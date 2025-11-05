Рус
Читати російською
"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

Руслан Іваненко
5 листопада 2025, 21:10
Російські війська завдали ракетно-дронової атаки по населеному пункту Дніпропетровської області.
Ракета
Унаслідок атаки загинули та отримали поранення військові 35-ї бригади морської піхоти / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, ДСНС

Коротко:

  • Ракетно-дронова атака вразила 35-ту бригаду морпіхів
  • Внаслідок удару по урочистостях бригади загинули військові та поранені

Увечері 1 листопада російські війська завдали ракетно-дронової атаки по одному з населених пунктів Дніпропетровської області. Серед загиблих і поранених виявилися військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти, які того дня прибули на урочисте нагородження. Про це повідомляє "Суспільне".

Розповідь військового

Один із військових, який перебував на заході, розповів журналістам про події на умовах анонімності.

відео дня

"Це була річниця створення батальйону й мало бути урочисте нагородження з вогнищами та смолоскипами. Нам скинули дві локації, куди треба було приїздити. Ми з побратимами були в першій групі, у лісі, де запалювали факели. А один із моїх побратимів — на другій точці, біля магазину", — розповів боєць.

Він додав, що тривога в регіоні вже тривала, але урочистості не скасували.

"Швидше за все, нас хтось "злив" зі своїх. Вони знали ці дві точки і вдарили через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження", — зазначив військовий.

Обставини удару та наслідки

Під час удару в лісовій зоні боєць разом із побратимами очікував наказу від командира, що врятувало їхнє життя: "Десь за 15 хвилин у цю точку прилетів "Іскандер". Ми нічого, по суті, й не почули — був вибух, ми попадали. Одному хлопцю посікло ногу, іншому — плечі. Але нам просто пощастило, що ми чекали й не стояли там, де мало бути нагородження. Всі, хто там був — 200".

Він також розповів, що після першого удару по району почали бити "шахеди", а удари були нанесені і по другій локації.

"Медики казали, що восьмеро — 200, сорок поранених, шість зниклих безвісти. Це все серед військових", — уточнив боєць.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Офіційна заява 35-ї бригади морської піхоти

35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського оприлюднила офіційну заяву щодо атаки. У повідомленні бригада висловила співчуття родинам загиблих та побажала якнайшвидшого одужання пораненим.

"Наразі у бригаді відповідні служби проводять комунікацію з рідними та організаційні процедури щодо транспортування загиблих воїнів. Також продовжуємо сприяти правоохоронним органам у з’ясуванні причин трагедії", — зазначили в повідомленні.

У бригаді також наголосили, що російська сторона намагається маніпулювати наслідками удару, поширюючи неправдиву інформацію про нібито втрату боєздатності підрозділу: "Спроби ворога маніпулювати на трагедії, нібито підрозділ втратив боєздатність, — марні".

Як писав Главред, нещодавно росіяни атакували Україну 223 ударними дронами. Під удар потрапили газові об’єкти .Зафіксовано влучання 17 дронів на семи локаціях.

Раніше російський дрон вдарив по залізничній станції в Сумах. У результаті постраждали двоє людей. Удар завдано близько 3:00 ночі.

Крім того, російські окупанти атакували Харківщину безпілотниками, зокрема, поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед яких рятувальники.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Дніпропетровська новини України ракетний удар
