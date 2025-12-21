Країни Європи готові направити війська в Україну: генсек НАТО Рютте зробив заяву

Рютте назвав поточний період найнебезпечнішим з часів Другої світової війни.

Країни Європи готові направити війська в Україну / Колаж: Главред, фото: ОПУ, twitter.com/USNATO

Що відомо:

Кілька країн ЄС готові направити свої війська в Україну для підтримки миру або реагування на нову агресію РФ

Наразі триває розроблення структури цієї Коаліції охочих

Деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру, а також якщо Росія порушить потенційну мирну угоду.

Деталі та нюанси розміщення наразі узгоджуються. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно інша країна повинна направляти війська в Україну, якщо РФ знову нападе після припинення вогню.

За його словами, Путін має усвідомити, що нова агресія стане для нього фатальною. Рютте окреслив три рівні стримування.

Перший рівень - Збройні сили України. Вони вже демонструють неймовірні можливості, але повинні залишатися готовими захищати державу як після війни, так і в умовах тривалого перемир’я.

Другий рівень - "Коаліція охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія за участю Німеччини та інших партнерів. Вона має забезпечити додаткову підтримку ЗСУ, щоб унеможливити новий напад Росії.

Третій рівень - США. Нині союзники разом із Україною працюють над тим, щоб поєднати потенціал української армії, ресурси "коаліції охочих" та американський внесок у єдину систему стримування.

"Наразі ми працюємо над конкретикою того, як має бути структурована ця "коаліція охочих": як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються", - зазначив Рютте.

Що може змусити Путіна зупинити війну - думка експерта

Як писав Главред, воєнний злочинець Путін налаштований будь-що посилити тиск на Україну і діє не з позицій раціонального розрахунку. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що вирішальним фактором може стати фізичне виснаження самого Путіна. Коли він дійде висновку, що подальші бойові дії не мають перспектив і не принесуть бажаного результату, тоді може з’явитися наказ зупинити війну.

"Коли він втомиться воювати, коли буде готовий махнути на все рукою, сказати: "До біса все, давайте зупинятися". Або, як варіант, Путін зупиниться, коли гроші стрімко закінчуватимуться у Росії, і в бюджеті їх реально не вистачатиме, і він це зрозуміє сам", - спрогнозував він.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Главред розповідав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США і Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Зеленський також говорив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, однак Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

Крім того, повідомлялося, що після місяців безрезультатних переговорів дискусія щодо завершення війни в Україні переходить від абстрактних рамок до конкретних компромісів.

Війська НАТО / Інфографика: Главред

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

