Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

Раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів, нагадала Христина Ненно.

Не виключена ймовірність підвищення тарифів на воду для населення

Раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів

Експертка з питань ЖКГ Христина Ненно не виключила ймовірності підвищення тарифів на воду для населення великих міст у 2026 році.

У коментарі 24 Каналу вона уточнила, що це може статися в разі зростання цін на електроенергію.

"Імовірність 50 на 50. Коли востаннє намагалися підвищити тарифи, це викликало суспільне невдоволення, і рішення скасували, Кабмін втрутився", - підкреслила експертка.

При цьому вона також нагадала про те, що раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів.

"Виходимо з того, чи зростатиме ціна на світло. Якщо все-таки підуть на цей крок і підвищать тарифи для побутових споживачів, тоді, я думаю, у 2026-му році в економічному обґрунтуванні, яке водоканали подадуть до НКРЕКП, уже будуть спроби підвищити", - додала Ненно.

Нові тарифи на комуналку: думка експерта

За оцінкою експерта з питань соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті державного бюджету на 2026 рік влада має намір значно підвищити вартість комунальних послуг, одночасно зменшивши рівень допомоги громадянам. Зокрема, прогнозується подорожчання газу приблизно на 15%, а електроенергії - на 20%, тоді як фінансування програми житлових субсидій планують скоротити на 7,2%.

