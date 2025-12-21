Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор

Юрій Берендій
21 грудня 2025, 19:09
329
Романенко пояснив, чому саме сила та нарощування спроможностей ЗСУ є ключовим чинником, здатним змусити Росію припинити війну проти України.
Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор
Генерал розповів, що може змусити Путіна закінчити війну / Колаж: Гларед, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що сказав Романенко:

  • Росіяни розуміють лише мову сили
  • Посилення потенціалу ЗСУ буде сприяти завершенню війни

Лише сильна Україна та українська армія може змусити російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна закінчити війну проти України. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його оцінкою, для Росії визначальним аргументом є лише сила.

відео дня

"Я брав участь у переговорах з росіянами і мушу сказати: тільки коли ведеш переговори стримано і стійко, незважаючи на всі залякування з їхнього боку, можна досягти потрібних результатів", - сказав він.

Романенко наголосив, що саме нарощування можливостей Збройних сил України здатне наблизити завершення війни, адже найнадійніші гарантії безпеки для держави може забезпечити виключно власна армія.

Чи варто чекати на закінчення війни в 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, ймовірності завершення бойових дій у 2026 році наразі не проглядається. У зимовий період війна переважно перейде в міський формат: російські війська зосередяться на боях у межах Покровська, Мирнограда, Гуляйполя, Костянтинівки, Сіверська, Лиману та Куп’янська. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, через це взимку не очікується захоплення значних територій, адже основні зіткнення відбуватимуться саме в населених пунктах.

Коваленко зазначив, що Росія розраховує у 2026 році наростити чисельність особового складу, активізувавши мобілізацію, рекрутинг та інші механізми залучення великої кількості людських ресурсів.

"Основна задача росіян – це не підтримка ВПК, який деградує, а ведення війни людьми. Росія орієнтуватиметься на продовження війни людським ресурсом", - вказав він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили намагаються тиснути на Мирноград у Донецькій області одразу з трьох напрямків, тоді як у Покровську противник застряг у затяжних вуличних боях. Наразі армія РФ робить ставку на постійні піхотні штурми. Про це повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук.

Водночас низка європейських держав заявила про готовність направити свої контингенти в Україну для підтримання миру та реагування у разі порушення Росією можливої мирної домовленості. Питання формату й умов такого розміщення ще перебувають на стадії узгодження, зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи можливість введення іноземних військ у разі нової агресії після припинення вогню.

Україна висловлює готовність до режиму припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Таку позицію підтримує військове керівництво держави, зокрема Генеральний штаб і Головнокомандувач Збройних сил. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Ігор Романенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Нічим не відрізняються від ІДІЛ" - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

"Нічим не відрізняються від ІДІЛ" - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

20:18Україна
Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

19:31Війна
Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

18:23Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Останні новини

20:18

"Нічим не відрізняються від ІДІЛ" - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

20:06

Найстаріша кішка у світі прожила 38 років – власник розкрив секрет її довголіттяВідео

19:31

Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

19:26

Накип тане за секунди: простий трюк миттєво очистить чайник без хіміїВідео

19:09

Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
18:26

Райський куточок у несподіваному місці: яке селище України називають МальдівамиВідео

18:23

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

18:20

Фіалки "прокинуться" навіть узимку: просте домашнє підживлення без хіміїВідео

18:05

Країни Європи готові направити війська в Україну: генсек НАТО Рютте зробив заяву

Реклама
17:33

Масштабна ротація та нові цілі: як "Динамо" готується до весняного сезону

17:29

Нові переговори Макрона і Путіна - у Франції зробили заяву про їх формат і дату

17:28

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

17:24

Запечена картопля буде хрусткою і не розмокне: шеф-кухар розкрив несподіваний трюк

16:26

Таємний сенс помпона на головному уборі: розкрито головний секрет зимових шапокВідео

16:23

Україну накриє 12-градусний мороз: синоптики попереджають про різке похолодання

16:17

Сплять у різних кімнатах: стосунки Олі Цибульської з чоловіком серйозно змінилися

15:43

Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

15:37

Який душ краще приймати — гарячий чи холодний: поставлено крапку в питанніВідео

15:30

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

15:13

Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

Реклама
14:52

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

14:46

Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

14:32

Як врятувати замшеве взуття від солі: простий домашній метод, який дійсно працює

14:12

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

13:57

Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

13:35

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:26

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

10:56

Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

10:37

Гороскоп Таро на тиждень із 22 до 28 грудня: Ракам - веселощі, Бізнесменам потрібен відпочинок

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 грудня (оновлюється)

10:20

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

10:16

Знесення пам'ятника Булгакову: чому Україна - не російська культурна провінціяПогляд

Реклама
10:08

ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

09:57

Reuters дізналося деталі нового раунду мирних переговорів: що зміниться

09:43

Навіть не Київ: яке місто найбільше в Україні за площею, несподівана відповідьВідео

09:28

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня: Тельцям час діяти, Левам - спокій

09:19

Народився в Києві, писав пісні Кіркорову і Леонтьєву: у РФ помер відомий поет і акторВідео

08:56

Хто у ЄС ініціював надання Україні 90 млрд євро: Сибіга розкрив деталі

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Партизани паралізували залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону

07:37

Окупанти перетнули кордон на Сумщині: у ЗСУ підтвердили вивезення понад 50 людей

06:30

Доля підкине сюрприз: які знаки зодіаку скоро притягнуть до себе гроші

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти