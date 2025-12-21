Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Кабмін працює над збільшенням імпорту електрики та відновленням генерації, щоб забезпечити стабільність у зимовий період.

Уряд перенаправляє до 1 ГВт електроенергії на потреби населення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, freepik.com

Коротко:

Уряд перенаправить до 1 ГВт електроенергії на населення

Рішення набирає чинності до 24 грудня

Вивільнення ресурсу стало можливим після перегляду критичної інфраструктури

Вже з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. Відповідне завдання 21 грудня поставив уряд відповідальним особам. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"Сьогодні Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення", – ідеться в повідомленні. відео дня

За її словами, це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей.

"Це один із кроків, який допоможе стабілізувати енергосистему і полегшити ситуацію для населення", – додала Свириденко.

Крім цього, уряд працює над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням пошкодженої генерації та розвитком індивідуальної генерації, щоб забезпечити стабільність енергопостачання.

Чи є загроза розділення енергосистеми України – думка експерта

Як писав Главред, російські удари по ключових елементах енергетичної інфраструктури України мають на меті порушити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами. Такі дії підвищують техногенні ризики та створюють додаткові загрози для прикордонних і прифронтових областей.

Про це в ефірі Українського Радіо заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. За його словами, атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, які забезпечують зв’язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох цілей. Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, відокремивши її і поділивши навпіл", — пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що у разі реалізації цього сценарію відновлення електропостачання у постраждалих регіонах значно ускладниться, а навантаження на систему зросте, що підвищує ризики техногенних аварій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред ,у понеділок, 22 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

Крім того, внаслідок обстрілів у ніч на 20 грудня були пошкоджені об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Без світла сидять люди у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.



Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

