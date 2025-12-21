Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

Головне:
- Не виключена ймовірність підвищення тарифів на воду для населення
- Раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів
Експертка з питань ЖКГ Христина Ненно не виключила ймовірності підвищення тарифів на воду для населення великих міст у 2026 році.
У коментарі 24 Каналу вона уточнила, що це може статися в разі зростання цін на електроенергію.
"Імовірність 50 на 50. Коли востаннє намагалися підвищити тарифи, це викликало суспільне невдоволення, і рішення скасували, Кабмін втрутився", - підкреслила експертка.
При цьому вона також нагадала про те, що раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів.
"Виходимо з того, чи зростатиме ціна на світло. Якщо все-таки підуть на цей крок і підвищать тарифи для побутових споживачів, тоді, я думаю, у 2026-му році в економічному обґрунтуванні, яке водоканали подадуть до НКРЕКП, уже будуть спроби підвищити", - додала Ненно.
Нові тарифи на комуналку: думка експерта
За оцінкою експерта з питань соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті державного бюджету на 2026 рік влада має намір значно підвищити вартість комунальних послуг, одночасно зменшивши рівень допомоги громадянам. Зокрема, прогнозується подорожчання газу приблизно на 15%, а електроенергії - на 20%, тоді як фінансування програми житлових субсидій планують скоротити на 7,2%.
Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.
Про джерело: 24 канал
24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.
Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.
Мовить з 1 березня 2006 року.
24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.
