У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

Українські бійці, які перебували в Грабовському, надавали свою табельну зброю місцевим жителям і байдуже реагували на ворожі дрони.

Росіяни прорвалися в Грабовське / Колаж Главред, фото DeepState

Головне:

Військові безвідповідально ставилися до виконання завдань

Українські бійці байдуже реагували на ворожі дрони

Безвідповідальність військових у Грабовському Сумської області стала причиною прориву російських окупантів і захоплення десятків цивільних.

Як пише моніторинговий ресурс DeepState, ситуація стала можливою через некомпетентні дії представників Сил оборони, які перебували в населеному пункті.

"Група, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання завдань, а найдивніше, що це ніхто не перевіряв і не контролював", - повідомляють аналітики.

Уточнюється, що українські бійці, які перебували в селі, надавали свою табельну зброю місцевим жителям і байдуже реагували на ворожі дрони. Наприклад, "могли під тими ж дронами "накривати поляну".

"Ворог скористався можливістю віджати людей, взявши їх у полон, бо просто можуть легко це зробити. Зараз село перебуває в сірій зоні. Чи захоче противник його утримувати вже під постійними ураженнями наших дронів - покаже час. Але це дзвінок того, що необхідно провести аудит прикордонних ділянок і перевірити утримання позицій, щоб потім не довелося робити заяв про відступ через спроби супротивника "прорвати" кордон, "переважаючою кількістю", - додали в DeepState.

Що відбувається в прикордонні на Сумщині

У Грабовському Сумської області раніше залишалися люди, які відмовлялися евакуюватися на безпечніші території України, заявив заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич в ефірі телемарафону.

За його словами, у Грабівському було близько 50 осіб. У найближчих населених пунктах - теж було від 20 до 30 осіб. Водночас 56%, або дві третини населення, яке перебуває в зоні примусової евакуації - у письмовій формі відмовляється евакуюватися.

"Вони це пишуть, заявляють у категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснення, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі жителі, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське та Краснопільська громада розташовані безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією", - пояснив заступник голови ОДА.

Він додав, що зараз там працюють військові та проводяться стабілізаційні дії. Однак коментувати ситуацію мають самі військові, оскільки ОВА там фізично не присутня.

На запитання, чи збирається влада активізувати евакуацію у зв'язку з тим, що РФ перетинає кордон на нових ділянках, Бабич зазначив, що евакуація триває хвилями. Коли бойові дії стихають - вона сповільнюється, а коли зростають - тоді посилюється.

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перетнули кордон на Сумщині. Росіяни прорвалися через кордон на Сумщині та зайшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, увечері 20 грудня російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумської області та увійшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

