Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

Олексій Тесля
21 грудня 2025, 22:30
39
Раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів, нагадала Христина Ненно.
НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку
Українців попередив про ймовірність підвищення комунальних тарифів / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • Не виключена ймовірність підвищення тарифів на воду для населення
  • Раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів

Експертка з питань ЖКГ Христина Ненно не виключила ймовірності підвищення тарифів на воду для населення великих міст у 2026 році.

У коментарі 24 Каналу вона уточнила, що це може статися в разі зростання цін на електроенергію.

відео дня

"Імовірність 50 на 50. Коли востаннє намагалися підвищити тарифи, це викликало суспільне невдоволення, і рішення скасували, Кабмін втрутився", - підкреслила експертка.

При цьому вона також нагадала про те, що раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів.

"Виходимо з того, чи зростатиме ціна на світло. Якщо все-таки підуть на цей крок і підвищать тарифи для побутових споживачів, тоді, я думаю, у 2026-му році в економічному обґрунтуванні, яке водоканали подадуть до НКРЕКП, уже будуть спроби підвищити", - додала Ненно.

Нові тарифи на комуналку: думка експерта

За оцінкою експерта з питань соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті державного бюджету на 2026 рік влада має намір значно підвищити вартість комунальних послуг, одночасно зменшивши рівень допомоги громадянам. Зокрема, прогнозується подорожчання газу приблизно на 15%, а електроенергії - на 20%, тоді як фінансування програми житлових субсидій планують скоротити на 7,2%.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Більше новин:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

комунальні тарифи підвищення тарифів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

00:03Війна
США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:26Світ
"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

23:13Світ
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Останні новини

00:03

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

21 грудня, неділя
23:26

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:13

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

22:45

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

22:30

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

Реклама
21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

20:45

Стежте за діями: чи дає Макрон задній хідПогляд

20:41

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

20:28

Переговори України та США: Умеров назвав, на що розраховує Київ

20:18

"Нічим не відрізняються від ІДІЛ" - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

20:06

Найстаріша кішка у світі прожила 38 років – власник розкрив секрет її довголіттяВідео

19:31

Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

19:26

Накип тане за секунди: простий трюк миттєво очистить чайник без хіміїВідео

19:09

Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор

18:26

Райський куточок у несподіваному місці: яке селище України називають МальдівамиВідео

18:23

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Реклама
18:20

Фіалки "прокинуться" навіть узимку: просте домашнє підживлення без хіміїВідео

18:05

Країни Європи готові направити війська в Україну: генсек НАТО Рютте зробив заяву

17:33

Масштабна ротація та нові цілі: як "Динамо" готується до весняного сезону

17:29

Нові переговори Макрона і Путіна - у Франції зробили заяву про їх формат і дату

17:28

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

17:24

Запечена картопля буде хрусткою і не розмокне: шеф-кухар розкрив несподіваний трюк

16:26

Таємний сенс помпона на головному уборі: розкрито головний секрет зимових шапокВідео

16:23

Україну накриє 12-градусний мороз: синоптики попереджають про різке похолодання

16:17

Сплять у різних кімнатах: стосунки Олі Цибульської з чоловіком серйозно змінилися

15:43

Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

15:37

Який душ краще приймати — гарячий чи холодний: поставлено крапку в питанніВідео

15:30

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

15:13

Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

14:52

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

14:46

Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

14:32

Як врятувати замшеве взуття від солі: простий домашній метод, який дійсно працює

14:12

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

13:57

Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

13:35

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:26

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Реклама
13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

10:56

Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

10:37

Гороскоп Таро на тиждень із 22 до 28 грудня: Ракам - веселощі, Бізнесменам потрібен відпочинок

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти