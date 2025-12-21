Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Руслан Іваненко
21 грудня 2025, 20:41
940
Кабмін працює над збільшенням імпорту електрики та відновленням генерації, щоб забезпечити стабільність у зимовий період.
Отключение света, Свириденко
Уряд перенаправляє до 1 ГВт електроенергії на потреби населення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, freepik.com

Коротко:

  • Уряд перенаправить до 1 ГВт електроенергії на населення
  • Рішення набирає чинності до 24 грудня
  • Вивільнення ресурсу стало можливим після перегляду критичної інфраструктури

Вже з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. Відповідне завдання 21 грудня поставив уряд відповідальним особам. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"Сьогодні Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення", – ідеться в повідомленні.

відео дня

За її словами, це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей.

"Це один із кроків, який допоможе стабілізувати енергосистему і полегшити ситуацію для населення", – додала Свириденко.

Крім цього, уряд працює над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням пошкодженої генерації та розвитком індивідуальної генерації, щоб забезпечити стабільність енергопостачання.

Чи є загроза розділення енергосистеми України – думка експерта

Як писав Главред, російські удари по ключових елементах енергетичної інфраструктури України мають на меті порушити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами. Такі дії підвищують техногенні ризики та створюють додаткові загрози для прикордонних і прифронтових областей.

Про це в ефірі Українського Радіо заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. За його словами, атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, які забезпечують зв’язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною.

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох цілей. Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, відокремивши її і поділивши навпіл", — пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що у разі реалізації цього сценарію відновлення електропостачання у постраждалих регіонах значно ускладниться, а навантаження на систему зросте, що підвищує ризики техногенних аварій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред ,у понеділок, 22 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

Крім того, внаслідок обстрілів у ніч на 20 грудня були пошкоджені об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Без світла сидять люди у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України відключення світла Юлія Свириденко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

21:30Україна
Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудня

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудня

21:16Енергетика
Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

20:41Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Останні новини

22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
20:45

Стежте за діями: чи дає Макрон задній хідПогляд

20:41

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

20:28

Переговори України та США: Умеров назвав, на що розраховує Київ

20:18

"Нічим не відрізняються від ІДІЛ" - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

Реклама
20:06

Найстаріша кішка у світі прожила 38 років – власник розкрив секрет її довголіттяВідео

19:31

Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

19:26

Накип тане за секунди: простий трюк миттєво очистить чайник без хіміїВідео

19:09

Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор

18:26

Райський куточок у несподіваному місці: яке селище України називають МальдівамиВідео

18:23

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

18:20

Фіалки "прокинуться" навіть узимку: просте домашнє підживлення без хіміїВідео

18:05

Країни Європи готові направити війська в Україну: генсек НАТО Рютте зробив заяву

17:33

Масштабна ротація та нові цілі: як "Динамо" готується до весняного сезону

17:29

Нові переговори Макрона і Путіна - у Франції зробили заяву про їх формат і дату

17:28

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Реклама
17:24

Запечена картопля буде хрусткою і не розмокне: шеф-кухар розкрив несподіваний трюк

16:26

Таємний сенс помпона на головному уборі: розкрито головний секрет зимових шапокВідео

16:23

Україну накриє 12-градусний мороз: синоптики попереджають про різке похолодання

16:17

Сплять у різних кімнатах: стосунки Олі Цибульської з чоловіком серйозно змінилися

15:43

Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

15:37

Який душ краще приймати — гарячий чи холодний: поставлено крапку в питанніВідео

15:30

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

15:13

Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

14:52

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

14:46

Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

14:32

Як врятувати замшеве взуття від солі: простий домашній метод, який дійсно працює

14:12

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

13:57

Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

13:35

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:26

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

Реклама
11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

10:56

Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

10:37

Гороскоп Таро на тиждень із 22 до 28 грудня: Ракам - веселощі, Бізнесменам потрібен відпочинок

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 грудня (оновлюється)

10:20

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

10:16

Знесення пам'ятника Булгакову: чому Україна - не російська культурна провінціяПогляд

10:08

ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

09:57

Reuters дізналося деталі нового раунду мирних переговорів: що зміниться

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти