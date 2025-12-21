Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор

Романенко пояснив, чому саме сила та нарощування спроможностей ЗСУ є ключовим чинником, здатним змусити Росію припинити війну проти України.

Генерал розповів, що може змусити Путіна закінчити війну / Колаж: Гларед, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що сказав Романенко:

Росіяни розуміють лише мову сили

Посилення потенціалу ЗСУ буде сприяти завершенню війни

Лише сильна Україна та українська армія може змусити російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна закінчити війну проти України. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його оцінкою, для Росії визначальним аргументом є лише сила.

"Я брав участь у переговорах з росіянами і мушу сказати: тільки коли ведеш переговори стримано і стійко, незважаючи на всі залякування з їхнього боку, можна досягти потрібних результатів", - сказав він.

Романенко наголосив, що саме нарощування можливостей Збройних сил України здатне наблизити завершення війни, адже найнадійніші гарантії безпеки для держави може забезпечити виключно власна армія.

Як писав Главред, ймовірності завершення бойових дій у 2026 році наразі не проглядається. У зимовий період війна переважно перейде в міський формат: російські війська зосередяться на боях у межах Покровська, Мирнограда, Гуляйполя, Костянтинівки, Сіверська, Лиману та Куп’янська. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, через це взимку не очікується захоплення значних територій, адже основні зіткнення відбуватимуться саме в населених пунктах.

Коваленко зазначив, що Росія розраховує у 2026 році наростити чисельність особового складу, активізувавши мобілізацію, рекрутинг та інші механізми залучення великої кількості людських ресурсів.

"Основна задача росіян – це не підтримка ВПК, який деградує, а ведення війни людьми. Росія орієнтуватиметься на продовження війни людським ресурсом", - вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили намагаються тиснути на Мирноград у Донецькій області одразу з трьох напрямків, тоді як у Покровську противник застряг у затяжних вуличних боях. Наразі армія РФ робить ставку на постійні піхотні штурми. Про це повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук.

Водночас низка європейських держав заявила про готовність направити свої контингенти в Україну для підтримання миру та реагування у разі порушення Росією можливої мирної домовленості. Питання формату й умов такого розміщення ще перебувають на стадії узгодження, зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи можливість введення іноземних військ у разі нової агресії після припинення вогню.

Україна висловлює готовність до режиму припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Таку позицію підтримує військове керівництво держави, зокрема Генеральний штаб і Головнокомандувач Збройних сил. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

