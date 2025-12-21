Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

За словами експерта, ціни кусаються, але вихід є.

Скільки коштуватиме новорічний стіл українцям / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези:

Середня вартість новорічного столу в Україні зросла на 12–15%

Експерти радять купувати продукти за день-два до свят

Після Нового року попит різко падає, і мережі змушені розпродавати залишки зі значними знижками

Середня вартість новорічного столу в Україні цього року зросла приблизно на 12–15% у порівнянні з минулим. Про це заявив експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в інтерв’ю "Українському Радіо".

За його словами, минулого року базовий варіант застілля для чотирьох осіб — із традиційними стравами на кшталт оселедця під шубою, олів’є, копченостями та однією пляшкою ігристого — обходився у 3730 гривень. Цьогоріч, за різними розрахунками, сума перевищує 4000 гривень. При цьому вартість може відрізнятися залежно від регіону, адже ціни на продукти не є однаковими по всій країні.

відео дня

Пендзин наголосив, що багато залежить від того, коли саме українці вирішать купувати основні інгредієнти для святкових страв. Якщо йти за кілька днів до Нового року, можна натрапити на масштабні акції від торговельних мереж. Ритейлери активно готуються до свят, формують великі запаси продукції, щоб уникнути дефіциту на полицях. Проте точно спрогнозувати попит складно, тому магазини намагаються підстрахуватися.

Після свят настане так званий "мертвий сезон" — приблизно до 10 січня українці доїдатимуть запаси, і загальний попит різко впаде. Залишатися із великими складськими запасами для ритейлу дорого й невигідно, тому напередодні свят мережі будуть активно розпродавати товари зі знижками. За словами експерта, це стане своєрідним маркетинговим ходом: великі торговельні мережі, які мають багато магазинів і значні залишки продукції, будуть змушені запропонувати покупцям "фестиваль нечуваної щедрості". Саме тоді можна буде придбати продукти для новорічного столу дешевше.

Які продукти перед святами в Україні дешевшають

Главред писав, що з середини грудня в супермаркетах почали дешевшати улюблені зимові фрукти багатьох українців. Апельсини двох видів суттєво знизились у ціні.

Наприклад, кілограм звичайних апельсинів в середньому коштував станом на 15 грудня 72,73 гривні. Хоча ще минулого тижня такі ж фрукти продавали по 75,65 гривні за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше ми розповідали, що менше тижня залишилося до святкування Різдва в Україні і це відображається на цінах на багато продуктів. Зокрема вартість деяких молочних продуктів у супермаркетах помітно зросла.

Також в Україні куряче м’ясо подешевшало в середньому на 20%. За пів року гуртова ціна курячої тушки впала зі 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

З настанням 2026 року в Україні можуть подорожчати овочі. Це станеться через підвищений попит на продукти, а також зростання собівартості виробництва.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

