу інфраструктуру

Такий прогрес, зазначає видання, демонструє перехід від символічних перешкод до постійного тиску на здатність Росії переробляти і транспортувати енергетичні експортні товари.

"Українські морські дрони фактично ввели часткову блокаду Чорноморського флоту Росії. Найочевиднішим контрзаходом Москви було б супроводжувати свій тіньовий флот, що порушує санкції, військовими кораблями в Чорному морі, але це наражало б ці супровідні кораблі на ті самі загрози з боку дронів, перетворюючи захист на додаткове навантаження", - додали в Forbes.

Водночас старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Самуель Бендетт зазначив, що РФ зосереджена на тому, щоб тримати українські безпілотні надводні судна якомога далі від свого узбережжя.

"Ключовим є завдання ударів по них за допомогою безпілотників з більшою дальністю дії", - сказав Бендетт.

Однак експерт додав, що українські контрзаходи також не стоять на місці. Зокрема безпілотні судна вже оснащені дронами з видом від першої особи, завдяки чому їх можна використовувати як перехоплювачі російських дронів.

"У міру продовження боротьби за Чорне море Україна продемонструвала здатність розширювати поле бою, а не просто боротися за нього. Поєднуючи операції на поверхні, під поверхнею і за допомогою дронів дальньої дії, Київ збільшує загрозу, з якою стикаються як російські військові, так і комерційні судна, змушуючи Кремль захищати території далеко за межами традиційних морських вузьких місць", - підкреслили в Forbes.

Погані новини для РФ

Зі свого боку російські військові коментатори визнали, що РФ не відповіла ні прямо, ні асиметрично, зазначивши проблеми, з якими стикається Росія, захищаючи комерційне судноплавство за межами Чорного моря.

Водночас доцент кафедри політичних наук Піттсбурзького університету Вільям Спаніел зазначив, що в майбутньому Україна може адаптувати елементи кампанії хуситів проти судноплавства в Червоному морі, використовуючи морські безпілотники, як-от Sea Baby, для того, щоб тиснути на морську торгівлю, яка пов'язана з РФ.

"Маючи менше географічних обмежень, Україна могла б застосувати той самий підхід на інших театрах військових дій, включно з Балтикою та Арктикою. У сукупності ці події свідчать про те, що Москва змушена захищати свою морську торгівлю на дедалі більшій кількості театрів військових дій", - підсумували у виданні.

Чим небезпечний російський "тіньовий флот" - думка експерта

Як писав Главред, аналітик з енергетичної політики центру Razom We Stand Максим Гардус звернув увагу, що серйозною проблемою залишається так званий "тіньовий флот". Хоча дев'ятнадцятий пакет санкцій передбачає посилення контролю над ним, ці судна досі становлять приблизно половину флоту, задіяного в постачанні нафти.

Він наголосив на необхідності й надалі перекривати ці канали, зокрема в напрямку Індії, куди "тіньовий флот" безперешкодно доставляє російську нафту. За його словами, якби такої можливості не було, Індія мала б додатковий стимул відмовитися від російських енергоносіїв, адже трубопровідного сполучення між Росією та Індією не існує.

"Ще багато чого можна зробити в юридичній і дипломатичній площині - наприклад, обмежити прохід через Босфорську протоку. Крім того, шлях із Балтійського моря до світового океану пролягає територіальними водами Данії, члена ЄС і НАТО, і досі не знайдено юридичної формули, яка б дозволяла затримувати відповідні танкери. Таким чином, щоб зменшити доходи Росії на мільярди і, відповідно, її витрати на ВПК, ще має бути велика робота", - резюмує він.

У ніч на 18 грудня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи. Місцева влада повідомила про удар по порту і жертви. Крім того, у частині регіону почався блекаут. Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Серед членів екіпажу є загиблі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у найближчій перспективі удари ЗСУ по російському "тіньовому флоту" можуть стати більш інтенсивними, оскільки українська сторона вже має для цього необхідні інструменти. Таку оцінку озвучив керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

29 листопада в Чорному морі морські дрони СБУ Sea Baby вразили два підсанкційні нафтотанкери - Kairos і Virat, що входять до російського "тіньового флоту". Операцію було проведено спільно 13-м Головним управлінням військової контррозвідки СБУ та Військово-морськими силами України.

