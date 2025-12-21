'Нічим не відрізняються від ІДІЛ' - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

Україна вимагає повернути 50 людей, вивезених із Сумщини в РФ

Україна вимагає повернути 50 людей, вивезених із Сумщини в РФ/ Колаж: Главред, фото: Новинарня, t.me/Ukraine_MFA

РФ примусово вивезла близько 50 цивільних із села Грабовське на Сумщині до РФ

Сибіга заявив, що такі дії роблять РФ подібною до терористичних угруповань на кшталт ІДІЛ чи ХАМАС

Україна вимагає звільнення заручників і закликає міжнародну спільноту долучитися до цієї вимоги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія нічим не відрізняється від терористів ІДІЛ після примусового вивезення 50 цивільних з Грабовського на Сумщині до РФ.

Україна вимагає повернути цивільних заручників та закликає міжнародну спільноту долучитися до вимоги їх звільнення. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у соцмережі Х.

"Російські окупанти викрали п’ять десятків мирних жителів, переважно літніх жінок, з крихітного українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області. Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як "ІДІЛ", "Боко Харам" чи "ХАМАС"", - написав Сибіга.

Україна вимагає повернути 50 людей, вивезених із Сумщини в РФ/ фото: скриншот

Міністр звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати Україну у вимозі звільнити цивільних осіб, яких російські військові викрали просто з їхніх домівок. Він наголосив, що цей воєнний злочин уже розслідується в Україні й потребує належної реакції на глобальному рівні.

За його словами, ситуація демонструє постійну небезпеку життя поруч із Росією, а отже, Україна потребує справжнього й тривалого миру, заснованого на силі та надійних гарантіях безпеки.

Чи може РФ окупувати Суми - думка експерта

Як писав Главред, Суми не входять до пріоритетних цілей Росії, тому ймовірність їхнього захоплення найближчим часом вкрай низька. РФ зосереджує основні сили на розширенні так званого сухопутного коридору, що з’єднує окуповані території з Кримом. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

У Курській області наразі перебуває близько 50 тисяч російських військових, але це оборонне, а не ударне угруповання. Воно призначене для захисту Курська та недопущення повторення операцій ЗСУ, і не має можливостей для наступу на Суми.

За словами Світан, щоб РФ змогла розпочати операцію зі взяття Сум, їй потрібно було б збільшити угруповання в цьому напрямку щонайменше втричі або вчетверо - до 150-200 тисяч військових. Проте Росія не може цього дозволити, оскільки основні сили вже задіяні на сході та півдні.

Бойові дії на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня видання "Кордон. Медіа" зазначило, що російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумщини та увійшли до населеного пункту Грабівське Краснопільської громади.

Староста села Грабівське Лариса Кремезна підтвердила "Суспільному", російські окупанти вивезли близько 50 мешканців на територію Росії, дітей серед них не було.

Українські військові вранці 21 грудня підтвердили, що противник перетнув кордон біля Грабівського та примусово вивіз понад 50 цивільних осіб, переважно літніх чоловіків і жінок. Про це "Українській правді" розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховий. Він додав, що через наступ противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабівського, де зараз тривають стабілізаційні дії.

Начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна повідомив, що в межах села Грабовське тривають бойові дії. Через швидкий наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції.

Суми / Інфографика: Главред

