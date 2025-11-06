Заграву видно здалеку: у Криму після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі

Вночі безпілотники фіксували вздовж усього південного берега Криму - від Керчі до Севастополя.

Крим атакували дрони

Горить нафтобаза в селищі Бітумне

У ніч на 6 листопада в окупованому Сімферополі прогриміла серія вибухів. У районі Бітумного почалася сильна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, горить підприємство "Кримнафтозбут".

Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал Кримський вітер, пожежа на території нафтобази в Сімферопольському районі розпочалася близько 02:30 ночі. Перед цим над окупованим півостровом фіксували проліт дронів.

Окупаційна влада поки не коментувала атаку БПЛА і пожежу, яка виникла після нальоту дронів на Крим.

Пропагандистські ресурси РФ вночі писали, що вночі безпілотники фіксували вздовж усього південного берега Криму - від Керчі до Севастополя.

Зазначимо, нафтобаза, пов'язана з компанією ТОВ "Крымнефтесбыт", є важливим елементом паливної інфраструктури в районі Сімферополя. Підприємство розташоване в селищі Бітумне на південній околиці Сімферополя.

Компанія займається оптовою торгівлею різними видами палива, нафтопродуктами, газом і паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Росіяни стягують ППО в Крим

Як писав Главред, у ніч на 2 листопада українські розвідники знищили об'єкти протиповітряної оборони країни-агресора Росії в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, розвідники вдарили по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф".

5 листопада росіяни поспіхом перекинули до Криму новий ЗРГК.

Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 зафіксували на трасі "Таврида" у напрямку від Керчі до Сімферополя. Найімовірніше, окупанти переміщують його в екстреному порядку на місце раніше знищеного комплексу ППО, щоб мати можливість захистити військові об'єкти в Криму від майбутніх українських атак.

Чи можуть ЗСУ прорватися до Криму: думка експерта

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що наразі можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого Криму малоймовірна.

"Коли ми говоримо про масований морський десант, у якого буде завдання захопити якесь місто в Криму, і утримувати його - у нас, поки що, таких ресурсів немає", - сказав він в ефірі на Радіо NV.

За його словами, для реалізації такого плану потрібні великі десантні кораблі і можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації.

Експерт вважає, що Кримський міст буде пріоритетною ціллю для ударів, поки його не буде знищено. Втім, реалізувати удар по мосту дуже складно.

