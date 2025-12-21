Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

За народними повір'ями 22 грудня не варто проколювати вуха для сережок - рани гоїтимуться дуже довго.

У понеділок, 22 грудня, у православному календарі день пам'яті святої великомучениці Анастасії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Свята Анастасія народилася приблизно на початку III століття, імовірно в Римській імперії. Деякі джерела вказують, що вона походила з багатої і впливової сім'ї, проте з дитинства Анастасія обрала шлях служіння Богу. Її виховання було поглиблене християнськими цінностями, і вона виявила глибоку любов до Бога та ближніх.

Свята Анастасія отримала прізвисько "Апотіріс" або "Розвізниця вузлів". Це пов'язано з тим, що вона допомагала ув'язненим християнам, особливо тим, кого звинувачували у відданості Христу, розв'язуючи "вузли" їхніх тілесних і духовних мук. Вона відвідувала в'язниці, підтримувала ув'язнених, допомагала нужденним і хворим, проявляючи надзвичайну відвагу і милосердя.

Відомо, що Анастасія займалася лікуванням і зціленням людей, і багато вірян стверджували, що через її молитви відбувалися чудеса зцілення. Її діяльність викликала повагу серед християн, але також спричинила заздрість і неприязнь серед язичників.

Свята Анастасія жила за часів імператора Деція або Діоклетіана (III-IV століття), коли християни зазнавали жорстоких гонінь. Її заарештували за віру, піддали тортурам і, зрештою, стратили за сповідання Христа. Точна дата її мучеництва різниться в джерелах, але прийнято вважати, що вона постраждала близько 304 року.

Прикмети 22 грудня

Морозний ранок - до суворої зими і сильних морозів найближчими днями.

Теплий день - до відлиги або хуртовин напередодні Нового року.

Вітер із півночі - зима буде сувора і тривала; з півдня - тепло і снігопади.

Що не можна робити 22 грудня

За народними повір'ями 22 грудня не варто проколювати вуха для сережок - рани гоїтимуться дуже довго. Також слід утриматися від в'язання рукавичок, адже вважалося, що це може "зв'язати руки", тобто накликати на себе труднощі або навіть проблеми із законом.

Що можна робити 22 грудня

Свята Анастасія вважається покровителькою і покровителькою жінок, особливо тих, що очікують дитину, а також лікарем і помічницею в недугах. У день її вшанування православні звертаються до неї з молитвами, просячи звільнити від тривоги перед майбутнім, підтримати вагітних під час пологів, захистити породілля і немовлят від хвороб, а сім'ю від негараздів. Крім того, її шанують як покровительку ув'язнених, яка оберігає тих, хто перебуває в неволі.

